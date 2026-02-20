Téměř každý pátý východní Němec je nakloněn diktatuře
20. 2. 2026
Děsivé množství lidí v Německu je otevřených autoritářským myšlenkám – například požadavku na jedinou stranu nebo silného vůdce bez parlamentních omezení. V celé zemi asi jeden z pěti sympatizuje s takovými přístupy, a ve východním Německu dokonce jeden ze čtyř. Toto je výsledek studie Deutschland-Monitor 2025, komplexní studie s přibližně 8 000 respondenty, financované spolkovou komisařkou pro východní Evropu, Elisabeth Kaiserovou.
"Na jedné straně Deutschland-Monitor ukazuje, že obecně panuje spokojenost s demokracií," pokusil se ve čtvrtek na ZDF výsledky shrnout politik SPD. Abychom to upřesnili: Ti, kteří – stejně jako mnozí na Východě – měli v minulosti špatné zkušenosti se změnami, jsou jednoduše skeptičtější vůči budoucnosti a demokracii, zejména v oblastech, kde se cítí být opomenuti.
V průzkumu přímé otázky o demokracii a diktatuře přinesly zdánlivě jasné odpovědi: 98 % podporovalo "myšlenku demokracie". 89 % odmítá diktaturu za všech okolností. Podle výsledků je však pouze 60 % v celé zemi spokojeno s "fungováním demokracie" a ve východním Německu pouze 51 %. Celkově 71 % vidí spíše negativní vývoj demokracie v Německu.
Z jejich pohledu nepřímé otázky od výzkumníků ukazují "šedou zónu", kde jsou autoritářské myšlenky jistě dobře přijímány. Celostátně 31 % souhlasilo s tvrzením: "Co nyní Německo potřebuje, je jediná silná strana, která ztělesňuje vůli lidu jako celku." Dalších 23 % alespoň částečně souhlasí. Ve východním Německu je plná podpora až 35 % a dalších 26 % říká, že částečně souhlasí.
Diktatura jako "lepší forma vlády"?
Tvrzení, že politická rozhodnutí by měl činit "silný vůdce" bez ohledu na parlament, podporuje 11 % v celé zemi, dalších 21 % částečně. I zde je míra vyšší ve východním Německu: 15 % plně souhlasí, dalších 22 % částečně.
Teze "Za určitých okolností je diktatura lepší formou vlády" je plně podporována 4 % v celé zemi a dalšími 7 % částečně. Ve východním Německu s tím plně souhlasí 6 % respondentů a dalších 12 % částečně.
Globální krize lidi ovlivňují v každodenním životě, zvláště když není dostatek vzdělání nebo peněz a životní úroveň se dlouhodobě nezdá být bezpečná.
Úkolem politiky je komunikovat jasně a zajistit bezpečnost. Přesně to si vláda stanovila: jde o posílení ekonomiky, zachování pracovních míst, zejména ve východním Německu, ale také o služby jako péče o děti a služby obecného zájmu na místní úrovni.
Deutschland-Monitor je sestavován každoročně od roku 2023 a financován komisařem pro východní Evropu. Za ním stojí výzkumné týmy z Centra pro sociální výzkum Halle, Univerzity v Jeně a Leibnitzova institutu pro sociální vědy Mannheim. Loni provedli průzkum mezi 4 000 lidmi staršími 16 let po celé zemi a dalšími 4 000 v regionálním vzorku, aby mohli učinit závěry o městech a venkovu i o bohatších a méně bohatých oblastech.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse