KAMAZ a GAZ začnou montovat vozidla v Etiopii
11. 2. 2026
Podle něj má společnost UAZ o Etiopii také zájem. V současné době ruské automobilky dokončují studii proveditelnosti, aby mohli vstoupit na tento trh "s konkurenčním produktem," dodal velvyslanec. Důležitou motivací bylo říjnové rozhodnutí etiopské vlády zrušit daň na vozidla na zemní plyn. Terechin poznamenal, že to vytvořilo "jedinečné okno příležitosti" pro ruské firmy a nyní vynakládají veškeré úsilí, aby jejich výrobní linky byly "mezi prvními" v Etiopii v novém segmentu.
V roce 2023 dokonce AvtoVAZ uzavřel výrobní smlouvu s místní společností Ethio Engineering Group, ale dále nepostupoval. Společnost zvažovala možnost exportu z Etiopie do dalších zemí v regionu – Súdánu, Keni a Somálska. Následně etiopský velvyslanec Genet Teshome Jirru uvedl, že AvtoVAZ do konce roku 2025 zahájí výrobu elektrických automobilů v zemi, společnost to však popřela.
UAZ také uzavřela dohodu s Afričany. To se stalo už v roce 2021, ale stejně jako u AvtoVAZu výroba nikdy nezačala. KAMAZ a VAZ také projevily zájem o výstavbu montážních linek v Etiopii v roce 2023, ale realizace projektů nenastala.
Zdroj v ruštině: ZDE
