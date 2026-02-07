Nejezděte do USA!!
Martin Pavlata píše o návštěvě USA (ano, JE TO ODPORNÁ FAŠISTICKÁ DIKTATURA, NEJEZDĚTE TAM!). Skončil v koncentráku za to, že nechtěl vydat hesla od počítače.
ROZHODNĚ NEDOPORUČUJI!
2025 jsem navštívil 🇺🇸 jako turista a skončil jsem v detenci http://ICE.gov. V totálně otřesných podmínkách jsem byl bez soudu pravděpodobně nelegálně držen > 2 měsíce!!! 😡 Mimo jiné proto, že jsem jim nedal hesla od telefonu a notebooku, řvali, ať jim hned dám hesla. Řekl jsem NE. Nevidím důvod.
Narvali 48 lidí do malé plechové místnosti cca 5x10m, bez přívodu vzduchu, bez okna, spali jsme na zemi, museli jsme se střídat, na zemi nebylo ani pro 48 lidí místo! Tedy část spala a část stála!!! 2 otevřené WC přímo v místnosti, kde 48 lidí před všemi vykonávalo potřebu… 🤮🤮🤮👎🏻
Byl jsem tam já a 47 Hispánců a Indů pochytaných jednotkami ICE. Někteří vážně nemocní, např. možná s tuberkolózou. Screening se dělal až po několika dnech… A někdo pak byl na samotce kvůli tuberkulóze.
AC nefungovala, okna tam nejsou, dusili jsme se. Žádal jsem, ať otevřou dveře, že se dusíme. Že mám astma. Hrozili obuškama, že mě zmlátí… 🤮 Pokud nebudu držet ústa. Že prý když někdo umře, tak jedině dobře. Budou mít méně práce a máme všem říct, ať do 🇺🇸 nejezdí! Tak tedy tak činím. Jak si přáli. 😡👎🏻
Pak, když se uvolnilo místo, plesnivá cela, jednotka A1, opět bez možnosti otevřít okno. Já jako astmatik jsem tam málem zemřel. Bez přehánění. Denně jsem se dusil!!! 🤬 Měl jsem otravu plísní. Všem to bylo jedno, vysmívali se mi. Že mě to naučí a do 🇺🇸 už nepojedu.
Takový lehce lepší koncentrák. BFDF, New York.
Téměř měsíc jsem nesměl kontaktovat rodinu! Nikdo v ČR nevěděl, co se mnou je, nebo kde jsem!
Kongresman Paul Tonko tehdá zaslechl, jak tam týrají lidi, přijel na kontrolu, na kterou má ze zákona nárok, ale ICE HO ILEGÁLNĚ NEVPUSTILI DOVNITŘ! 🤮 Takto teď v 🇺🇸 funguje právo a lidská práva.
Nedoporučuji teď nikomu do 🇺🇸 cestovat. Jak mi řekli v BFDF, New York, všem vám to mám vyřídit.
Abych nezapomněl, všechny mé osobní věci zůstaly na hranicích. ICE se mi vysmáli, že je nahází do kontejneru a můžu je prý žalovat. Hodným Američanům, na které jsem získal kontakt, se podařilo něco zachránit. Ale mám 10 let zákaz vstupu do 🇺🇸, nemohu si pro věci doletět. Takže je možná už nikdy neuvidím. Měl jsem s sebou velmi drahé věci, elektroniku, hotovost… Domnívám se, že mohli pohraničníci nebo ICE ukrást cennosti a hotovost. Stalo se to údajně i dalším zadrženým. Bohužel na to důkazy nemám.
Znáte novináře? Rád to zveřejním. Také chci ICE žalovat o odškodnění.
