Anaýza: Izraelští vojáci zabili v roce 2025 humanitární pracovníky v Gaze z bezprostřední blízkosti během masakru
25. 2. 2026
Minutová rekonstrukce masakru provedená organizacemi Earshot a Forensic Architecture odhalila, že izraelští vojáci vystřelili na humanitární pracovníky více než 900 kulek a zabili 15 z nich.
Izraelští vojáci vystřelili během masakru 15 palestinských humanitárních pracovníků v jižní Gaze 23. března 2025 téměř tisíc nábojů, z toho nejméně osm z bezprostřední blízkosti, jak vyplývá ze společného vyšetřování nezávislých výzkumných skupin Earshot a Forensic Architecture. Zpráva, založená na výpovědích očitých svědků a audio-vizuální analýze, ukazuje, že řada humanitárních pracovníků byla popravena a že alespoň jeden z nich byl zastřelen z vzdálenosti pouhého jednoho metru.
V Tel al-Sultanu toho dne Izrael zabil osm humanitárních pracovníků Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS), šest z Palestinské civilní obrany a jednoho zaměstnance humanitární agentury OSN. To okamžitě vyvolalo mezinárodní odsouzení a PRCS to popsala jako „jeden z nejtemnějších momentů“ války.
Izraelská armáda byla nucena několikrát změnit svou verzi příběhu o přepadení poté, co byla objevena hromadná hrobka s těly a rozdrcenými vozidly a objevily se video a audio nahrávky pořízené humanitárními pracovníky. Vnitřní vojenské vyšetřování nakonec nedoporučilo žádné trestní stíhání proti armádním jednotkám odpovědným za incident.
Zpráva organizací Earshot a Forensic Architecture rekonstruuje minutu po minutě, jak se masakr odehrál. Pomocí videozáznamů a zvukových nahrávek z incidentu, otevřených zdrojů obrázků a videí, satelitních snímků, příspěvků na sociálních médiích a dalších materiálů, jakož i podrobných rozhovorů se dvěma přeživšími útokem, se skupinám podařilo digitálně rekonstruovat scénu a události kolem masakru.
Závěry vyšetřování zahrnují:
- Izraelští vojáci přepadli palestinské humanitární pracovníky a více než dvě hodiny je téměř nepřetržitě ostřelovali, přestože sami nebyli nikdy pod palbou.
- Na třech video a audio nahrávkách útoku bylo zaznamenáno nejméně 910 výstřelů. Drtivá většina z nich, nejméně 844, byla vypálena během pouhých pěti minut a 30 sekund.
- Nejméně 93 % výstřelů zaznamenaných v prvních minutách útoku bylo vypáleno izraelskými vojáky přímo na záchranná vozidla a humanitární pracovníky. Během této doby střílelo současně nejméně pět střelců. Svědectví svědků naznačují, že v oblasti bylo přítomno až 30 vojáků.
- Izraelští vojáci byli zpočátku umístěni na vyvýšeném písčině u silnice, kde jim nic nebránilo ve výhledu. V době útoku byly pro vojáky jasně viditelné výstražné světla a označení vozidel obětí.
- Izraelští vojáci nejprve udržovali pevné palebné pozice z vyvýšeného pískového břehu, poté kráčeli směrem k humanitárním pracovníkům a pokračovali ve střelbě. Po dosažení humanitárních pracovníků se vojáci přesunuli mezi ně a vozidla a některé z humanitárních pracovníků popravili z bezprostřední blízkosti, z vzdálenosti pouhého jednoho metru.
- Bezprostředně po útoku provedla izraelská armáda na místě rozsáhlé zemní práce. V následujících dnech a týdnech byla oblast dále transformována výstavbou „Moragského koridoru“, bezpečnostní zóny rozdělující jižní část pásma Gazy, a zřízením distribučního centra humanitární pomoci provozovaného izraelskou a americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation.
