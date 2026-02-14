Mnichovská bezpečnostní konference: Rubio varuje před „nebezpečnou iluzí“ Západu
14. 2. 2026
čas čtení 7 minut
Americký ministr zahraničí varuje před myšlenkou, že všichni jsme „světoobčani“
USA nechtějí, aby spojenci „racionalizovali narušený status quo“, ale aby se mu postavili čelem a napravili ho, říká Rubio
Rubio trvá na tom, že USA „neusilují o rozdělení, ale o oživení starého přátelství“.
Říká, že „nechceme, aby spojenci racionalizovali narušený status quo, místo aby se zamysleli nad tím, co je nutné k jeho nápravě“.
Říká, že USA chtějí „oživené spojenectví, které uznává, že to, co trápí naše společnosti, není jen soubor špatných politik, ale také malátnost beznaděje a samolibosti“.
USA nemají zájem být „správci řízeného úpadku Západu“, říká Rubio v naléhavé výzvě k odmítnutí „úpadku“
Rubio se vrací ke své historické paralele s Evropou bezprostředně po druhé světové válce, když říká, že „tehdy – stejně jako dnes – mnozí uvěřili, že éra dominance Západu skončila a že naše budoucnost je předurčena k tomu, aby byla slabým a mdlým odrazem naší minulosti“.
On to však odmítá a říká, že „úpadek je volba“ – odmítnutá po roce 1945 a měla by být odmítnuta i nyní.
V naléhavé pasáži vysvětlující kritiku Evropy ze strany USA říká:
„Nechceme, aby naši spojenci byli slabí, protože to oslabuje i nás.
Chceme spojence, kteří se dokážou bránit, aby žádný protivník nebyl nikdy v pokušení vyzkoušet naši kolektivní sílu. Proto nechceme, aby naši spojenci byli spoutáni pocitem viny a hanby.
Chceme spojence, kteří jsou hrdí na svou kulturu a své dědictví, kteří chápou, že jsme dědici stejné velké a vznešené civilizace, a kteří jsou spolu s námi ochotni a schopni ji bránit, a proto nechceme, aby spojenci racionalizovali narušený status quo, místo aby se zamysleli nad tím, co je nutné k jeho nápravě.
Protože my v Americe nemáme zájem být zdvořilými a spořádanými správci řízeného úpadku Západu.“
OSN a mezinárodní organizace musí být urgentně reformovány, protože „nežijeme v dokonalém světě“, říká Rubio
Rubio také říká, že staré mezinárodní organizace sice nemusí být rozpuštěny, ale je nutné je urgentně přestavět a reformovat, aby mohly čelit novým výzvám.
Říká, že OSN má „obrovský potenciál“, ale nedokázala vyřešit válku v Gaze nebo na Ukrajině, čímž se opakovaně ukázala jako „bezmocná“ – v kontrastu s rozhodnými kroky USA, které situaci změnily.
„V dokonalém světě by všechny tyto problémy a další byly vyřešeny diplomaty a rezolucemi s důrazným zněním.
Ale nežijeme v dokonalém světě a nemůžeme nadále dovolit těm, kteří otevřeně a bezostyšně ohrožují naše občany a ohrožují globální stabilitu, aby se schovávali za abstrakce mezinárodního práva, které sami běžně porušují.“
Rubio se zaměřuje na deindustrializaci a masovou migraci jako rizika pro Evropu
Rubio říká, že deindustrializace nebyla „nevyhnutelná“ a že byla „pošetilým“ výsledkem poválečné „iluze“, jak to nazval.
Rovněž říká, že „masová migrace není a nebyla okrajovým problémem s malými důsledky“, a varuje, že „mění a destabilizuje společnosti po celém západním světě“.
Říká, že v rámci toho je nutné „získat kontrolu nad našimi národními hranicemi“.
„Nejde o projev xenofobie. Nejde o nenávist. Jde o základní akt národní suverenity a jeho neprovedení není jen zřeknutím se jedné z našich nejzákladnějších povinností vůči našim občanům.
Je to naléhavá hrozba pro strukturu našich společností a přežití naší civilizace samotné.“
USA jsou „trochu přímé a naléhavé ve svých radách“, protože „nám na Evropě velmi záleží“, říká Rubio
Rubio tvrdí, že pod Trumpovým vedením USA „opět převezmou úkol obnovy a obnovení“.
