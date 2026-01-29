Milion chvilek pro demokracii: Stojíme za prezidentem!
29. 1. 2026
Milí přátelé,
všichni víte, jaká je situace.
Je třeba říci už dost.
Nehorázné vydírání prezidenta ze strany Petra Macinky je absolutně nepřijatelné!
Něco takového do demokratické kultury opravdu nepatří.
Pokud tohle dnes mlčky projde, zítra už nebude existovat žádná hranice.
Nejde přitom jen o jednoho člověka.
Jde o nebezpečný precedens: o to, zda si kdokoli může osobními nátlakovými hrami vynucovat politická rozhodnutí, která mají přímý dopad na bezpečnost České republiky.
Naše bezpečí není hračkou pana Macinky – ani nikoho jiného ze současné vlády.
Je čas postavit se za bezpečnost naší země.
Je čas dát najevo, že STOJÍME ZA PREZIDENTEM.
A je čas ukázat, že nás je hodně.
Potkáme se proto již tuto neděli 1. února v 15:00 na STAROMÁKU, kde zveřejníme naše požadavky i další postup.
Ano, je možné, že bude Staromák praskat ve švech.
Ano, je možné, že se na něj nevejdeme.
Jistě však chápete, že za 5 dní není možné zorganizovat akci úplně pro všechny.
Tohle však není konec, nýbrž začátek.
Ne všichni totiž mohou tak rychle přijet do Prahy.
Pokud se na Staromák nevejdeme, budou následovat další akce v regionech - aby tak bylo vidět, že to není jen Praha, ale skutečně CELÁ REPUBLIKA.
A pokud to bude i nadále potřeba - pokud si politici nepřestanou brát naši zemi jako rukojmí - najdeme pro setkání signatářů výzvy STOJÍME ZA PREZIDENTEM takové místo, kam by se mohli vejít všichni. Úplně všichni.
V tuhle chvíli je nás už neuvěřitelných 340 000 tisíc!
Podpisy dál rychle přibývají. A každý má obrovský smysl.
Proč?
Protože tohle není situace, ve které je možné stát stranou či nezúčastněně mlčet.
Tohle je chvíle, kdy se občané musí postavit za pravidla, která drží tuhle zemi pohromadě.
Tady je v sázce víc než partikulární zájmy pár politiků.
Tady je v sázce budoucnost nás všech.
Pojďme dát najevo, že nám na naší zemi záleží.
Pojďme dát najevo, že v této kritické chvíli STOJÍME ZA PREZIDENTEM.
Zúčastněte se prosím osobně, anebo online na dálku (pošleme Vám před akcí odkaz).
Ale nenechte si to ujít.
Myslí si, že je nás málo.
Myslí si, že nás odradí zima.
Myslí si, že mohou cokoliv.
Pojďme jim ukázat, že se mýlí.
Vidíme se v neděli v 15:00 na Staromáku.
Těšíme se na Vás!
A moc Vám děkujeme za šíření.
Srdečně, Mikuláš Minář
Předseda Milionu chvilek pro demokracii
P. S. To, čím nyní můžete pomoci úplně nejvíc, je rozšířit výzvu na podporu prezidenta ke všem svým přátelům. Čím více nás totiž bude, tím větší bude naše společná síle - a celkový dopad v příštích měsících a letech.
