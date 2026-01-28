Petr Pavel ukazuje Turkovi a Macinkovi, jak se chovat jako chlap
28. 1. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
Turek protestuje, že zveřejňování soukromé korespondence je „zpravodajská praktika" hodná komunistů. Reagoval tak na zveřejnění zpráv mezi Pavlovým poradcem Petrem Kolářem a Macinkou. Citlivá duše...
Turek se pustil do Pavla kvůli jeho komunistické minulosti. Připomeňme: Pavel vstoupil do KSČ jako voják v roce 1985, bylo mu 23 let, byl to pragmatický krok pro vojenskou kariéru v tehdejším systému. Později se stal členem NATO, dokonce jeho nejvyšším vojenským představitelem, tedy de facto tváří organizace, která vznikla právě jako obrana proti komunismu.
A Filip Turek? Narodil se až v roce 1985 (to Pavel už byl v KSČ, takže technicky je Turek mladší než Pavlova členská legitimace). O komunismu z vlastní zkušenosti ví asi tolik jako o zodpovědné politice. Zato má poměrně čerstvou historii: fotky s nacistickými symboly, meandry řeckého Zlatého úsvitu, insignie nacistické Luftwaffe na helmě při závodění… To vše z let, kdy už snad každý věděl, že nacismus je špatný.
Takže rekapitulujme: Pavel byl v KSČ v totalitě jako voják, pak se stal symbolem západní integrace ČR. Turek si dobrovolně v demokratické společnosti oblékal nacistické insignie pro potěšení… vlastně pro koho? A teď má chuť moralizovat?
Zprávy od Macinky obsahují hrozby typu "spálím mosty", "důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho)", "může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP" a "jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí."
Ale není to vydírání! To je prý "politické vyjednávání". Takže když mafián řekne: "Hezký obchod tu máš, škoda kdyby vyhořel," je to taky jenom… podnikatelské vyjednávání?
Mimochodem, Macinka také píše, že má podporu Babiše. Babiš to popírá. Takže Macinka buď lže prezidentovi, nebo Babiš lže veřejnosti. Možná oba zároveň – není to poprvé v české politice.
Vrcholem absurdity je Turkovo prohlášení, že Pavel by neměl reprezentovat Česko na summitu NATO, protože "schvaloval vpád vojsk do vlastní země" a "opovrhuje českou ústavou".
Připomeňme: Petr Pavel byl v letech 2015–2018 předsedou vojenského výboru NATO. Nejvyšším vojenským představitelem Aliance. Byl to on, kdo koordinoval vojenskou spolupráci třiceti zemí proti ruské agresi.
A teď mu Filip Turek – člověk, který se před pár lety setkal s íránským velvyslancem a označil to za "diplomatické seznamování" – vysvětluje, jak má reprezentovat ČR v NATO?
To je jako kdyby vám bývalý šéfkuchař michelinské restaurace uvařil večeři a vy – člověk, který umí maximálně tak ohřát pizzu v mikrovlnce – byste mu řekl, že jídlo je špatně okořeněné.
Celá kauza je učebnicovým příkladem toho, jak nedělat politiku. Macinka sám prohlásil, že jeho postup "vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace".
Má pravdu. Ale ne tak, jak si myslel.
Vejde tam jako příklad toho, co se stane, když se politika provozuje stylem: "Dej mi, co chci, nebo ti ublížím." Když se SMS zprávy píšou jako scénář k béčkovému gangsterskému filmu. Když se ministr zahraničí chová jako dítě, které dostalo záchvat vzteku, protože nedostalo hračku.
Prezident Pavel se chová jako hlava státu – vystupuje s odvahou proti nátlaku, brání ústavní principy a odmítá povolit, když se ho někdo snaží vyděračskými taktikami donutit k něčemu, co považuje za špatné.
A to, pane Turku, je přesně to, jak se chlap chovat má.
705
Diskuse