Přežila se německá sociální demokracie?
20. 2. 2026
Středolevicová sociální demokratická strana (SPD), nejstarší německá politická strana, se v roce, kdy pět ze šestnácti spolkových zemí Německa má volit nové parlamenty, snaží najít svůj optimismus. Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění by SPD mohla být sesazena ve dvou státech, které vládne desítky let. Ve dvou dalších státech SPD dosahuje jednociferných procent.
Abychom pochopili, co se pokazilo, musíme se ohlédnout zpět: SPD byla založena jako tradiční dělnická strana v roce 1863, což z ní činí nejstarší politickou stranu v zemi. V tomto období si kladla za cíl být politickým zástupcem továrních dělníků, jejichž nejistý život byl charakterizován dlouhou pracovní dobou, nízkými mzdami, nejistotou zaměstnání, nedostatkem bezpečnosti při práci a nedostatkem bydlení.
Dělníci se stali voličskou základnou SPD, když přijali slib vzdělání, rovných příležitostí a rovných práv pro všechny bez ohledu na třídu či původ.
Dnes tradiční dělnická třída již neexistuje: dobře placení průmysloví dělníci se již dávno stali střední třídou.
Levice: Rozkol s SPD
Podle průzkumu agentury Forsa z listopadu 2025 uvedlo, že by volilo SPD pouze 9 % německých dělníků a nezaměstnaných. Ti, kteří se nyní cítí sociálně znevýhodněni, mají tendenci sympatizovat s krajně pravicovou populistickou Alternativou pro Německo (AfD). Po všeobecných volbách v únoru 2025 zjistil průzkum infratest-dimap, že 38 % dělnických voličů odevzdalo svůj hlas AfD.
Mnoho bývalých voličů SPD také přešlo k socialistické Levicové straně, která vznikla částečně kvůli nespokojenosti se sociálními politikami SPD pod vedením kancléře Gerharda Schrödera, který vedl koaliční vládu se Zelenými v letech 1998 až 2005.
Levice vznikla v roce 2007 sloučením Strany demokratického socialismu (PDS) — nástupce vládnoucí strany východního Německa — a Práce a sociální spravedlnosti — Volební alternativy, která se oddělila od SPD v západním Německu.
Schröder a jeho SPD se dostali k moci v roce 1998 po 16 letech vlády kancléře Helmuta Kohla z řad středopravých křesťanských demokratů (CDU). SPD získala téměř 41 % hlasů díky kampani, která získala voliče nejen na levici, ale i v politickém středu. Tváří v tvář vysoké nezaměstnanosti a pomalé ekonomice Schröder prosadil radikální reformu sociálního státu nazvanou "Agenda 2010". Státní sociální dávky byly sníženy, ochrana zaměstnanosti uvolněna a sektor s nízkými mzdami byl rozšířen.
SPD ztratila polovinu voličů
Konzervativní opoziční blok CDU a Křesťanskosociální unie (CSU) tento program přijal nadšeně, což německé ekonomice přineslo impuls. Uvnitř SPD to však vedlo k masivním sporům. Levicové křídlo strany se vzbouřilo a již nechtělo podporovat Schröderovu politiku.
Během deseti let SPD ztratila téměř polovinu voličů — ve prospěch levice, Zelených a dokonce i CDU, protože Angela Merkelová, tehdy kancléřka, postupně posouvala své konzervativce doleva. Její konzervativní kritici to nazývali "sociáldemokratizací CDU".
Pro voliče bylo stále obtížnější rozlišit mezi politikou CDU/CSU a SPD — zvláště když CDU/CSU a SPD vládly v koalici většinu období od roku 2005 do roku 2021. Během této doby SPD učinila mnoho politických kompromisů a nedokázala prosadit mnoho svých levicových sociálních a daňových politik.
Další kapitola neúspěchu
Před všeobecnými volbami v roce 2021 měla SPD v průzkumech 16 %, ale po velkých přešlapech konzervativců během volební kampaně se stala nejsilnější stranou s 25,7 % hlasů. Olaf Scholz, ministr financí a vicekancléř za Merkelové, se stal kancléřem.
Strana doufala, že se konečně vrátila na cestu úspěchu. Bylo to naopak.
Trojstranná koalice vedená Scholzem byla omezena masivními vnitřními spory mezi Zelenými a neoliberálními Svobodnými demokraty (FDP). Vláda se předčasně zhroutila po pouhých třech letech u moci a pověst SPD byla dále poškozena. Ve volbách v roce 2025 získala pouze kolem 16 %, což vedlo šéfa institutu Forsa, Manfreda Güllnera, k tomu, že mluvil o "existenční hrozbě" pro SPD.
Nová politická platforma SPD se posouvá doleva
V roce 2025 SPD opět vstoupila do vlády, tentokrát v koalici jako mladší partner kancléře Friedricha Merze a jeho CDU/CSU — a nyní strana čelí známým problémům. Opět riskuje, že si nebude schopna definovat vlastní profil.
SPD začala pracovat na nové politické platformě pro rok 2027, která bude obsahovat levicové sociální politiky. Ale jak moc je to věrohodné? Takové požadavky nelze vynutit na koaličnímu partnerovi.
Pod Merzem se CDU opět stala výrazně konzervativnější. Vzhledem k prázdné státní pokladně a velmi slabé ekonomice jsou na obzoru škrty ve sociálních výdajích, CDU/CSU plánuje zásadní reformu sociálního státu, penzijního systému, zdravotní péče a péče o seniory.
SPD také věří, že mnoho návrhů je nezbytných, ale požaduje humánnější přístup. Strana v průzkumech mírně profitovala z této kampaně za větší sociální rovnost.
Spolková vláda se v současnosti snaží vyhnout otevřenému sporu kvůli blížícím se státním volbám — ale zdá se, že je z hlediska domácí politiky stále více paralyzována.
Političtí pozorovatelé očekávají, že jak CDU, tak SPD budou čelit důsledkům prvních dvou zemských voleb v březnu, v jihozápadních spolkových zemích Bádensko-Württembersko a západní spolkové zemi Porýní-Falc, kde SPD vede vládu od roku 1991. Pokud by tam ztratila moc, pravděpodobně by vzrostl tlak uvnitř strany, aby se na národní úrovni distancovala od CDU/CSU.
Zdroj v němčině: ZDE
