Tento britský komentář tuplem platí pro Česko: Britští váleční jestřábi jsou velmi rozčarováni, že Keir Starmer osobně neletí s bombou až do Teheránu
6. 3. 2026
Nevěděli jste to? Skuteční britští vlastenci jsou ti, kteří se chtějí zapojit do zjevně katastrofální války jménem Izraele a Donalda Trumpa
Slyšeli jste už dost panikaření ohledně „pověsti“ Británie tento týden? Upřímně řečeno, nemyslím si, že by někdo z nás dokázal snést společenské ponížení, které by znamenalo nezapojit se okamžitě do zjevně katastrofální války na Blízkém východě. Jak trapné. Jak si stará dobrá Británie udrží hlavu vztyčenou, pokud se okamžitě nepřipojí k americké administrativě, kterou bývalý vysoký velitel NATO popsal jako „fanatické šílence“, kteří „nemají jasnou představu o tom, jak to celé skončí“? Prostě byste to neměli být schopni snést. Měli byste mít strach, že vám unikne katastrofa na Blízkém východě, píše vynikající Marina Hyde.
Vůdci britských opozičních stran a politici se zdají být upřímně zdrceni skutečností, že nejmalichernější muž na Zemi, Donald Trump, na začátku tohoto týdne o Keiru Starmerovi prohlásil: „Tohle není Winston Churchill, s kým máme co do činění.“ To je mi líto, kamaráde. Všichni přinášejí oběti.
Často se říká, že většina věcí v Británii souvisí s třídním rozdělením, takže možná je kolaps Westminsteru kvůli tomu, že nejprve odmítl naši pozvánku k válce, geopolitickou verzí obavy, že neudržujete krok s Jonesovými. Jonesovi jsou v tomto případě vulgární kariérista, který oslovuje svůj národ v baseballové čepici a jehož ministr obrany mluví jako třetířadý capo v gifu AI mafie a má tetování jako školní lavice ve vězení.
Ať tak či onak, je zajímavé vidět, jak politici tak tvrdě prosazují přístup „kdo není s námi, je proti nám“. To rozhodně není názor britské veřejnosti, protože průzkumy ukazují, že britští občané jsou proti útokům USA a Izraele na Írán v poměru 49 % ku 28 %. Tlačen na tato data, která naznačují, že britská veřejnost vlastně nechce být zaseknutá v polovině Trumpova tlustého střeva, Nigel Farage novinářům stroze řekl: „Nesleduji veřejné mínění.“ Zvláštní, protože tento lídr Reform UK strávil celou svou kariéru tím, že hlásal, že politici by měli naslouchat veřejnému mínění. A skutečně strávil minulý rok tím, že se výslovně zasazoval o to, aby se dostal k moci právě na základě toho, že naslouchá obyčejným lidem. Možná vstupujeme do nové éry „voliči jsou hloupí“, jenže místo toho, aby vás za podporu Nigelova brexitu nazývali hlupákem, je to za to, že nepodporujete hloupou válku jeho amerického kamaráda.
Mimochodem, výše zmíněná tiráda o „nadšených bláznech“ pochází od bývalého generála a velitele NATO Richarda Shirreffa, jehož operační zkušenosti z válek (na Blízkém východě i jinde) by měly mít pravděpodobně větší váhu než postoje obchodníka s komoditami z 20. století Nigela Farage – muže, který by nepochybně zradil svou zemi, jen aby nebyl vyřazen z dnešní večeře s Trumpem v Mar-a-Lago. Spálený steak, spálený steak! Jeho království za spálený steak.
Mezitím se [předsedkyně britských, brutálně voličsky kolabující konzervativců] Kemi Badenoch od začátku války chová jako teenagerka, která na sociálních sítích zjistila, že se někteří její přátelé o víkendu sešli bez ní a vypařili ajatolláha. Ve čtvrtek se předsedkyně Konzervativní strany opravdu dotkla nejcitlivějšího místa národa, když prohlásila: „Je mimořádné, že Bahrajn a Kuvajt ... nás veřejně kritizují.“ Kritizuje nás Bahrajn? Jaká hanba. Tento pocit, který máme, musí být stejný jako ten, který pociťuje Bahrajn, když si lidé vzpomenou, že svévolně zavírá disidenty a mučí vlastní občany. A není demokracií.
