Přibližně 10 % globální kontejnerové flotily uvízlo v Perském zálivu

4. 3. 2026

Kontejnerové lodě představují přibližně 100 z 750 lodí uvězněných kvůli uzavření Hormuzského průlivu Íránem po amerických a izraelských útocícg, uvedl Jeremy Nixon, generální ředitel kontejnerového dopravce Ocean Network Express (ONE).

"Přibližně 10 % globální flotily kontejnerových lodí je do toho zapleteno," řekl Nixon na konferenci TPM26 v Long Beach pořádané S&P Global Market Intelligence.

Námořní pojišťovny přestaly pokrývat plavby přes průliv mezi Íránem a Ománem, který přepravuje přibližně pětinu celosvětově spotřebované ropy a velké množství plynu, protože Írán reagoval na americké a izraelské útoky. Velitel revolučních gard v pondělí řekl íránské státní televizi, že každá loď, která se pokusí proplout průlivem, bude zapálena, upozorňuje Lisa Baertlein.

"Veškerý ten náklad se začne hromadit" v lodních uzlech a klíčových přístavech v Evropě a Asii, řekl Nixon.

ONE a konkurenční kontejneroví dopravci, jako je lídr v oboru MSC, přestali rezervovat náklad na Blízký východ, uvedl Nixon, který 1. července odstupuje z pozice generálního ředitele ONE.

Společnost je soukromým společným podnikem založeným japonskými lodními společnostmi Nippon Yusen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines a K Line.

Odborníci z oboru také varovali, že prodloužené uzavření Hormuzského průlivu způsobí prudký růst cen ropy.

"To by vytvořilo velké zdražení energie," řekl Nixon.

Zdroj v angličtině: ZDE