„Zdá se, že se jedná o velmi dobře zdokumentovaný případ, který využívá řadu forem důvěryhodných důkazů, které jsou vzájemně provázané,“ řekla Katherine Gallagher, vedoucí právnička Centra pro ústavní práva, po prostudování podrobného shrnutí vyšetřování pro Drop Site. „Jedná se o velmi přesvědčivý případ, a upřímně řečeno, také velmi zdrcující.“
Izraelská armáda neodpověděla na konkrétní dotazy Drop Site a místo toho poukázala na závěry interního vyšetřování zveřejněné 20. dubna, které zjistilo, že „k incidentu došlo v nepřátelské a nebezpečné bojové zóně, kde operujícím jednotkám hrozilo rozsáhlé nebezpečí“. Rovněž „nenašlo žádné důkazy na podporu tvrzení o popravě“, které označilo za „krvavé pomluvy a falešná obvinění proti vojákům IDF“.
Společná zpráva bude zveřejněna 24. února na setkání v britském parlamentu ve Westminsteru, které pořádá Britský palestinský výbor spolu s organizacemi Earshot, Forensic Architecture a koordinátorkou mezinárodního humanitárního práva pro PRCS, Danou Abu Koash. Celá zpráva je k dispozici zde.
Jak se masakr odehrál
23. března 2025 v 3:52 ráno vyslala PRCS dvě sanitky z dvou různých oblastí na místo izraelského leteckého úderu v Al-Hashashinu, oblasti poblíž Rafahu. Izrael obnovil několik dní předtím svou bombardovací kampaň spálené země v Gaze poté, co opustil dohodu o příměří z ledna 2025.
Útok na humanitární pracovníky začal přibližně v 4:00 ráno, když jedna ze sanitek jedoucí po silnici Gush Katif v Al-Hashashinu byla zasažena izraelskou palbou. Vozidlo mělo v té době zapnutá výstražná světla. Mustafa Khafaja, který řídil, ztratil kontrolu nad vozidlem, které sjelo z cesty doleva a zastavilo se poblíž elektrického sloupu. Khafaja a jeho kolega Ezz El-Din Shaat, který seděl na místě spolujezdce, byli oba zabiti. Třetí pracovník PRCS, Munther Abed, který seděl vzadu ve vozidle, se vrhl na podlahu dodávky a přežil.
Po skončení střelby se izraelští vojáci přiblížili k sanitce, vytáhli Abeda z vozu, zbili ho a zadrželi v nedaleké jámě. O něco později byli zadrženi a přivedeni do jámy také dva palestinští civilisté – otec a syn z rodiny Bardawilů. Izraelští vojáci poté odvedli tři zadržené osoby na vyvýšené místo za vysokou betonovou stavbou asi 38 až 48 metrů jihovýchodně od sanitky, kde byla umístěna další skupina izraelských vojáků.
Záběr ze situovaného svědectví Munthera Abeda, který popisuje umístění jámy a oblasti za vysokou betonovou stavbou, kam byl odveden, když ho zadrželi izraelští vojáci. (Forensic Architecture, 2026).
V 4:35 ráno byla druhá sanitka, která dokončila svou misi v Al-Hashashinu, vyslána, aby pátrala po první sanitce, která v 3:55 ráno ztratila kontakt s velitelstvím PRCS. K druhé sanitce se připojily další dvě sanitky PRCS, jedna patřící civilní obraně a hasičské auto civilní obrany. Pět vozidel záchranného konvoje dorazilo na místo útoku na první sanitku krátce po 5:00 ráno. Všechna vozidla byla jasně označena a měla zapnutá výstražná světla.
Poloha každé sanitky v okamžiku, kdy začala střelba. (Forensic Architecture, 2026)
Pracovník PRCS v jedné ze sanitek, Refaat Radwan, začal natáčet na svůj telefon, když jeli na místo. Jeho zachráněná videa a nahrávky telefonátů dvou dalších humanitárních pracovníků na místě do dispečinku PRCS poskytly klíčové důkazy o masakru. Analýza nahrávek provedená Forensic Architecture a Earshot potvrdila výpovědi očitých svědků o pozicích a pohybech izraelských vojáků během útoku.
