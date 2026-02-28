Ať odpočívají v pokoji všichni američtí vojáci, kteří brzy zemřou, protože Izrael není schopen vést své vlastní války
(Ironický komentář britské autorky Laury K. který je jako obvykle děsivě blízko faktům)
Američtí vojáci brzy zemřou tím nejodvážnějším a nejhrdinštějším způsobem, jakým je možné: aby zachránili pedofilní gang před zodpovědností. Epsteinovi kamarádi vydali prohlášení, ve kterém děkují americkým pěšákům za jejich nadcházející oběť a konstatují: „Mnozí z vás zemřou, ale to je cena, kterou je Izrael ochoten zaplatit.“
Jelikož Izrael rád začíná války, které nemůže vyhrát, chytře vytvořil Epsteinův gang v rámci plánu, který se připravoval desítky let. Cílem bylo shromáždit dostatek kompromitujících materiálů na americké prezidenty, aby jim jednoho dne mohl Izrael nařídit, aby vedli konečnou válku proti Íránu. Izrael je Američanům nesmírně vděčný za to, že jsou natolik hloupí, že volí ty nejhorší možné lidi. Bez jejich naivity by třetí světová válka prostě nebyla možná.
Díky znásilňování dětí a lidským obětem je projekt Velkého Izraele konečně v plném proudu. Snad nejzajímavější částí příběhu je, že když Epsteinův gang zvítězí, bude mít plnou kontrolu nad vším. Víte o těch koncentračních táborech poháněných umělou inteligencí, které plánují pro Gazu? Všichni budete žít v jednom z nich! Není to vzrušující? Až Izrael zvítězí, gojové konečně poznají své místo...
Aby se projekt Velkého Izraele stal realitou, stačí už jen jedna poslední oběť Baálovi v podobě Íránu. S tímto cílem v mysli pršely na Teherán celou noc bomby svobody, aby proměnily prosperující islamistickou pekelnou krajinu v demokratické trosky.
Vězte, že USA byly tak znepokojeny íránskými demonstranty, kteří byli ubiti Mossadem, že se rozhodly zabít další tisíce Íránců. Viděla jsem dojemné záběry umírající íránské feministky, která z trosek natáhla ruku a vydechla: „Děkuji vám za osvobození, pane prezidente Trumpe“. Předtím, než vydechla naposledy, si zlomila ruku a strhla si hidžáb. Byla to opravdu ta nejdrsnější ženská, jakou jsem kdy viděla.
Ne všechno jsou ale dobré zprávy – íránská armáda zahájila vlastní odvetné útoky a Tel Aviv je momentálně v plamenech. Ještě horší je, že americké letadlové lodě brzy skončí v troskách, pokud o tom rozhodnou hypersonické rakety. Jsem si jistá, že jste zoufalí strachem, ale musíme zůstat ostražití, dokud nepřijde vítězství.
Chci, abyste pochopili, že prezident Trump se do této války zapojil z čistě altruistických důvodů – aby vás uchránil před pohledem na jeho odporný penis v Epsteinově dokumentaci. Jsem si jistá, že jste velmi vděční za prezidentovu statečnou oběť vlastních mužů a žen. Osobně bych obětovala vás všechny, abych se vyhnula pohledu na tu hrůzu...
