Trumpovo rozhodnutí o leteckých úderech na Írán bude ovlivněno radami Jareda Kushnera a Steva Witkoffa
24. 2. 2026
Trumpovo rozhodnutí bude ovlivněno názorem vyslanců na to, zda Írán zdržuje jadernou dohodu
Rozhodnutí Donalda Trumpa nařídit letecké údery proti Íránu bude částečně záviset na úsudku Trumpových zvláštních vyslanců, Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ohledně toho, zda Teherán zdržuje dohodu o vzdání se své schopnosti vyrábět jaderné zbraně, podle lidí obeznámených s touto záležitostí.
Trump dosud nepřijal konečné rozhodnutí ohledně jakýchkoli úderů. Jeho administrativa se připravuje na to, že Írán tento týden zašle svůj nejnovější návrh před tím, co úředníci popisují jako poslední kolo jednání, které je naplánováno na čtvrtek v Ženevě.
Tato jednání povedou Witkoff a Kushner, jejichž hodnocení pravděpodobnosti dohody ovlivní Trumpovo rozhodnutí. Pokud k dohodě nedojde, Trump sdělil svým poradcům, že zvažuje omezené údery, aby vyvinul tlak na Írán, a pokud to selže, mnohem rozsáhlejší útok, který by vynutil změnu režimu.
Americký úředník v pondělí uvedl, že Witkoff byl součástí skupiny, která Trumpovi radila ohledně jeho rozhodnutí, jak postupovat vůči Íránu, a účastnil se všech schůzek týkajících se této záležitosti.
Trump byl podle těchto zdrojů několikrát informován o vojenských možnostech, naposledy ve středu v situační místnosti Bílého domu. V posledních týdnech také požádal širokou škálu úředníků v západním křídle o názor na to, jak by měl s Íránem naložit.
Mezi další hlavní poradce patří viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ředitel CIA John Ratcliffe, ministr obrany Pete Hegseth, generál Dan Caine, předseda sboru náčelníků štábů; Susie Wiles, šéfka štábu Bílého domu; a Tulsi Gabbard, ředitelka národní zpravodajské služby.
Vance představil obě strany argumentů pro letecké údery. Caine však upozorňoval na možná rizika, mimo jiné proto, že byl mnohem méně přesvědčen o pravděpodobnosti úspěchu útoku na Írán než o operaci k zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Caine se podle těchto zdrojů obával především nízkých zásob protiraketových systémů. Poté, co Trump loni bombardoval íránská zařízení na obohacování uranu, USA vystřelily 30 raket Patriot, aby zachytily íránské protiútoky, což bylo největší jednorázové použití těchto raket v historii USA.
Tyto protiútoky měly omezený rozsah. Tentokrát však Írán slíbil, že na jakýkoli útok USA odpoví co nejtvrdším protiútokem, a jeho nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí minulý týden varoval, že má schopnost potopit americkou válečnou loď.
Caine se v Pentagonu vyjadřuje ke svým obavám hlasitěji než při briefingu s Trumpem, což úředníci soukromě spekulují jako snahu nevypadat, že prosazuje konkrétní postup, uvedla osoba obeznámená s touto záležitostí.
V prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kellyová uvedla, že Caine je „vysoce respektovaný profesionál, jehož práce vyžaduje poskytování nestranných informací vrchnímu veliteli, což dělá dokonale“, a že neprezentuje své osobní názory.
V rámci administrativy však panuje nejistota ohledně toho, zda by letecké údery stačily k donucení Íránu k uzavření dohody – nebo dokonce k sesazení Chameneího a jeho kruhu náboženských vůdců.
Za tímto účelem úředníci administrativy také zkoumali možné alternativy, jak se vyhnout vojenskému konfliktu. Mezi diskutovanými nápady je umožnit Íránu zachovat omezenou schopnost obohacování uranu výhradně pro lékařský výzkum, léčbu nebo jiné civilní energetické účely.
Rubio by také měl odcestovat do Izraele, aby informoval premiéra Benjamina Netanjahua o výsledcích jednání na schůzkách naplánovaných na 28. února, uvedly dvě osoby obeznámené s touto záležitostí.
Před tím, co by mohlo být posledním kolem jednání, však existovaly náznaky, že se pozice přitvrdily.
Witkoff v neděli v Fox News uvedl, že Trumpovým pokynem bylo zajistit, aby Írán neměl žádné kapacity pro obohacování uranu – jenže íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí v pořadu CBS Face the Nation prohlásil, že Teherán není připraven se obohacování vzdát.
V rámci příprav na možnost, že Trump schválí vojenskou akci, USA shromáždily na Blízkém východě největší koncentraci leteckých sil od invaze do Iráku v roce 2003. USS Gerald Ford, nejmodernější letadlová loď amerického námořnictva, by měla dorazit během několika dní.
Letadlová loď, která se v neděli pohybovala jižně od Itálie na cestě do Izraele, by se stala druhou letadlovou lodí v této oblasti. Její příjezd by doplnil desítky moderních stíhacích letounů F-35 a F-22, spolu s bombardéry a tankovacími letadly, které jsou již nasazeny.
Toto posílení by Trumpovi dalo možnost pokračovat v rozsáhlé letecké kampani proti Íránu, namísto provedení omezeného úderu, jako byla loňská letní operace, kdy bombardéry B-2 letěly z USA, aby zasáhly několik obohacovacích zařízení ve Fordow, Isfahánu a Natanzu.
Zdroj v angličtině ZDE