Badenochová se zdá být znepokojena tím, že v místnostech, kde se to děje, jsou všichni britští politici nějak poskvrněni spojováním s tím, co ona sama považuje za Starmerovu hanbu. Kemi by však měla být samozřejmě ujištěna, že obyvatelé těchto místností o ní nikdy neslyšeli a že ona sama přijde o práci dlouho předtím, než se dostanou do pokročilého stadia, kdy se jejich protokolární asistenti budou muset rozhodnout, jak správně vyslovovat její příjmení.
Pokud jde o různé dostupné definice slabosti v tomto týdnu... následující analogie dává útokům na Spojené království nuanci a hloubku, jako dosud nedosáhly, ale v zásadě jsou ekvivalentem toho, když vaše dítě přijde ze školy a vysvětlí vám, že se dostalo do nějakého hloupého a nebezpečného problému, protože mu to doporučill nějaký jiný kluk. Místo toho, aby použili správné rodičovské zásady a řekli: „Proboha, a skočil bys taky z útesu, kdyby ti to řekl?!“, značná část britských politiků a expertů nyní navrhuje, že fiktivní rodič v této analogii měl říct: „Hodný chlapec – doslova nic není důležitější než tvá reputace na hřišti. A pokud ti řekne, abys skočil z útesu, tak to udělej.“
Chápu však, proč si někteří naši politici mysleli, že je volné místo pro poslušného psa. V šíleně destabilizující válce na Blízkém východě vždy potřebujete jednoho poslušného psa a historicky jsme to byli my. Tentokrát je to však Trump, jehož ministr zahraničí Marco Rubio tento týden prozradil, že USA se připojily k bombardování, protože Izrael jim řekl, že to stejně udělají. Rubiův přešlap před kamerami byl jen další absurdní válečnou epizodou v týdnu, ve kterém jich nebylo zrovna málo.
Vezměme si například čtvrtek v Oválné pracovně. Pokud jste neviděli fotografie, věnujte prosím chvilku pozornost Lionelovi Messimu a jeho prázdnému pohledu, když si uvědomuje, že on a zbytek týmu Inter Miami jsou pouze kulisou pro válečné zprávy. Nebo vezměme Trumpův návrh, že by se měl podílet na výběru příštího nejvyššího vůdce Íránu, přičemž navrhovaného nepo-ajatolláha odmítl jako „lehkou váhu“. Takže... on by raději opravdu těžkou váhu? Prosím, nesnažte se pochopit prezidentovy nekonečně křečovité válečné cíle – nechte je na sebe působit jako extrémně těkavá kapalina a doufejte, že nikdo nepřinesl sirky.
Nakonec Trump požaduje, aby Izrael udělil okamžitou milost jeho šéfovi mise, Benjaminu Netanjahuovi, což naznačuje, že mohlo existovat nekonečně elegantnější a nekonečně méně krvavé řešení této situace. Bohužel, nikdo z nás nemá stroj času, aby se mohl vrátit o několik týdnů zpět, ale možná by bylo rozumnější využít veškerý tlak k tomu, aby Bibi dostal milost předtím, než pocítil potřebu zahájit tuto válku. Nechci to říkat příliš brzy, ale v této fázi válečné cesty izraelského premiéra má mnoho pozorovatelů skryté podezření, že Netanjahu bude i nadále hledat války, kterým se musí věnovat, jen aby odložil den, kdy bude vyhozen z úřadu a bude muset čelit soudu za své korupční činy.
Nemohli bychom se všichni složit a koupit mu dům za 200 milionů dolarů, s šekem na 1 miliardu dolarů uvnitř, a slíbit, že ho budeme navždy střežit, pokud se vzdá svého nejoblíbenějšího koníčku? Při tomto tempu to bude za tu cenu neuvěřitelně levné.
Zdroj v angličtině ZDE
