Babiš, Turek a umění švejkovat
5. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Na Pražském hradě se odehrál akt, který dokonale ilustruje podstatu Andreje Babiše – muže, jenž ztělesňuje nejen českou politickou praktičnost, ale i švejkovské odkládání a delegování viny. „Otázka pana Turka ve vládě je podle mého názoru uzavřená, protože pan prezident není ochoten jmenovat pana Turka ministrem. Tohle už je pryč, k tomu už se nebudeme vracet.“ Na přímou otázku, zda Filip Turek, poslanec Motoristů sobě, v jeho vládě skutečně nebude, Babiš odpověděll: „Nebude, protože pan prezident ho nikdy nejmenuje.“
Tímto gestem – zdánlivě poslušným, ve skutečnosti triumfálním – Babiš nejen uzavřel kapitolu kontroverzní nominace, kterou Pavel opětovaně vetoval kvůli Turkově minulosti s nacistickým gestem, rasistickými příspěvky a nedostatkem respektu k právnímu řádu, ale zároveň dokonale projevil svou roli oportunního manažera: slíbil koaličním partnerům snahu, nechal Hrad udělat špinavou práci a ruce si umyl v nevinnosti, čímž posílil svou pověst středového pragmatika, který se nehodlá nechávat strhnout extremismem SPD či motoristů do propasti.
Babiš ztělesňuje typ politické postavy, která neprospívá ideologickou vervou, ale tichým uměním improvizace a zdrženlivosti. V složitém tanci české koaliční politiky, kde jeho strana ANO drží otěže po boku ohnivého Tomia Okamury z SPD a excentrické frakce Motoristé sobě, si Babiš osvojil strategii v duchu Švejka: zdánlivou poslušnost maskující obratné odražení. Navrhuje Filipa Turka na post ministra životního prostředí, ctí koaliční dohodu, jen aby nechal prezidentské zásadové veto Petra Pavla – založené na Turkově minulém nacistickém pokřiku a znepokojivém sledu příspěvků na sociálních sítích – sloužit jako vnější soudce, který ho osvobozuje. Žádné záchvaty hněvu, žádné konfrontace; jen pragmatické přikývnutí realitě, ruce umyté v čistotu.
Toto není Babiš karikovaný jako společník krajní pravice, populární demagog, který během opozice a kampaně v roce 2025 zuřil proti elitám. Ta verze vyhovovala volebnímu okamžiku, kdy bylo využití extremistické energie cestou k moci. Vládnutí však odhaluje jiného muže: manažera v jádru, kovaného v Agrofertu, jehož morální kompas směřuje méně k přesvědčení než k životaschopnosti. Na rozdíl od Slováků s jejich hlubšími nacionalistickými vášněmi Češi – a Babiš na čele – chápou politiku jako transakční řemeslo, vyjednávání v zasedací místnosti spíše než křížovou výpravu.
Jeho scénář se rozvíjí i s Okamurovými provokacemi v parlamentu: protimigrační šíření a „vydírací“ texty od ministra zahraničí Petra Macinky přitahují napomenutí, ale Patrik Nacher nastupuje jako smířlivý operativec ANO, dobrý policajt k Okamurově špatnému, zatímco Babiš všechno řídí ze stínů.
Co to pohání? Moc pro Babiše je prostředkem k vyrytí permanence – ne jako povzbuzovač extrémů, ale jako pevná ruka, která je zkrotila. S Trumpovým znovuzvolením měnícím transatlantickou situaci a s evropským centrem, které se ukazuje odolnější, čichá Babiš střední půdu. Ideologie? Rekvizita pro shromáždění, zahozená v úřadě. Koalice byla vždy aritmetikou, ne příbuzností; nyní z ní ANO postupně vymanévrová, Babiš obviňuje Hrad z Turkova osudu a umyl si ruce jako Pilát.
Kritici křičí oportunismus, ale v Babišově světě přežívá charakter. Je nekonečně přizpůsobivý, odrážející českého průměrného člověka s ironickým realismem: dodržovat formy, podkopávat prostřednictvím setrvačnosti. Prezidentská odmítnutí se hromadí, mrmlání krajní pravice roste – přesto Babiš protlačuje jehlu, konsoliduje autoritu bez popálení extremismem.
Kritici křičí oportunismus, ale v Babišově světě přežívá charakter. Je nekonečně přizpůsobivý, odrážející českého průměrného člověka s ironickým realismem: dodržovat formy, podkopávat prostřednictvím setrvačnosti. Prezidentská odmítnutí se hromadí, mrmlání krajní pravice roste – přesto Babiš protlačuje jehlu, konsoliduje autoritu bez popálení extremismem.