V 5:09 ráno, když pracovníci záchranné služby zaparkovali a přiblížili se k první sanitce pěšky, izraelští vojáci umístění na vyvýšeném pískovém břehu zahájili palbu. Digitální rekonstrukce místa činu ukazuje, že vojáci měli nerušený výhled na příjezd konvoje. Abed, který byl zadržován pod hrozbou zbraně na vyvýšeném pískovém břehu, vypověděl, že vojáci klečeli a mířili zbraněmi na konvoj, který se blížil.
Izraelští vojáci zůstali na písčině a po dobu čtyř minut nepřetržitě stříleli na humanitární pracovníky. Poté vojáci postupovali směrem k humanitárním pracovníkům rychlostí přibližně jednoho metru za sekundu a nepřetržitě stříleli.
Po dosažení vozidel izraelští vojáci pokračovali ve střelbě, zatímco procházeli mezi sanitkami a hasičským vozem, a stříleli na humanitární pracovníky zblízka způsobem připomínajícím popravu.
Přibližně v 5:13 ráno zavolal humanitární pracovník PRCS Ashraf Abu Libda na velitelství skupiny. Nahrávka, která se překrývá s Radwanovým videem, poskytla další podrobnosti. V této nahrávce Earshot zjistil, že z pozic mezi záchrannými vozidly bylo vypáleno nejméně osm výstřelů. Jeden z výstřelů zachycených na Abu Libdově telefonátu byl vypálen ze vzdálenosti jednoho až čtyř metrů od něj. Výstřely se časově shodují s posledním hlasem Abu Libdy v hovoru, což naznačuje, že právě tyto výstřely ho zabily.
Během pěti minut a 30 sekund bylo vypáleno nejméně 844 výstřelů, z nichž nejméně 93 % směřovalo na záchranná vozidla. Audio balistická analýza potvrzuje přítomnost nejméně pěti střelců – a možná i mnohem více – střílejících současně. Dva přeživší pracovníci PRCS, Munther Abed a Asaad Al-Nasasra, vypověděli, že na místě bylo 12 až 30 vojáků.
„Rekonstrukce byla provedena společně se dvěma přeživšími účastníky incidentu pomocí imerzivního prostorového modelu, kterým mohli procházet a upravovat ho. Společně s prostorovou a zvukovou analýzou jsme stanovili pozici vojáků na vyvýšeném místě s nerušeným výhledem na záchranná vozidla. Vojáci mohli humanitární pracovníky jasně vidět, z této pozice na ně nepřetržitě a úmyslně stříleli a poté se k nim přiblížili, aby je jednoho po druhém popravili zblízka,“ řekl Drop Site Samaneh Moafi, zástupce ředitele výzkumu ve společnosti Forensic Architecture. „Umístění masakru do kontextu vývoje izraelské kampaně v Gaze ukazuje, že se nejednalo o ojedinělý incident, ale o součást genocidy.“
Earshot použil echolokaci k analýze zvuku na nahrávkách, aby dospěl k přesným odhadům polohy střelců. Echolokace je proces lokalizace zdroje zvuku na základě analýzy ozvěn zvuku a prostředí, ve kterém se zvuk šíří.
Izraelská armáda zničila a vyklidila tolik budov v oblasti Tel Al-Sultan, kde došlo k přepadení humanitárních pracovníků, že zůstalo jen velmi málo staveb. Toto zničení ve skutečnosti posílilo schopnost Earshot určit pozice a pohyby izraelských vojáků na základě identifikace povrchů, které byly zodpovědné za jasně rozlišitelné ozvěny výstřelů. Namísto několika budov odrážejících zvukové vlny zde zůstalo jen několik stojících zdí a samotná záchranná vozidla.
