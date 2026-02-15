Orbán proti Bruselu a tajemství podplaceného algoritmu
15. 2. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
Maďarský premiér opět vystoupil před národem s výrazem muže, který právě objevil, že mu někdo tajně přenastavil mikrovlnku na bruselský čas. Podle nejnovější verze geopolitického thrilleru už hrozbou není Rusko. Hrozbou je Brusel. Tam se prý každé ráno schází elita, aby rozhodla, kolik novinářů, soudců a algoritmů dnes podplatí. https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-orban-pred-volbami-priklada-pod-kotel-hrozbou-pry-neni-rusko-ale-brusel-40562614
Algoritmy jsou prý obzvlášť nebezpečné. Nejenže dostávají miliony eur, ale dokonce se tváří neutrálně. A co je horší než neutrální algoritmus? Neutrální algoritmus s grantem. Orbán vysvětluje, že jeho skutečným soupeřem není opozice, ale „bruselští páni". Opoziční strana Tisza je údajně něco jako nábytek z Ikey: smontováno v Bruselu, dodáno do Maďarska, návod chybí.
V této nové rovnováze je jednoduché vysvětlení všeho: kdyby byl Trump prezidentem už dříve, nic by se nestalo. Teď prezidentem je – a věci se dějí jinak. Jak přesně? To je vedlejší. Důležité je, že existuje jistota. A jistota je v politice něco jako domácí slivovice: pálí, ale zahřeje.
Bývalý prezident Joe Biden zůstává v příběhu jako postava z minulého dílu seriálu. Ten, který podle Orbána „zatáhl Evropu do války", zatímco Maďarsko hrdinsky stálo stranou, opřené o plot a sledující, zda náhodou nepřijíždí bruselská poštovní dodávka plná hodnot.
A pak je tu Rusko. V tomto příběhu působí téměř meditativně. Sedí, pije čaj, občas posune hranici reality, ale jinak se tváří jako soused, který by nikdy nikomu neublížil – pokud ho ovšem někdo z Bruselu nevyprovokuje formulářem.
Strašení Putinem je prý směšné. Skutečné nebezpečí je směrnice. Skutečný tank je tabulka v Excelu. Skutečná invaze přichází v PDF.
Nakonec, mezi papírovými draky, meči v podobě propisek a létajícími formuláři, se Maďaři jen podívají na guláš, připijí tokajem a usmějí se jako ti, kdo přežili už tisíc říší a stále věří, že přežijí ještě jednu: Úgyis túléljük.
