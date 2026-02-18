Etiopie odebírá akreditaci novinářům agentury Reuters
Etiopský mediální úřad odmítl obnovit akreditaci tří novinářů agentury Reuters se sídlem v Addis Abebě, uvedla tisková agentura.
EMA také odebrala akreditaci tiskové agentuře pro pokrytí 39. summitu Africké unie, který se konal v etiopském hlavním městě 14.–15. února.
Tento krok přichází několik dní poté, co tisková agentura zveřejnila investigativní zprávu, která uvedla, že Etiopie hostí tajný tábor pro výcvik tisíců bojovníků pro polovojenskou skupinu RSF v sousedním Súdánu. Etiopie se k reportáži veřejně nevyjádřila.
Ačkoliv EMA neformálně naznačila, že zpráva Reuters z 10. února ji přiměla k rozhodnutí, oficiální prohlášení nevydala.
"Reuters záležitost přezkoumává a bude i nadále informovat o Etiopii nezávislým, nestranným a spolehlivým způsobem v souladu s principy důvěry Thomson Reuters," uvedla Reuters ve svém prohlášení.
EMA nebylo možné okamžitě kontaktovat kvůli komentáři.
