Saúdská Arábie předběhla Rusko v dodávkách ropy do Indie
20. 2. 2026
To nebylo pozorováno od podzimu 2022, kdy ropa Urals, kterou se Evropa chystala opustit, začala v indickém dovozu vytlačovat blízkovýchodní druhy ropy. Únorová data "již ukazují, že Saúdská Arábie znovu získala pozici největšího dodavatele Indie, přičemž dovoz dosáhl nového rekordního maxima," řekl agentuře Reuters Sumit Ritola, hlavní analytik společnosti Kpler.
V lednu Indie dostávala 1,1 milionu barelů ruské ropy denně, což je o 23,5 % méně než v prosinci a o třetinu méně než o rok dříve. Pokles pravděpodobně bude pokračovat, říká Ritola: zatímco dovoz v únoru bude asi 1–1,2 milionu barelů, v březnu se očekává pouze 800 000 barelů denně.
Podle Kplera budou ruské dodávky ve střednědobém horizontu postupně klesat, ale nezastaví se úplně.
Budou zejména nadále přijímány společností Nayara Energy, kterou ovládá Rosněfť a která je pod sankcemi EU. Tato společnost s rafinerií s kapacitou 400 000 barelů denně nemá žádné jiné zdroje.
Podíl dovozu z latinskoamerických zemí dosáhl v lednu dvanáctiměsíčního maxima přibližně 10 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse