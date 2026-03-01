O zlém Západu a nevinných carech z Východu

1. 3. 2026 / Fabiano Golgo

Když otevřete další článek od Daniela Veselého, připravte se na to, že svět se smrští do černobílé pohádky: na jedné straně stojí démonický Západ, na druhé nevinní, nesmělí hráči, jejichž jediným hříchem je, že se odmítají nechat sežrat americkým impériem. Když se náhodou objeví nějaký autoritářský režim, je to jen „drobná poznámka pod čarou", protože proč komplikovat pohádku, že?

 


V posledním textu tuto roli sdílí také Izrael, zatímco Írán je vykreslen jako tragický hrdina řeckého dramatu – přísný, autoritářský, ale zoufale ochotný se umoudřit, kdyby jen Západ přestal provokovat. Snad každý čtenář má chuť poslat ajatolláhům omluvnou pohlednici s omluvným nápisem: „Promiňte, že existujete." https://www.blisty.cz/art/131999-americko-izraelska-agrese-proti-iranu-je-dukazem-ze-zapad-je-globalnim-pariou.html

Jenže realita má tu drzou vlastnost, že se nevejde do Veselého ideologických šablon.

Popisuje svět jako džungli, kde vládne silnější klacek. Ach, jak milé! Ale pokud bychom jeho metaforu vzali vážně, zjistíme, že největší klacek, ve skutečnosti, stojí ve východní části lesa a má tanky, kanóny a století imperiálního know-how za sebou.

Protože když se podíváme na historii, objeví se fascinující asymetrie:

Rusko a jeho impérium od 1500 do současnosti nebylo žádným jemným diplomatem; to byla kontinuální operace pohlcování.

16.–17. století: Ivan IV dobyl Kazaňský a Astrachánský Khanát, Tatarští vládci byli nahrazeni Moskvou, obyvatelé pokřesťanštěni. Kozáci Jermaka Timofejeviče vpadli do Sibiře, podrobili Jakuty, Evenky, Buryaty, Čukče a Nenety.

19. století: Kavkazské války proti Čečencům, Dagestáncům a Čerkesům; Imám Šamil vzdoroval, statisíce Čerkesů deportovány do Osmanské říše. Anexe Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán.

Střední Asie: Chiva, Buchara, Kokand; dnešní Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán integrovány.

Evropa: Rozebrání Polsko-litevské unie, miliony Poláků, Litvanů, Ukrajinců, Bělorusů absorbovány do carského státu.

Sovětský svaz: Expanzivní tanky v Pobaltí, satelitní státy střední Evropy, potlačení Maďarska 1956 a Československa 1968, deportace krymských Tatarů, Čečenců, Ingušů, Kalmyků – desetitisíce mrtvých.

Moderní Rusko: Gruzie 2008, Krym 2014, Ukrajina 2022 – otevřený imperialismus bez výmluvných právních triků; „historické právo" stačí jako argument.

A v tom všem Veselý stále ukazuje prstem na Západ.

USA, samozřejmě, nejsou žádní andílci, ale jejich imperialismus je jiný: většinou kontinentální nebo zámořský, často krátkodobý, nikdy nedochází k úplné anexi cizího státu.

Kontinentální expanze: kolonizace Severní Ameriky, války s Indiány, Mexiko 1846–1848, připojení Kalifornie, Arizony, Nového Mexika, Texasu.

Zámořské aktivity: Španělsko 1898 – Filipíny, Guam, Portoriko, kontrola Kuby, intervencí v Karibiku a Pacifiku.

20. století a dál: Korejská válka, Vietnam, Grenada 1983, Panama 1989, Libanon 1982, Libye 2011, Irák 1991 a 2003, Afghánistán 2001–2021, Sýrie 2014–... Civilní ztráty, politické skandály, kolapsy vlád – ano. Trvalá anexe? Ne.

Když Spojené státy udělají katastrofální chybu, jako invaze do Iráku 2003, následuje dekáda mediálních skandálů, vyšetřování, pády popularit, historici píší knihy. Když Rusko zahájí invazi, kritici mizí do vězení nebo exilu. Rozdíl? Civilizační, který Veselý ignoruje, protože narušuje jeho pohádkový svět.

A Veselý dále rád naznačuje ideologickou válku Západu proti „vzpurným" státům. Čtenář si má myslet, že Írán je pouze oběť. Jenže Írán financuje a vyzbrojuje milice od Libanonu po Jemen a deklaruje ambici dominovat Blízkému východu. Ale veselé, že? V jeho světě to neexistuje – všechno je vinou Washingtonu.

Malé státy jako Česko přežívají díky systému vzniklému po druhé světové válce, který aspoň částečně omezuje právo velmocí spolknout sousedy. Nedokonalý, často porušovaný, cynicky zneužívaný. Ale jeho alternativou není spravedlivý svět. Alternativa? Návrat do éry, kdy velmoci si klackem vymezovaly sféry vlivu – přesně jak Rusko dnes.

A nyní ironie: Veselý líčí západní lídry jako monolit cynických válečníků, jejichž čelo tvoří Trump a Netanjahu. Ale právě tito dva jsou extrémy Západu: personalizovaná moc, nacionalismus, pohrdání institucemi – přesně to, co Moskvou fascinovaně nazýváme „model vlády". Čím více Západ připomíná Rusko, tím větší odpor vyvolává.

A Veselý? Ten si přečte pohádku, dramaticky vydechne a vyhlásí: globálním páriem je vždy Západ. Realita? Jedna mocnost pohlcuje národy a mění mapy bez ostychu, druhá dělá chyby, vyvolává skandály, učí se ze selhání, nikdy si nepřivlastňuje cizí státy.

Takže příště, až budete číst Veselého o zlém Západě, vzpomeňte si: oběť může být vinná a obři v lese jsou ti, o kterých se v článku ani nepíše. A les, ve kterém Veselý vidí jen Západ, je mnohem větší, hlubší a drsnější, než jeho pohádka dovoluje.

Pozn. JČ: Fabiano Golgo má v tomto historickém přehledu jistě pravdu, ovšem problém je, zda se nyní za Trumpa Spojené státy neproměňují ve svého druhu autoritářský  Sovětský svaz. Například nynější autoritářský teror vůči přistěhovalcům, při němž zahynula celá řada nevinnách lidí, je určitě pozoruhodný a nepřijatelný pro demokratickou zemi.  Je neobyčejně překvapivé a znepokojující, že se ukazuje, jak slabé jsou dnes americké demokratické struktury vůči autoritářským a otevřeně kriminálním nájezdům Donalda Trumpa vůči nim. A situace po Trumpově smrti může být ještě daleko horší než dnes, pokud se dostanou k moci jeho mladší souputníci.

