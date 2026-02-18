Etiopie: Strana tigrayské nezávislosti obviňuje TPLF a federální úřady ze zablokování pretorijské dohody. Varuje před "hrozbou války"
18. 2. 2026
V nedělním prohlášení strana uvedla, že velké části Tigraye zůstávají mimo kontrolu regionální správy, zatímco mnoho vysídlených obyvatel stále postrádá trvalá řešení přesídlení. Dále tvrdí, že vnitřní rozdělení uvnitř TPLF a jeho vojenského velení oslabilo instituce, narušilo soudržnost ozbrojených sil a přispělo k diplomatické izolaci regionu.
Strana odmítla to, co označila za pokusy mobilizovat obyvatelstvo k obnovenému konfliktu, s argumentem, že další válka neobnoví ústavní hranice Tigraye ani nezajistí bezpečný návrat vysídlených osob. Místo toho varovala, že obnovené boje by mohly prohloubit fragmentaci, přinést další vysídlení a zhoršit utrpení civilistů, zejména mezi mládeží.
Strana vyzvala obyvatele, aby odolali tomu, co označila za "hrozící hrozbu války", a vyzvala Tigrajce doma i v zahraničí, aby se vyhnuli proměně regionu v proxy bojiště. Prosazuje "strategickou neutralitu" a zprostředkování založené na politice, aby se Tigray znovu propojila s mezinárodními partnery a zabránilo se dalšímu ničení.
Ve svém prohlášení v Addis Abebě strana uvedla, že federální orgány nesou hlavní odpovědnost za realizaci mírové dohody a obvinila je z prodlev, která podle nich způsobují dlouhodobou nejistotu, humanitární obtíže a ekonomické napětí. Zopakovala, že ústavní hranice Tigraye nejsou předmětem vyjednávání a vyzvala k obnovení ústavního pořádku.
Strana také vyzvala k silnějšímu mezinárodnímu zapojení a vyzvala aktéry včetně OSN a Evropské unie, aby pomohli předcházet obnovení konfliktu, podporovali odpovědnost a chránili civilisty.
Nedávno vzrostlo napětí v souvislosti s obviněními TPLF z postupu federálních jednotek v některých částech Tigraye. Předseda TPLF Debretsion Gebremichael nedávno varoval, že strana "nezůstane nečinná", pokud bude porušena dohoda o ukončení bojů.
Také se znovu objevilo regionální napětí mezi Etiopií a Eritreou, přičemž vzájemná obvinění vyvolávají obavy z širší nestability, zatímco mezinárodní aktéři nadále vyzývají k deeskalaci a dialogu, aby zabránili obnovení války.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse