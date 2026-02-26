Stovky filmařů podpořily ředitelku Berlinale v kauze kolem výroků vítězů festivalu o Gaze
Tilda Swinton je jednou z těch, kteří podepsali petici na podporu Tricie Tuttleové, které údajně hrozí propuštění po pro-palestinských projevech na galavečeru.
Významní režiséři a herci se shromáždili na podporu americké ředitelky berlínského filmového festivalu v reakci na zprávy, že by mohla být propuštěna kvůli výrokům oceněných filmařů, kteří kritizovali válku v Gaze a podporu německé vlády Izraeli.
Německý spolkový komisař pro kulturu a média Wolfram Weimer svolal ve čtvrtek krizové jednání o „budoucím směřování Berlinale“, které patří spolu s Cannes a Benátkami k třem nejvýznamnějším filmovým festivalům v Evropě.
Weimerova kancelář po jednání uvedla, že „diskuse o směřování Berlinale budou v následujících dnech pokračovat“ mezi ředitelkou festivalu Tricií Tuttleovou a dozorčí radou akce.
Deník Bild informoval, že čtvrteční schůzka by mohla vést k propuštění Tuttleové, americké ředitelky festivalu od roku 2024, po kontroverzi ohledně pro-palestinských projevů na sobotním závěrečném galavečeru, z nichž jeden kritizoval Německo jako „partnera genocidy“.
Bild citoval zdroje blízké Weimerovi, podle nichž děkovnou řeč syrsko-palestinského režiséra Abdalláha al-Khatiba, který získal cenu za nejlepší první celovečerní film za své drama Chronicles From the Siege, a fotografie pořízená o týden dříve, na které byla Tuttleová s filmovým týmem al-Khatiba, vyvolaly zvláštní pobouření.
Na fotografii bylo několik členů al-Khatibova týmu s palestinskými šátkykeffiyeh a jeden s palestinskou vlajkou. Každý ředitel Berlinale se během festivalu běžně fotografuje s filmovými štáby.
Zpráva vyvolala vlnu solidarity s Tuttleovou, kterýá dříve řídila filmový festival BFI London, a varovné hlasy ohledně svobody projevu a umělecké svobody v německé společnosti tváří v tvář „zastrašování“.
Petici na podporu Tuttleové podepsalo téměř 700 filmařů. Mezi nimi byli i držitelé Oscara Tilda Swinton a Todd Haynes, oba bývalí předsedové poroty Berlinale, režiséři Sean Baker a Kleber Mendonça Filho, izraelští filmaři Oren Moverman a Ari Folman, stejně jako Němec Ilker Çatak, jehož drama o postupujícím autoritářství získalo letošní Zlatého medvěda.
„Pokud bude svolána mimořádná schůze, aby se rozhodlo o budoucnosti vedení festivalu, bude v sázce více než jen jedno jmenování,“ uvádí se v petici, zveřejněné v odborném časopise Variety. „Jde o vztah mezi uměleckou svobodou a institucionální nezávislostí.“
Petice uvádí, že festival Berlinale, který se letos koná již po sedmdesáté šesté, „byl vždy politický – ne stranicky politický, ale sociálně angažovaný“. Dále se v ní uvádí: „Zejména v době globální krize potřebujeme prostory, které jsou schopny udržet nesouhlas. Nezávislost kulturních institucí chrání nejen uměleckou svobodu, ale i vitalitu samotného demokratického diskurzu.
„Pokud každá kontroverze vede k institucionálním dopadům, diskurz ustupuje kontrole. Zastáváme kulturu výměny, nikoli zastrašování.“
Berlínská pobočka spisovatelského sdružení PEN International rovněž vyjádřila zděšení nad možností, že by Tuttlováe mohla být odvolána nebo donucena k rezignaci, a to v prohlášení před čtvrtečními krizovými rozhovory.
Uvedla, že výroky al-Khatiba jsou „chráněny svobodou projevu – stejně jako nošení keffiyehu a vystavování palestinské vlajky, samozřejmě“, a že Tuttleová by neměla nést žádnou vinu za výroky účastníků festivalu.
„Jsme přesvědčeni, že Berlinale jako mezinárodně významný festival by utrpěl obrovskou škodu“, pokud by Tuttleová nyní odešla, uvedlo PEN Berlin ve svém prohlášení. „Takové bezohledné ničení německé kulturní scény, takové sebedestruktivní provincializování, nesmí být dopuštěno.“
Několik izraelských filmových institucí, včetně filmových festivalů v Jeruzalémě a Haifě, také vyjádřilo podporu Tuttleové a pochválilo její „oddanost rozmanitosti názorů, necenzuře a vytváření prostoru pro otevřenou debatu pro všechny názory“.
Mezitím více než 500 zaměstnanců Berlinale podepsalo otevřený dopis, v němž ocenili její „jasnost, integritu a uměleckou vizi“.
Od začátku svého působení čelila Tuttleová problémúm ohledně války v Gaze, kdy se rozmanitá scéna mezinárodních umělců postavila proti hlasitému proizraelskému konsensu německých politických autorit, které řídí finance Berlinale.
Během ceremonie přiznala, že letošní ročník byl bouřlivý a „emocionální“. V den zahájení se porota vedená zkušeným německým režisérem Wimem Wendersem setkala na tiskové konferenci s ostrými otázkami ohledně jejich názoru na Gazu.
Wenders odmítl názor, že filmaři a kulturní instituce musí aktivně zaujmout politický postoj, což vyvolalo bouřlivé protesty na internetu i v umělecké komunitě.
Indická autorka Arundhati Roy zrušila svou účast a více než 80 aktivních nebo bývalých účastníků Berlinale podepsalo otevřený dopis odsuzující Wendersovy výroky. „Jsme zděšeni zapojením Berlinale do cenzury umělců, kteří se staví proti pokračující genocidě Palestinců v Gaze ze strany Izraele a klíčové roli německého státu, který ji umožňuje,“ stálo v dopise.
Wenders i Tuttleová se pokusili vyjasnit svůj postoj na slavnostním předávání cen, přičemž Wenders poukázal na „umělý rozpor“ mezi uměním a aktivismem, který podněcují sociální média.
„Aktivisté bojují hlavně na internetu za humanitární cíle, konkrétně za důstojnost a ochranu lidského života,“ řekl Wenders. „To jsou i naše cíle, jak jasně ukazují filmy Berlinale.“
