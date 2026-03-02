Joe Biden varuje, že Donald Trump se pokusí „ukrást“ volby v polovině volebního období
V ojedinělém veřejném projevu bývalý prezident řekl, že USA prožívají „temné dny“, a vyzval Američany, aby šli volit.
Joe Biden ve svém mimořádném veřejném projevu varoval, že jeho nástupce v prezidentském úřadu, Donald Trump, se pokusí „ukrást“ mezivolební volby.
Ve svém projevu v Jižní Karolíně, kde byl oceněn za celoživotní přínos v politice, Biden také prohlásil, že USA prožívají „temné dny“, a to několik hodin předtím, než Trumpova administrativa zahájila útoky na Írán.
Biden zopakoval větu z kampaně v roce 2020, ve které porazil Trumpa a ukončil jeho první prezidentské období, a v pátek řekl davu v Columbia Museum of Art, že „bitva o duši této země nikdy neskončí“. Současně kritizoval Trumpův plán zavést před střednědobými volbami potenciálně prohibitivní požadavky na hlasování.
„Tady je dobrá zpráva,“ pokračoval Biden. „V Americe zatím moc stále patří lidem. A způsob, jak tuto moc projevit, je volit, přijít k volbám a hlasovat. A přátelé, když to uděláme, bude to špatná zpráva pro Donalda Trumpa, a on to ví.
„Proto se snaží stavět stále více překážek – staví je. Snaží se ukrást volby, protože ví, že vaše hlasy nezíská, a tak udělá vše, co je v jeho silách, aby vám zabránil volit.“
Biden, 83, se od svého odchodu z úřadu a podstoupení léčby agresivní formy rakoviny prostaty z velké části držel mimo pozornost veřejnosti. V pátek se o svém zdravotním stavu nezmínil, když kritizoval Trumpa za jeho nedávný projev o stavu Unie a za tvrdý postup proti imigrantům, během kterého federální agenti v lednu zabili americké občany Renee Goodovou a Alexe Prettiho v Minneapolis.
„Nezmínil Renee Goodovou, Alexe Prettiho... [ani] neposkytl jejich rodinám ani slovo útěchy,“ řekl Biden.
Biden také poznamenal, že Trump během svého projevu „neposkytl ani slovo podpory, ani uznání“ obětem sexuálního delikventa a zneuctěného finančníka Jeffreyho Epsteina, který se údajně v roce 2019 zabil ve federální vazbě. Trump patřil mezi mnoho bývalých mocných přátel, které Epstein měl.
Bidenův projev přišel v době, kdy Trumpova popularita klesla na historické minimum. Na začátku února Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research zjistilo, že 61 % Američanů nesouhlasí s jeho výkonem, zatímco průzkum NPR/PBS News/Marist nedávno zjistil, že většina dospělých Američanů si myslí, že Trump vede zemi špatným směrem.
Biden se vzdal své kampaně za znovuzvolení v roce 2024 po katastrofálním vystoupení v debatě v červnu téhož roku. Podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby ho nahradila, ale Trump ji nakonec později v tom samém roce porazil a vrátil se do Bílého domu.
