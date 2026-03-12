Izrael v Gaze bombarduje stany uprchlíků. Nemají kam jít

12. 3. 2026

čas čtení 5 minut
Foto: Nesmyslně Američany zabitý íránský chlapec - s celou rodinou

Zatímco svět sleduje Írán 🇮🇷, Libanon 🇱🇧 a státy Perského zálivu Izrael 🇮🇱 bombarduje uprchlický tábor Palestinců (ve stanech) západně od města Gaza 🇵🇸 Tisíce lidí prchají, aniž by měly kam jít Rasistická genocida Izraele 🇮🇱 pokračuje
Trump zabil Aryu v Íránu — svrhl americkou raketu Tomahawk na jeho školu v Minabu.

Nebyl to bojovník.
Nebyl to militant.

Byl to jen nevinný školák. Toto je Gaza dnes večer a svět mlčí.

Srdcervoucí fotografie záchranářů Červeného půlměsíce v Teheránu, kteří sbírají hračky patřící dětem zabitým při útocích USA a Izraele.

Masivní destrukce v jižních předměstích Bejrútu po masivních izraelských leteckých útocích Izraelští osadníci zalili cementem vodní zdroje, které využívají Palestinci na Západním břehu.

To vše se děje proto, aby se Palestincům znemožnil život a aby byli vyhnáni ze své země. „Nelze provádět tak intenzivní letecké útoky na hustě osídlené oblasti, aniž by to mělo dalekosáhlé důsledky pro obyčejné lidi.“

Jan Egeland z Norské rady pro uprchlíky hovoří o dopadech války na Blízkém východě na civilní obyvatelstvo. Tato válka se rychle mění v hroznou ekologickou katastrofu. V důsledku nových omezení způsobených válkou došlo k eskalaci násilí na Západním břehu, kde podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo izraelskými osadníky zabito nejméně pět Palestinců. Libanonské zdroje uvádějí, že matka a tři její děti byly zabity při masakru ve městě Burj Al-Shamali poblíž Tyru v jižním Libanonu po izraelském leteckém útoku na jejich byt. Od začátku války USA a Izraele proti Íránu zabíjí Izrael v Libanonu v průměru 8 dětí denně.

Izraelské útoky v Libanonu zabily 86 dětí a 262 jich zranily – to je 10 tříd plných dětí, které byly od začátku března zabity. Izraelští osadníci zapalují palestinské domy v Masafer Yatta na Západním břehu Jordánu ve snaze upálit palestinské rodiny zaživa a realizovat svůj plán etnických čistek proti těmto komunitám. Takto vypadá Bejrút právě teď.

Izrael uprostřed noci MASIVNĚ bombarduje libanonské hlavní město – záměrně ničí jeden bytový dům za druhým.

Obytné domy. Budovy pro civilní obyvatelstvo.

Bez jakéhokoli ospravedlnění. Čistý teror.

