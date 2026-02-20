Británie: Technologické firmy musí odstranit „pomstu pornem“ do 48 hodin, jinak jim hrozí blokování, říká Starmer
Britslký premiér konstatuje, že opatření, které se vztahuje i na nahé deepfake fotografie, je nutné kvůli „celostátní krizi “ způsobené misogynním chováním na internetu.
Nahé deepfake fotografie a „pomsta pornem“ musejí být odstraněny z internetu do 48 hodin, jinak technologickým firmám hrozí blokování ve Velké Británii, uvedl premiér Keir Starmer a označil to za „národní nouzový stav“, kterému musí vláda čelit.
Firmy by mohly být pokutovány miliony nebo dokonce zcela zablokovány, pokud umožní šíření nebo opětovné zveřejnění těchto obrázků poté, co oběti podají oznámení.
Do zákona o trestných činech a policejní činnosti budou zapracovány změny, které budou regulovat také chatboty s umělou inteligencí, jako je Muskův Grok, který generoval sexuálně vyzývavé obrázky žen v bikinách nebo v kompromitujících pozicích, dokud vláda nezačala hrozit opatřeními proti firmě Elona Muska.
Starmer uvedl: „Břemeno boje proti zneužívání již nesmí ležet na obětech. Musí ležet na pachatelích a na firmách, které umožňují škodlivé jednání.“
Premiér uvedl, že institucionální misogynie „propletená do struktury našich institucí“ znamená, že tento problém nebyl brán dostatečně vážně. „Misogynie je příliš často omlouvána, bagatelizována nebo ignorována. Argumenty žen jsou odmítány jako přehnané nebo „ojedinělé“. Tato kultura vytváří toleranci vůči těmto věcemí,“ napsal Starmer.
Vládní zdroje uvedly, že očekávají, že do léta udělí nové pravomoci mediálnímu regulačnímu orgánu Ofcom, aby je mohl prosazovat, a firmy budou ze zákona povinny odstranit tento materiál nejpozději do 48 hodin poté, co jim bude nahlášen.
Platformy, včetně sociálních médií a pornografických webů, které nebudou jednat, mohou čelit pokutám až do výše 10 % jejich celosvětových příjmů nebo zablokování jejich služeb ve Velké Británii.
Oběti budou moci nahlásit obrázky buď přímo technologickým firmám, nebo Ofcomu, což podle Ministerstva pro vědu, inovace a technologie spustí výstrahu na více platformách.
Ofcom by byl odpovědný za prosazování zákazu těchto obrázků s cílem zbavit oběti povinnosti nahlásit stejný obrázek potenciálně tisíckrát, protože je neustále znovu zveřejňován.
Regulační orgán pro média bude pověřen, aby prozkoumal možnosti, jak opatřit obrázky „pomstychtivé pornografie“ digitálním vodoznakem, který by umožňoval jejich automatické nahlášení pokaždé, když jsou znovu zveřejněny.
Poskytovatelé internetových služeb také obdrží nové pokyny, jak blokovat hosting nekalých webů, které se specializují na hosting explicitního materiálu bez souhlasu nebo generovaného umělou inteligencí.
Nástroj Groku "svlékání", který na začátku ledna vyvolal pobouření, vedl ministry k hrozbě zákazu X, pokud nebude jednat. Podle analýzy bylo chatbotu každou hodinu zasíláno asi 6 000 požadavků na fotky, přičemž mnoho z nich se týkalo vytvoření obrázků žen v předklonu nebo oblečených pouze v sítích.
V posledních letech však také vzrostl počet neoprávněných skutečných nebo deepfake obrázků používaných k vydírání mladých žen a mužů, což charitativní organizace spojují s řadou sebevražd.
Starmer řekl, že hororové příběhy žen a dívek, které viděly intimní obrázky šířené po internetu, jsou „typem příběhů, které rodičům svírají srdce“.
„Příliš často byly tyto oběti ponechány samy sobě – honily se za akcí z webu na web, znovu a znovu nahlásily stejný materiál, jen aby ho o několik hodin později viděly znovu jinde,“ řekl premiér. „To není spravedlnost. Je to selhání. A vysílá to mladým lidem v této zemi signál, že ženy a dívky jsou komoditou, kterou lze využívat a sdílet.“
Vytváření nebo sdílení intimních snímků bez souhlasu se také stane „prioritním trestným činem“ podle zákona o online bezpečnosti, což mu dává stejnou vážnost jako snímky zneužívání dětí nebo terorismus. Zákon nevyžaduje, aby platformy samostatně identifikovaly intimní snímky bez souhlasu, ale pouze aby tyto snímky odstranily, když jsou nahlášeny.
Google, Meta, X a další to již dělají v případě obsahu týkajícího se sexuálního zneužívání dětí prostřednictvím procesu zvaného hash matching, který videím přiřazuje jedinečný digitální podpis, který lze porovnat s databázemi zneužívajícího obsahu. Ačkoli lhůta 48 hodin je krátká, Indie nedávno nařídila společnostem provozujícím sociální sítě, aby některé deepfake obsahy odstranily do tří hodin.
Zdroj v angličtině ZDE
