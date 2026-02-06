Útoky na civilisty ve střední a severní Nigérii zabily téměř 200 lidí
6. 2. 2026
Téměř 200 lidí bylo zabito ozbrojenými muži při samostatných útocích v odlehlých vesnicích ve střední a severní Nigérii, uvedl ve středu místní zákonodárce, obyvatelé a policie, zatímco bezpečnostní složky pátraly po přeživších a pronásledovaly útočníky.
Ve středním státě Kwara v úterý ozbrojenci zaútočili na komunitu Woro a zanechali nejméně 170 mrtvých, uvedl místní zákonodárce Saidu Baba Ahmed po telefonu.
Šlo o nejkrvavější útok zaznamenaný letos v okrese sousedícím se státem Niger, oblasti, která je stále častěji terčem ozbrojenců, kteří přepadají vesnice, unášejí obyvatele a rabují dobytek.
Ahmed uvedl, že ozbrojenci shromáždili obyvatele, svázali jim ruce za zády a popravili je. Zákonodárce sdílel s agenturou Reuters fotografie mrtvých těl, které agentura nemohla okamžitě ověřit.
Vesničané během útoku uprchli do okolních křovin, dodal. Střelci zapalovali domy a obchody.
Policie uvedla, že "desítky lidí byly zabity", aniž by uvedla přesné číslo.
"Když s vámi teď mluvím, jsem ve vesnici spolu s vojenským personálem, třídím mrtvá těla a prohledávám okolí kvůli dalším," řekl Ahmed.
Ve středu ráno bylo stále pohřešováno několik lidí, dodal.
Obyvatelé agentuře Reuters řekli, že ozbrojenci během kázání požadovali, aby místní opustili svou loajalitu k nigerijskému státu a přešli na šarí'atské islámské právo. Když vesničané odporovali, bojovníci zahájili palbu.
Mluvčí policie v Kwara Adetoun Ejire-Adeyemi uvedl, že policie a armáda byly do oblasti povolány k pátrací a záchranné operaci, ale odmítl poskytnout podrobnosti o obětech.
"Zbabělý výraz frustrace"
Ayodeji Emmanuel Babaomo, tajemník Červeného kříže ve státě Kwara, řekl agentuře Associated Press, že stovky mužů zaútočily a desítky byly zabity, ale přesné počty neměli kvůli odlehlosti oblasti — asi osm hodin od hlavního města státu a blízko hranic Nigérie s Beninem.
Záběry z místa činu v místní televizi ukazují těla ležící v krvi na zemi, někteří s rukama svázanýma, stejně jako hořící domy.
Guvernér Kwary AbdulRahman AbdulRazaq ve středečním prohlášení uvedl, že násilí je "zbabělým projevem frustrace teroristických buněk" v reakci na probíhající vojenské operace proti ozbrojeným extremistům ve státě.
Nigérie je v sevření složité bezpečnostní krize, kdy na severovýchodě probíhá povstání islámských militantů a v posledních měsících dochází k nárůstu únosů páchaných ozbrojenými muži v severozápadních a severocentrálních regionech. Mezikomunitní násilí je také rozšířené ve středních státech.
Mohammed Omar Bio, poslanec zastupující tuto oblast, řekl agentuře Associated Press, že úterní útoky ve Woro a Nuku provedla skupina Lakurawa, ozbrojená skupina napojená na Islámský stát.
James Barnett, výzkumník z washingtonského Hudson Institute, však uvedl, že pachateli jsou pravděpodobně frakce Boko Haram, která je zodpovědná za další nedávné masakry v oblasti. Nikdo se k úterním útokům nepřihlásil.
Nigerijská armáda v minulosti uvedla, že Lakurawa má kořeny v sousedním Nigeru a že se stala aktivnější v pohraničních komunitách Nigérie po vojenském převratu v roce 2023.
Samostatný útok zabil 13 lidí
Při samostatném útoku v severním státě Katsina zabili ozbrojenci nejméně 21 lidí, když se pohybovali od domu k domu, aby stříleli na oběti, uvedli obyvatelé a místní policie.
Útok porušil šestiměsíční mírovou dohodu mezi komunitou a ozbrojeným gangem.
Zároveň zdůraznil dilema, kterému čelí obyvatelé odlehlého severu Nigérie, kde někteří hledají mír s ozbrojenými gangy, které je terorizují. Obyvatelé obvykle sdružují peníze a jídlo, které dávají banditům, aby nebyli napadeni.
Minulý týden ozbrojení extremisté na severovýchodě Nigérie zabili nejméně 36 lidí při samostatných útocích na staveniště a na vojenskou základnu.
Nigérie je pod tlakem obnovit bezpečnost od doby, kdy ji loni americký prezident Donald Trump obvinil z nedostatečné ochrany křesťanů po četných islamistických útocích a hromadných únosech. Americké síly zasáhly 25. prosince to, co označily za teroristické cíle.
Nigerijské úřady tvrdí, že spolupracují s Washingtonem na zlepšení bezpečnosti a popírají, že by křesťané byli systematicky pronásledováni.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse