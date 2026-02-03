Izraelské jednotky vyhodily do vzduchu vodárnu, která zásobovala vodou třetinu obyvatel města Rafah

3. 2. 2026

Rafah | Izraelské jednotky  vyhodily do vzduchu vodárnu Morag, která podle údajů vodárenské společnosti v Gaze před válkou zásobovala vodou přibližně třetinu obyvatel Rafahu. Vojáci k tomu napsali: „Specializujeme se na malířské práce a drobné renovace. Podrobnosti na DM.“

Radek Mokrý: Izrael zničil hlavní vodárnu v Rafáhu Izraelské síly odpálily vodárnu Morag v Rafáhu, čímž přerušily dodávky vody pro zhruba 70 000 lidí – třetinu předválečné populace města. Stanici financoval turecký Červený půlměsíc a slavnostně ji otevřel v roce 2010. V roce 2025 měla být naplánována její naléhavá oprava organizací Oxfam a vodárenskou společností v Gaze. © GeopoliticPrime video



