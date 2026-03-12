Izrael v Gaze bombarduje stany uprchlíků. Nemají kam jít
12. 3. 2026
Trump zabil Aryu v Íránu — svrhl americkou raketu Tomahawk na jeho školu v Minabu.
While the world is watching Iran 🇮🇷, Lebanon 🇱🇧 and the Gulf States— Howard Beckett (@BeckettUnite) March 11, 2026
Israel 🇮🇱 bombs a displacement camp of Palestinians (in tents) west of the Gaza City 🇵🇸
Thousands flee, with nowhere to go
Israel’s 🇮🇱 racist genocide goes on.pic.twitter.com/frLef255Ir
Nebyl to bojovník.
Nebyl to militant.
Byl to jen nevinný školák.
Toto je Gaza dnes večer a svět mlčí.
Trump killed Arya in Iran — dropping a US Tomahawk missile on his school in Minab.— sarah (@sahouraxo) March 11, 2026
Not a combatant.
Not a militant.
Just an innocent schoolkid. pic.twitter.com/qD83phMcDa
This is Gaza tonight and the world is silent. pic.twitter.com/hYAVQJhyHm— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 11, 2026
Srdcervoucí fotografie záchranářů Červeného půlměsíce v Teheránu, kteří sbírají hračky patřící dětem zabitým při útocích USA a Izraele.
Masivní destrukce v jižních předměstích Bejrútu po masivních izraelských leteckých útocích
Gut wrenching photo of Red Crescent rescue workers in Tehran recovering toys belonging to the children killed in US/Israel strikes. pic.twitter.com/N5GQFrKv4e— kev joon (@never_oppressed) March 11, 2026
Izraelští osadníci zalili cementem vodní zdroje, které využívají Palestinci na Západním břehu.
Massive destruction in the southern suburbs of Beirut following massive Israeli airstrikes. pic.twitter.com/bJdEiIByjD— Quds News Network (@QudsNen) March 11, 2026
To vše se děje proto, aby se Palestincům znemožnil život a aby byli vyhnáni ze své země.
„Nelze provádět tak intenzivní letecké útoky na hustě osídlené oblasti, aniž by to mělo dalekosáhlé důsledky pro obyčejné lidi.“
Israeli settlers have poured cement over water sources used by Palestinians in the West Bank.— Parody Jeff (@Parodyjeffx) March 11, 2026
All of this is done to make life impossible for Palestinians and drive them off their land. pic.twitter.com/k8PYfHSkqy
Jan Egeland z Norské rady pro uprchlíky hovoří o dopadech války na Blízkém východě na civilní obyvatelstvo.
Tato válka se rychle mění v hroznou ekologickou katastrofu.
"You cannot have this kind of an intense air campaign on heavily populated areas without vast consequences for ordinary people."— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 11, 2026
Jan Egeland from the Norwegian Refugee Council talks about the impact the war in the Middle East is having on civilians. pic.twitter.com/DkHQI5JZOU
V důsledku nových omezení způsobených válkou došlo k eskalaci násilí na Západním břehu, kde podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo izraelskými osadníky zabito nejméně pět Palestinců.
This war is quickly becoming a dire ecological catastrophe. https://t.co/vJw1TWELiT— Julia Macfarlane (@juliamacfarlane) March 11, 2026
Libanonské zdroje uvádějí, že matka a tři její děti byly zabity při masakru ve městě Burj Al-Shamali poblíž Tyru v jižním Libanonu po izraelském leteckém útoku na jejich byt.
WARNING: GRAPHIC CONTENT— Reuters (@Reuters) March 11, 2026
In the wake of new curbs due to the war, violence has escalated in the West Bank where at least five Palestinians have been killed by Israeli settlers, according to the Palestinian health ministry https://t.co/ZYumy19nu7 pic.twitter.com/uorHFUqZFE
Od začátku války USA a Izraele proti Íránu zabíjí Izrael v Libanonu v průměru 8 dětí denně.
Breaking | Lebanese sources report that a mother and three of her children were killed in a massacre in the town of Burj Al-Shamali near Tyre, southern Lebanon following an Israeli airstrike on their apartment. pic.twitter.com/9IL6PE5PmC— Quds News Network (@QudsNen) March 11, 2026
Izraelské útoky v Libanonu zabily 86 dětí a 262 jich zranily – to je 10 tříd plných dětí, které byly od začátku března zabity.
Izraelští osadníci zapalují palestinské domy v Masafer Yatta na Západním břehu Jordánu ve snaze upálit palestinské rodiny zaživa a realizovat svůj plán etnických čistek proti těmto komunitám.
Israel is killing an average of 8 children every day in Lebanon since the start of the U.S.-Israel war on Iran.— AJ+ (@ajplus) March 11, 2026
86 children have been killed and 262 wounded by Israeli strikes across Lebanon – that’s 10 classrooms full of children already killed, since the beginning of March. pic.twitter.com/BakxPayj7X
Takto vypadá Bejrút právě teď.
BREAKING: Israeli settlers are setting fire to Palestinian homes in Masafer Yatta in the West Bank in an attempt to burn Palestinian families alive and to implement their plan of ethnic cleansing against these communities. pic.twitter.com/NIHCDpzF6j— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 11, 2026
Izrael uprostřed noci MASIVNĚ bombarduje libanonské hlavní město – záměrně ničí jeden bytový dům za druhým.
Obytné domy. Budovy pro civilní obyvatelstvo.
Bez jakéhokoli ospravedlnění. Čistý teror.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) March 11, 2026
This is Beirut right now.
Israel is MASSIVELY bombing Lebanon’s capital in the middle of the night — deliberately wiping out apartment block after apartment block.
Civilian homes. Residential buildings.
No justification. Just pure terror. pic.twitter.com/tAEv5eGx6l
