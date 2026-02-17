Macinkův argument o blízkosti k voliči
17. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Debata na mnichovské bezpečnostní konferenci měla být o demokratičnosti EU. Místo toho jsme sledovali učebnicový příklad politické sofistiky: ministr zahraničí Petr Macinka tvrdil, že národní politici jsou „blíže voličům" než představitelé EU – a z toho implicitně vyvozoval vyšší demokratickou legitimitu národních vlád. Problém? Tento argument stojí na velmi tenkém ledě. A v jeho podání se led pod tíhou čísel prostě prolomí.
1) „Blíže voličům"? Kolik voličů přesně?
Macinka vystupuje jako zástupce strany motoristé, která se do vlády dostala jako menší koaliční partner hnutí ANO 2011 vedeného premiérem Andrejem Babišem. Klíčová otázka zní: koho vlastně reprezentuje, když mluví jménem „českých voličů"?
ANO vyhrálo volby a získalo řádově více hlasů než všichni jeho koaliční partneři dohromady. Motoristé obdrželi jen zlomek hlasů, které dostalo ANO – a méně než některé strany, jež dnes ve vládě vůbec nejsou.
V přepočtu na oprávněné voliče jde u motoristů o jednociferné procento celé voličské populace.
Tvrdit tedy, že „národní politik je blíž lidu", když konkrétní ministr reprezentuje malou menšinu hlasujících, je logicky vratké. Macinka není přímo volený ministr; jeho legitimita je odvozená od parlamentní většiny, kterou dominantně vytvořilo ANO. Pokud někdo v této vládě může tvrdit, že reprezentuje nejsilnější proud veřejné vůle, pak je to vítěz voleb – nikoli minoritní koaliční partner.
2) Koaliční matematika není „většinová ideologie"
Macinkův podtext je ještě problematičtější: naznačuje, že „většina rozhodla" a že tím je věc demokraticky uzavřena. Jenže:
Vítěz voleb ≠ většina všech voličů. I nejsilnější strana obvykle získá kolem třetiny hlasů, nikoli 50 %+.
Koalice ≠ ideologická shoda. Koaliční smlouva je kompromis mezi různými programy.
Vláda ≠ mandát k prosazení čistě stranické agendy menšího partnera.
Fakt, že motoristé jsou součástí vlády, neznamená, že většina voličů sdílí jejich euroskeptické postoje. Znamená to pouze, že se stali součástí aritmetické většiny v Poslanecké sněmovně.
Demokracie není „vítěz bere všechnol". Je to systém vyvažování, dělby moci a ochrany menšin. Vítězství ve volbách nedává právo prohlásit vlastní názor za „hlas národa", zvlášť když ten názor reprezentuje menšinovou část koaliční většiny.
3) EU a „demokratický deficit": polopravda jako argumentační trik
Macinka v Mnichově kritizoval chabou vazbu mezi voliči a Evropskou komisí a poukazoval na to, že Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Ano, EP formálně nepředkládá legislativu. Ale:
Komisi navrhují členské státy (tedy vlády vzešlé z národních voleb).
Složení Komise schvaluje Evropský parlament, jehož členové jsou přímo voleni občany EU.
Legislativu přijímají společně EP a Rada EU (tedy ministři členských států).
Jinými slovy: EU je složitý, víceúrovňový systém sdílené suverenity. Je méně přímočarý než národní parlamentní model – ale tvrdit, že nemá demokratickou legitimitu, znamená ignorovat fakt, že každý krok v řetězci je napojen na volené reprezentanty.
Zvláštní ironie: ministr zahraničí sám není přímo zvolen. Stejně jako eurokomisař je výsledkem nepřímé parlamentní procedury. Pokud je tedy Komise „příliš vzdálená voličům", pak by stejnou logikou bylo nutné označit za „vzdálenou" i českou vládu.
4) Sofistika „národní blízkosti"
Macinkův argument je postaven na emocionální zkratce:
Národní politik = bližší občanům = demokratičtější.
EU instituce = vzdálené = méně demokratické.
To je non sequitur. Blízkost geografická či kulturní automaticky neznamená vyšší demokratickou kvalitu.
5) Kdo tedy mluví jménem „Česka"?
Když Macinka v Mnichově hájí program motoristů, nehájí „hlas českého lidu". Hájí hlas menší koaliční strany, jejíž podpora je násobně nižší než podpora vítězného ANO a která nezískala většinu ani relativní dominanci v rámci vládního tábora.
Je legitimní mít kritický postoj k EU. Je legitimní jej artikulovat. Ale vydávat jej za „autentičtější" či „demokratičtější" než institucionální rámec, který stojí na přímé volbě stovek milionů občanů, je argumentační trik.
Demokracie není soutěž o to, kdo hlasitěji vykřikne „mluvím za lid". Je to proces, kde se většina tvoří kompromisem, kde menšiny mají práva a kde legitimita plyne z pravidel – nikoli z pocitu národní exkluzivity.
A právě zde Macinkův argument selhává: není to obrana demokracie. Je to její redukce na slogan.
