Tomáš Pojar bude prosazovat americké neokonzervativní zájmy v Evropě

11. 2. 2026
Dan Přibáň:
Tomáš Pojar, bývalý poradce premiéra Fialy, člověk napojený na českého zbrojařského oligarchu Strnada (který v posledních letech radikálně zbohatl) a nejvlivnější podporovatel genocidu páchajícího Izraele v Česku, vstoupil do institutu s úkolem prosazovat vliv USA ve střední a východní Evropě.
Pojar v době, kdy fašista Trump vyhrožuje Evropě, vstupuje do organizace, jenž má v Evropě prosazovat zájmy USA.
Není to u něj ani trochu překvapivé.
"Hudson Institute oznámil, že Tomáš Pojar, který naposledy působil jako poradce vlády České republiky pro národní bezpečnost, se stane mimořádným vedoucím pracovníkem Centra pro Evropu a Eurasii při Hudson Institute. V Hudson Institute se Pojar zaměří na posílení strategického vedení Spojených států v Evropě, prohloubení vztahů s klíčovými evropskými spojenci a partnery, zejména ve střední a východní Evropě, a formování politických debat o nejnaléhavějších geopolitických výzvách kontinentu."
Hudson Institute je americký pravicový neokonzervativní think tank se sídlem ve Washingtonu.
