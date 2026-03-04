Přibližně 10 % globální kontejnerové flotily uvízlo v Perském zálivu
4. 3. 2026
"Přibližně 10 % globální flotily kontejnerových lodí je do toho zapleteno," řekl Nixon na konferenci TPM26 v Long Beach pořádané S&P Global Market Intelligence.
Námořní pojišťovny přestaly pokrývat plavby přes průliv mezi Íránem a Ománem, který přepravuje přibližně pětinu celosvětově spotřebované ropy a velké množství plynu, protože Írán reagoval na americké a izraelské útoky. Velitel revolučních gard v pondělí řekl íránské státní televizi, že každá loď, která se pokusí proplout průlivem, bude zapálena, upozorňuje Lisa Baertlein.
"Veškerý ten náklad se začne hromadit" v lodních uzlech a klíčových přístavech v Evropě a Asii, řekl Nixon.
ONE a konkurenční kontejneroví dopravci, jako je lídr v oboru MSC, přestali rezervovat náklad na Blízký východ, uvedl Nixon, který 1. července odstupuje z pozice generálního ředitele ONE.
Společnost je soukromým společným podnikem založeným japonskými lodními společnostmi Nippon Yusen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines a K Line.
Odborníci z oboru také varovali, že prodloužené uzavření Hormuzského průlivu způsobí prudký růst cen ropy.
"To by vytvořilo velké zdražení energie," řekl Nixon.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse