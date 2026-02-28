Robert Reich: Trumpova válka: Náklady mohou být katastrofální
Spojené státy jsou nyní ve válce s Íránem.
Jediná osoba – Donald J. Trump – rozpoutala válku proti jedné z nejnebezpečnějších zemí na světě, a to bez souhlasu Kongresu nebo našich spojenců, aniž by to jasně vysvětlil americkému lidu.
Kdokoli pochyboval o Trumpově záměru nahradit americkou demokracii diktaturou, by nyní měl být zcela přesvědčen, že to skutečně hrozí.
Sdílím vaši beznaděj, smutek a strach. I kdyby náš prezident byl moudrý a rozvážný muž, obklopený uvážlivými poradci s bezúhonnou integritou a moudrostí, byl by to velmi nebezpečný krok.
Trump čelí důsledkům svého rozhodnutí z prvního funkčního období opustit společný komplexní akční plán vyjednaný s Íránem Obamou a podporovaný Francií, Německem, Spojeným královstvím, Ruskem a Čínou.
Trump od této smlouvy odstoupil, protože byla Obamova – a on Obamu nenávidí, protože Obama vyjednal záruky proti obohacování uranu Íránem na zbrojní úroveň. Obama také prosadil Obamacare v Kongresu, zabýval se změnou klimatu a šířením jaderných zbraní a byl odměněn Nobelovou cenou míru.
Obama byl vítěz. Trump je poražený. Trump to nemůže strávit.
Ale proč by Amerika a tisíce, ne-li miliony nevinných lidí měly platit cenu za Trumpovu egomaniakální hloupost?
Trump v červnu prohlásil, že odzbrojil Írán. V úterý ve svém projevu o stavu Unie znovu prohlásil, že „zničil“ íránský jaderný zbrojní program (tvrzení, které Mezinárodní agentura pro atomovou energii odmítla).
Od té doby Írán podnikl kroky k vykopání jaderných zařízení zasažených během těchto útoků a obnovil práci na některých místech, která jsou americkým zpravodajským agenturám již dlouho známa.
Ale tytéž zpravodajské agentury tvrdí, že neexistují žádné důkazy o tom, že by Írán aktivně usiloval o obnovení obohacování uranu nebo se pokoušel vyrobit mechanismus k odpálení bomby.
Íránské zásoby obohaceného uranu zůstávají po červnových útocích pohřbeny, což Íránu prakticky znemožňuje vyrobit bombu „během několika dní“, jak tvrdí Trump a jeho přisluhovači.
Trump říká, že chce „změnu režimu“. Na rozdíl od Venezuely má však Islámská republika téměř milion mužů ve zbrani. Jakýkoli pokus o svržení tohoto režimu bude vyžadovat přítomnost amerických vojsk na místě a téměř jistě způsobí masové ztráty na životech Američanů i Íránců.
Trump ve svém projevu o stavu Unie také uvedl, že Írán odmítl vzdát se jakýchkoli ambicí v oblasti jaderných zbraní. Jen několik hodin před jeho projevem však íránský ministr zahraničí znovu potvrdil na X, že jeho země „za žádných okolností nikdy nevyvine jadernou zbraň“.
Trump poukázal na zabití tisíců demonstrantů íránským režimem, ale to stěží ospravedlňuje válku, která může způsobit smrt dalších tisíců nevinných Íránců. (Dnes ráno íránský Červený půlměsíc oznámil, že při útoku na školu Shajarah Tayyebeh v jižním městě Minab bylo zabito více než 60 dětí (počet obětí se od té doby zvýšil na 85).
Nenechte se mýlit. Náklady této války – chaos a smrt na Blízkém východě, vyšší ceny ropy (protože Írán uzavře Hormuzský průliv), zvýšené riziko terorismu v Evropě a Spojených státech – by mohly být katastrofální.
Američané však tuto válku nepodporují. Trumpova základna MAGA nechce, aby se zapojil do změny režimu. Kongres tuto válku neschválil.
Trump jde do války kvůli sobě a svému bezmeznímu, zlomyslnému egu.