Zdůrazňuje úzké vazby mezi USA a Evropou, včetně „společné historie, křesťanské víry, kultury, dědictví, jazyka, předků a minulých obětí“.
„Proto my Američané někdy působíme jako trochu přímí a naléhaví ve svých radách. ... Důvodem, přátelé, je to, že nám na tom velmi záleží.
Záleží nám na vaší i naší budoucnosti, a pokud se někdy neshodneme, naše neshody pramení z našeho hlubokého zájmu o Evropu, se kterou jsme spojeni nejen ekonomicky, nejen vojensky, ale také duchovně a kulturně.“
Říká, že USA chtějí, aby Evropa byla silná, protože „víme, že osud Evropy nikdy nebude bez významu pro naši národní bezpečnost“.
Poté uvádí dlouhý seznam důvodů, proč je Evropa výjimečná, a chválí Mozarta, Beethovena, Danteho, Shakespeara, Michelangela, Da Vinciho, Beatles a Rolling Stones, stejně jako Sixtinskou kapli a katedrálu v Kolíně nad Rýnem.
Říká, že „nejsou jen svědectvím o velikosti naší minulosti nebo víře v Boha, která inspirovala tyto zázraky, ale také předzvěstí divů, které nás čekají v budoucnosti.“
Rubio hovoří o poválečných omylech, kterých se „společně“ dopustila Evropa a USA
Rubio říká, že „v tomto omylu jsme přijali dogmatickou vizi volného a neomezeného obchodu“, zatímco jsme deindustrializovali, přesunuli miliony pracovních míst do zahraničí a předali kontrolu „protivníkům a rivalům“.
Dále říká, že „jsme stále více outsourcovali naši suverenitu mezinárodním institucím, zatímco mnoho národů investovalo do masivních sociálních států na úkor zachování schopnosti bránit se“.
Rubio pokračuje kritikou zelených politik „na uklidnění klimatického kultu“ a říká, že „ochudily náš lid, zatímco naši konkurenti těží ropu, uhlí a zemní plyn“.
„V honbě za světem bez hranic jsme otevřeli dveře bezprecedentní vlně masové migrace, která ohrožuje soudržnost našich společností, kontinuitu naší kultury a budoucnost našeho lidu.“
Tyto řádky jsou velmi podobné širší kritice, kterou loni vyslovil JD Vance, ale jsou podány velmi odlišně, protože Rubio o tom hovoří jako o společné chybě celého Západu – a ne jako o kritice pouze Evropy.
Nakonec říká:
„Tyto chyby jsme udělali společně a nyní společně dlužíme našim lidem, abychom se těmto skutečnostem postavili čelem a šli dál.“
Poválečný triumf vedl k „nebezpečnému klamu“ o konci historie, říká Rubio
Rubio čerpá z historie Mnichovské bezpečnostní konference, která se datuje do roku 1963.
„Dnes se zde scházíme jako členové historické aliance, aliance, která zachránila a změnila svět. Když tato konference začala v roce 1963, bylo to v zemi, vlastně na kontinentu, který byl rozdělený sám proti sobě. Hranice mezi komunismem a svobodou procházela srdcem Německa,“ říká.
Říká, že „v době toho prvního setkání byl sovětský komunismus na pochodu“ a „tisíce let západní civilizace visely na vlásku“.
„V té době nebylo vítězství zdaleka jisté, ale poháněl nás společný cíl. Sjednocovalo nás nejen to, proti čemu jsme bojovali, ale také to, za co jsme bojovali,“ říká.
Dodává však:
„Euforie z tohoto triumfu nás vedla k nebezpečnému klamu, že jsme vstoupili do ‚konce historie‘ a že každý národ bude nyní liberální demokracií, že vazby vytvořené obchodem a komercí nyní nahradí národnost, že globální řád založený na pravidlech, což je nadužívaný termín, nyní nahradí národní zájmy a že nyní budeme žít ve světě bez hranic, kde se každý stane občanem světa.“
„Byla to pošetilá myšlenka, která ignorovala jak lidskou přirozenost, tak poučení z více než 5000 let zaznamenané lidské historie, a stála nás draho,“ říká.
714
Diskuse