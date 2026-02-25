S Trumpem na věčné časy a nikdy jinak
25. 2. 2026 / Boris Cvek
Stále přemítám, zda projev prezidenta Trumpa o stavu Unie je ten nejdůležitější v dějinách USA nebo dokonce lidstva či galaxie. Leccos by tomu nasvědčovalo, ale Trump sám za nejdůležitější projev v dějinách Spojených států už prohlásil svůj projev o objevu příčiny autismu.
Zřejmě je třeba nadřadit jeho vědecký výkon v zájmu celého lidstva nad oznámení, že Spojené státy se už nikdy nevrátí zpět. Nikdy. Jak by se ostatně někdo mohl vůbec chtít vracet, když je zlatý věk právě nastolen? Jenom ztroskotanci a samozvanci. Kdepak, kam se hrabe Husák, který pořád ještě věřil v nějaké lepší zítřky. Ne, zlatý věk právě nastal. Navěky.
Cituji: „Toto je zlatý věk Ameriky,“ řekl hned na úvod projevu Trump. „Nikdy se nevrátíme tam, kde jsme byli ještě před krátkou dobou,“ upozornil prezident. Zemi prý přebíral v „krizi“, od té doby podle něj ale „dosáhla transformace, jakou nikdo předtím neviděl“. „Je to skutečně obrat na celé věky,“ pochvaloval si šéf Bílého domu.“
Eony, in saecula saecularum, geologické epochy, obrat na celé věky. Dějiny dosáhly svého cíle. Tisíciletá říše. Konečně to přišlo. Kolik lidí se načekalo a nablouznilo o konci věků a najednou je to tu. Chiliasté radujte se, vstaňte z hrobů a jásejte! Jene Želivský, Martine Húsko! Zahleďte se do budoucnosti. Zlatý věk na tisíce let. A beránek a vlk leží v objetí. On, velký On, pokynul a byl mír. A nejen mír, ale zlatý věk. Blažený, kdo to mohl zažít. Už nikdy se nevrátíme zpět. Už nikdy žádná demokracie.
Blázni si mysleli, že prezident Trump chce něco znovu: again, great again. Ne, on chce mnohem více. On nechce Spojené státy minulosti, on chce zlatý věk navěky. Žádný návrat, nikdy. S Trumpem na věčné časy a nikdy jinak!