Analýza videa a zvuku potvrdila výpověď očitého svědka Al-Nasasry, že izraelští vojáci „sestoupili [z písčiny], přiblížili se [k humanitárním pracovníkům] a zastřelili je zblízka“ a „chodili mezi [humanitárními pracovníky] a stříleli“.
„Earshot forenzně analyzoval více než 900 výstřelů na humanitární pracovníky. Trvalo celý rok pečlivého poslechu, než se podařilo rekonstruovat zvukový obraz toho, co se té temné noci stalo,“ řekl Drop Site Lawrence Abu Hamdan, ředitel Earshot. „Jsem velmi hrdý na to, že naše práce potvrdila výpovědi přeživších a potvrdila, že jejich statečné svědectví je přesným a spolehlivým dokumentem toho, co se toho dne stalo. Přesto nás však stále pronásledují ozvěny této události: zničení a vyklizení Tel al-Sultan zanechalo na místě činu pouze tři stojící budovy. Ačkoli několik ozvěn odrážejících se od těchto budov vrhlo světlo na tento zločin, odhalily také rozsah zničení života, který přesahuje tuto jednu událost.“
Podle pitevních zpráv, o nichž jako první informoval deník Guardian, byl humanitární pracovník, který natočil video – Radwan – zastřelen do hlavy, zatímco Abu Libda a další humanitární pracovník, Muhammad Bahloul, byli zastřeleni do hrudníku. Lékař, který těla prohlédl, údajně popsal „konkrétní a úmyslné umístění střel zblízka“ jako známku střelby „ve stylu popravy“.
Více než dvě hodiny po prvním útoku projelo kolem místa jasně označené vozidlo OSN, Toyota Hilux. Izraelští vojáci na vozidlo vystřelili a zabili řidiče. OSN ztratila kontakt s vozidlem v 6:00 ráno. Druhé vozidlo OSN, minibus, dorazilo do oblasti o několik minut později a bylo zastaveno střelbou něco málo přes 200 metrů daleko. Řidič se podařilo uniknout.
Mezi 6:55 a 7:13 ráno Al-Nasasra telefonoval do ústředí PRCS, kde bylo zaznamenáno nejméně 42 dalších výstřelů a zvuk pohybu vozidel. Nahrávka také zachytila zvuk výbuchu, který vyšetřování identifikovalo jako odpálení izraelské řízené střely Spike LR.
Po přepadení izraelské síly rozdrtily všech osm vozidel pomocí těžké techniky a pokusily se je pohřbít pod pískem.
Tělo Anwara al-Attara bylo nalezeno poblíž místa přepadení 27. března a těla dalších 14 humanitárních pracovníků, kteří všichni nosili identifikační uniformy nebo dobrovolnické vesty svých organizací, byla nalezena 30. března v hromadném hrobě poblíž místa přepadení.
Zabito bylo 15 humanitárních pracovníků: Mustafa Khafaja, Ezz El-Din Shaat, Saleh Muammar, Refaat Radwan, Muhammad Bahloul, Ashraf Abu Libda, Muhammad al-Hila a Raed al-Sharif z PRCS. Zuhair Abdul Hamid al-Farra, Samir Yahya al-Bahapsa, Ibrahim Nabil al-Maghari, Fouad Ibrahim al-Jamal, Youssef Rassem Khalifa a Anwar al-Attar z Civilní obrany. Kamal Mohammed Shahtout z UNRWA.
Jeden z přeživších, Abed, byl propuštěn několik hodin po přepadení. Druhý přeživší, Asaad, byl bez obvinění držen v izraelské vazbě po dobu 37 dní, mučen a vyslýchán v souvislosti s incidentem v internačním táboře Sde Teiman, notoricky známém izraelském vězeňském táboře v poušti Negev, než byl 29. dubna propuštěn.
