Dolar na rozcestí
2. 3. 2026 / Fabiano Golgo
Nedávný útok Donalda Trumpa na Írán, tzv. „Operace Epochální hněv", není jen zprávou z nestabilního Blízkého východu. Je symbolem vzorce: USA jsou ochotné jednat jednostranně, bez ohledu na mezinárodní normy, a často používají finanční i vojenskou sílu jako nástroje nátlaku. Tyto kroky, spolu s historií nepředvídatelných tarifů, sankcí a intervencí, posilují pocit v zahraničí, že spoléhat se na USA—a jejich měnu—nese skryté riziko.
Dolar, dlouho nepochybná páteř mezinárodního finančního systému, vykazuje známky únavy. Za poslední rok oslabil vůči koši hlavních světových měn o 7 %, i přes robustní růst americké ekonomiky. Důvody jsou částečně technické—očekávání úrokových sazeb a inflace—ale také psychologické. Důvěra v předvídatelnost americké politiky slábne. Mezinárodní instituce si začínají uvědomovat, že pravidla hry se mohou měnit znenadání.
Tato změna neznamená, že dolar bude zítra sesazen. Mezinárodní obchod je stále převážně denominován v dolarech a státní dluhopisy zůstávají preferovaným bezpečným aktivem. Svět však si začíná představovat multipolární finanční systém, v němž spoléhat se na zelený dolar není automatické ani totální. Centrální banky tiše diverzifikují své rezervy, podíl dolarů klesl z 71 % v roce 2001 na 57 % dnes. Čína a Evropa investují do digitálních měn, repo linek a finanční infrastruktury, která jim umožní obejít Washington v krizových chvílích. Země BRICS zkoumají podobné cesty, od swapových linek po teoreticky interoperabilní digitální měny centrálních bank.
Nejde jen o technické vylepšení. Jde o globální sebe-pojištění, hedge proti nepředvídatelnosti americké politiky. „Může to být nebezpečné mít tak obrovskou závislost na USA, které jsou čím dál méně spolehlivé," poznamenává Francisco Quintana, odborník na mezinárodní právo. Svět začíná stavět rámec alternativ k dolaru, a to jak politicky, tak ekonomicky.
Pro Spojené státy má tento vývoj reálné náklady. „Convenience yield" amerických státních dluhopisů—výhoda, kterou USA mají, protože jejich dluhopisy jsou preferovaným bezpečným aktivem světa—začíná klesat. Rostoucí dluh, deficit a oslabující důvěra v instituce mohou zvýšit náklady na půjčování. Za pár let se může těžce zadluženým USA ukázat, že schopnost prosazovat vliv prostřednictvím financí je oslabená.
A přesto, paradoxně, v krizových chvílích se investoři stále uchylují k dolaru. Systém má setrvačnost; staré návyky umírají pomalu. Historie nás však učí, že žádná dominance netrvá věčně. Semínka změny nejsou zaseta jen na burzách nebo v ulicích—vkládají se do technologie, politických inovací v zahraničí a do kolektivního rozhodnutí světa chránit se proti americké nespolehlivosti.
Trumpovy útoky na Írán, chaotické a odvážné, si lidi mohou zapamatovat nejen kvůli okamžitým geopolitickým důsledkům, ale i proto, že urychlily tišší, trvalejší transformaci: pomalý posun k multipolárnímu finančnímu řádu, v němž je dolar stále centrální, ale už ne všemocný.
