Chcete řešit mlhu, anebo důležitý průšvih?
19. 2. 2026 / David Marenčák
Vystoupení Petra Macinky na mnichovské bezpečnostní konferenci bohužel zapadá do stále častějšího vzorce politiky založené na rozdělování společnosti, zpochybňování demokratických institucí a relativizaci hodnot, na nichž stojí svobodná Evropa.
V duchu občanských postojů, které dlouhodobě prosazuje Milion chvilek pro demokracii, je třeba jasně říct, že veřejný prostor nemůže být zneužíván k šíření nedůvěry, cynismu a účelových interpretací reality. Demokratická debata má stát na faktech, odpovědnosti a respektu — ne na snaze získávat politické body skrze strach a rozdělování.
Česká republika potřebuje sebevědomé a hodnotově ukotvené zastoupení v zahraničí, které bude posilovat důvěru v demokracii, nikoli ji oslabovat. O to víc je důležité, aby občanská společnost zůstala aktivní, kritická a připravená se ozvat vždy, když jsou demokratické principy zpochybňovány.
Tak! Potud text ChatGPT na lapení pozornosti se zadáním, aby emuloval typické dojení „slušnosti“ a pobouření produkované spolkem "Milion chlívků pro oligarchii™".
Zatím co se vrchovatě čepuje čerstvé pohoršováníčko do dobře vymytých sklenic a hlav, další oligarchická vláda v řadě na nás chystá pořádnou sviňárnu.
Jako jestli toho máme k šoku a pobouření málo, tak tohle je fakt brutální. Pokud to projde, tak tu máme návrat čarodějnických procesů se vší spravedlivou a morální „právničinou“ okolo. Prostě k zabavení majetku už nebude potřeba prokazovat, že pochází z trestné činnosti. Pohodlně bude stačit nařčení. Už vidím, jak neodvolatelný samosoudce posuzuje onu míru pravděpodobnosti. A drze i přiznávají, že prolamují dosud dost skálopevnou presumpci neviny! Tuto legalizovanou krádež nazývají libozvučným eufemismem „zvláštní odčerpávací řízení“. To je po všech těch tunelech, privatizacích, odklánění, vyvádění atd. vskutku novinka. Citace z článku, jehož celé znění najdete na webu Česká justice pod názvem „Zabavování majetku bez rozsudku? Vláda má jasný plán, soudci i žalobci varují“:
V odčerpávacím řízení se nebude prokazovat spáchání konkrétního trestného činu konkrétní osobou. Rozhodné budou pouze skutečnosti vztahující se k samotnému majetku. Z tohoto důvodu se podle předkladatelů neuplatní zásada presumpce neviny.
O odčerpání má rozhodovat trestní samosoudce, důkazní břemeno ponese státní zástupce. Nebude ale nutné prokazovat nelegální původ majetku nade vší pochybnost.(…) Kriticky vnímají také omezené opravné prostředky, protože zákon nepočítá s dovoláním...
Možná se někdo dotážete, proč by vás, poctivé lidi, měla zajímat úprava legislativy kolem majetků pocházejících z trestné činnosti. Pokud nejste, jak se říká, za zelena utržení, pak víte, že cokoli může být státní moci zneužito vůči občanům, není otázka jestli, ale jak často a jak moc zneužito bude.
A nejhorší je, že to v našem banánistánu s vysokou pravděpodobností projde. Hlídací čivavy demokracie i veřejnoprávnost mají plné ruce práce s výrobou mlhy za účelem vlastní sledovanosti a lajčíků na sociálnách sítích a oslovské domorodectvo pokrčí rameny a jako obvykle se samo-utěší do pasivity opíjením rohlíkem klasickým: “kdo nedělá nic špatného, nemá se čeho bát“. No jen se smějte, ale mně, na rozdíl od vás, nemají, co zabavit.