Jonathan Whittall, vysoký úředník OSN v Palestině v letech 2022 až 2025, byl jedním z členů týmu na místě, když bylo 30. března objeveno hromadné pohřebiště, a poskytl důkazy organizacím Forensic Architecture a Earshot pro jejich vyšetřování. „Po našem objevu hromadného pohřebiště se výpovědi izraelských sil několikrát změnily; byly nám předloženy několik verzí zjevné lži,“ řekl Whittall pro Drop Site. „Muži, které jsme loni o svátku Eid vyzvedli, byli zdravotníci. Našli jsme je v uniformách, připravené zachraňovat životy, ale byli zabiti izraelskými silami, které si byly plně vědomy jejich chráněného statusu.“ Whittall, který je nyní výkonným ředitelem KEYS Initiative, organizace zabývající se politickými záležitostmi a strategickým poradenstvím, také přispívá reportážemi pro Drop Site News.
„To ilustruje odporné porušování mezinárodního práva,“ pokračoval, „kdy je každý Palestinec v evakuační zóně určené Izraelem terčem útoku bez ohledu na svůj civilní status. Zdůrazňuje to naprostý nedostatek odpovědnosti, pod kterým tyto síly operují. Mezinárodní vlády pokračují ve vyzbrojování a obchodování s vedením obviněným z genocidy, jehož vojáci zmasakrovali zdravotníky a pohřbili je v hrobě označeném sirénou zničené sanitky.“
Pracovníci palestinského Červeného půlměsíce truchlí nad zabitím svých kolegů izraelskou armádou v Tel al-Sultan, zatímco jejich těla jsou převezena do nemocnice Nasser v Khan Yunis v jižní Gaze. 30. března 2025. (Foto: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images).
Nedostatek odpovědnosti
Po masakru izraelská armáda poskytla několik protichůdných verzí událostí, aby ospravedlnila zabíjení. 28. března, po objevení těla al-Attara, izraelská armáda přiznala, že její vojáci stříleli na „sanitky a hasičská vozidla“. O tři dny později, po objevení zbývajících těl v hromadném hrobě, izraelská armáda tvrdila, že „bylo identifikováno několik nekoordinovaných vozidel, která se podezřele blížila k jednotkám IDF bez světel nebo výstražných signálů“.
Poté, co New York Times o několik dní později poprvé zveřejnil záběry z Radwanova telefonu, izraelská armáda ustoupila od svého tvrzení, že vozidla neměla zapnuté výstražné signály, když izraelské jednotky zahájily palbu, a prohlásila, že toto tvrzení bylo nepřesné.
Izraelská armáda poté 20. dubna oznámila, že interní vyšetřování incidentu zjistilo, že zabití bylo způsobeno „několika profesionálními selháními, porušením rozkazů a neúplným hlášením incidentu“.
Izraelská armáda uvedla, že do útoku byli zapojeni vojáci z průzkumného praporu Golani. Uvedla však, že vojáci během incidentu nevedli „bezohlednou palbu“, ale že zahájili palbu na to, co považovali za „hmatatelnou hrozbu“ uprostřed toho, co armáda nazvala „operačním nedorozuměním“. Útoky připsala „špatné noční viditelnosti“ a trvala na tom, že se incident odehrál v „nepřátelské a nebezpečné bojové zóně, kde operujícím vojákům hrozilo rozsáhlé nebezpečí“. Šest z patnácti zabitých Palestinců bylo podle armády „při zpětném vyšetřování identifikováno jako teroristé Hamásu“, ale armáda nepředložila žádné důkazy na podporu tohoto tvrzení.
„Pokud jde o konkrétní otázku, zda Izrael ospravedlňuje útok na jasně označený zdravotnický personál kvůli podezření z členství v skupinách nebo vazbách na skupiny či terorismus – protože existuje pozitivní povinnost respektovat a chránit zdravotnický personál, nejprve nestřílíte, nejprve chráníte,“ řekl Gallagher pro Drop Site. „Ale toto vyšetřování odhalilo, že existovala politika nejprve střílet, a to je podle mezinárodního práva nezákonné.“
Pokud jde o pohřbení těl v hromadném hrobě, izraelská armáda ve své zprávě uvedla, že „bylo rozhodnuto shromáždit a zakrýt těla, aby se zabránilo dalším škodám a uvolnila se cesta pro evakuaci civilistů. Odstranění těl a rozdrcení vozidel provedli velitelé v terénu.“ Zpráva dospěla k závěru, že „odstranění těl bylo za daných okolností rozumné, ale rozhodnutí rozdrcení vozidel bylo nesprávné. Obecně lze říci, že nedošlo k žádnému pokusu o utajení události.“
V důsledku vyšetřování obdržel velitel 14. brigády písemnou důtku za „svou celkovou odpovědnost za incident“, zatímco zástupce velitele průzkumného praporu Golani, který se incidentu účastnil, byl „propuštěn ze své funkce kvůli své odpovědnosti jako velitel v terénu a za poskytnutí neúplné a nepřesné zprávy během debriefingu“.
Vyšetřování nedoporučilo přijmout žádná trestní opatření proti vojenským jednotkám odpovědným za incident. Palestinská společnost Červeného půlměsíce, civilní obrana a humanitární agentura OSN v Gaze izraelskou vojenskou zprávu odmítly.
„Útoky na zdravotnický personál a osoby identifikované jako zdravotnický personál jsou podle mezinárodního práva zjevně protiprávní a v kontextu ozbrojeného konfliktu existuje pozitivní povinnost chránit zdravotnický personál. První věcí tedy je, že došlo k porušení tohoto velmi jasného a časem prověřeného principu mezinárodního humanitárního práva,“ řekl Gallagher. „Když se na to podíváme z širšího úhlu pohledu v kontextu toho, jak izraelské útoky probíhaly po mnoho měsíců a let v Gaze, a vidíme, že existuje vzorec a praxe útoků na zdravotnický personál – podobně jako na novináře a jiné skupiny, které jsou podle mezinárodního humanitárního práva výslovně a výjimečně chráněny jako skupiny civilistů – vyvolává to ještě více otázek a hluboké obavy ohledně nedostatečné odpovědnosti, protože víme, že beztrestnost vede k opakování.“
Gallagher, který dříve pracoval u Mezinárodního trestního soudu OSN pro bývalou Jugoslávii, uvedl, že právní analýza masakru by odhalila závažná porušení Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. „Když mluvíte o závažném porušení Ženevských úmluv, zejména o válečných zločinech, máte povinnost, nejen možnost, ale povinnost zahájit vyšetřování,“ řekl Gallagher.
Proměna místa masakru v centrum GHF
Satelitní snímky z rána, kdy došlo k přepadu, ukazují, že na místě incidentu byly provedeny rozsáhlé zemní práce. Snímky odhalují výstavbu zemního valu přibližně 220 metrů severně od místa přepadu a dalšího přibližně 410 metrů jižně. Tyto dvě pozice později fungovaly jako kontrolní stanoviště, která omezovala přístup a kontrolovala průchod po evakuační trase, kterou toho rána zřídila izraelská armáda a která vedla k pobřežní oblasti Al-Mawasi.
V následujících dnech a týdnech byla oblast kolem místa incidentu dále transformována izraelskou armádou, která zde vybudovala bezpečnostní zónu „Morag Corridor“ a zřídila místo pro distribuci pomoci provozované Humanitární nadací v Gaze.
„Na stejném místě hromadného hrobu zřídila Humanitární nadace v Gaze distribuční místo, kde byli zoufalí lidé zastřeleni, když se pokoušeli získat jídlo,“ řekl Whittall pro Drop Site. „Nyní USA pod takzvanou Radou míru plánují na místě tohoto zločinu vybudovat „nový Rafah“. Bez smysluplné odpovědnost,
Zdroj v angličtině ZDE
