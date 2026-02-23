Etiopie, Eritrea a Tigray: Sud s prachem v Africkém rohu
23. 2. 2026
Co je nového? Napětí mezi etiopskou federální vládou, severním regionem Tigray a sousední Eritreou je vysoké, což hrozí návratem smrtícího konfliktu tři roky po skončení poslední války. S několika možnými spouštěči by byl skluz směrem k nepřátelství snadné odstartovat, ale mnohem obtížnější zastavit.
Proč na tom záleží? Válka by byla devastující pro všechny tři hráče v regionu, kde minulé konflikty stály stovky tisíc životů. Také by se překrývala s boji v sousedním Súdánu, zatáhla by do konfliktu mocné státy mimo Africký roh a dále rozbouřila nestabilní oblast Rudého moře.
Co by se mělo udělat? Vlivné africké státy by spolu s vnějšími mocnostmi se zájmy v Africkém rohu měly vést tichou diplomacii, aby zabránily vzniku konfliktu. Dotčené státy by měly zahájit úsilí o řešení stížností obou stran, včetně etiopské touhy po spolehlivém přístupu k moři a obav Eritreje z útoku na její suverenitu.
Riziko nové války zahrnující Etiopii, jejího souseda Eritreu a nejsevernější oblast Tigraj zůstává hmatatelné i tři roky po posledním kole smrtícího konfliktu. Tato válka skončila porážkou Tigrajců koalicí zahrnující Etiopii, Eritreu a místní síly, alianci, která se rozpadla krátce po uzavření mírové dohody v listopadu 2022. Vztahy se ještě zhoršily, když etiopský premiér Abiy Ahmed oznámil záměr zajistit suverénní přístup k moři pro svou vnitrozemskou zemi, přičemž Eritrea se obává, že se toho pokusí dosáhnout invazí. S Etiopií a Eritreou v rozporu obviňuje Addis Abeba vůdce Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF), svého nepřítele v minulé válce, z tajného spojenectví s Eritreou. Napětí je vysoké, protože všechny strany se připravují na boj, i když obrovské náklady dalšího konfliktu je drží zpátky. Aby se zabránilo vypuknutí do války, měly by státy v Africe i mezinárodní partneři naléhavě vytvořit tajné kanály mezi Addis Abebou, Asmarou a TPLF, aby řešily své spory.
Dnešní soupeření mezi Etiopií, Eritreou a Tigrayí pramení z chaotických následků války v letech 2020–2022 na severovýchodě Etiopie. V listopadu 2020 vypuklo nepřátelství poté, co vyvrcholilo napětí mezi premiérem Abiyem, který převzal moc v dubnu 2018, a TPLF. Válka postavila tigrajské síly proti koalici zahrnující etiopské a eritrejské jednotky, stejně jako polovojenské jednotky z etiopských oblastí Amhara a Afar. Stejně jako v předchozích etiopských konfliktech byly lidské ztráty v bitvě šokujícím způsobem vysoké, desítky tisíc zabitých a stovky tisíc vysídlených.
Mírová dohoda podepsaná v Pretorii v Jihoafrické republice v listopadu 2022 uklidnila boje, ale zároveň otevřela nové trhliny. TPLF zůstala oslabená, ale stále stála, a nastínila vágní plán reintegrace Tigraye do etiopské federace. Mezitím se Abiyova válečná koalice rozpadla. Jak Eritrea, tak Amhara se cítili mírovou dohodou zklamaní. Síť amharských milic se vzbouřila proti federální vládě poté, co se Abiy pokusil je rozbít. Krátké sblížení mezi Etiopií a Eritreou se také zhoršilo. Abiyova veřejně deklarovaná snaha získat zpět přístup k moři pro Etiopii rozhněvala Eritreu, která ji považovala za hrozbu pro pobřeží Rudého moře, které Etiopie ztratila po získání nezávislosti Eritreje v roce 1993. Etiopie naopak obvinila souseda ze zdvojnásobení podpory ozbrojených opozičních skupin a z okupace etiopského území v Tigrayi.
Mírová dohoda také uvrhla TPLF do rozhořčeného frakčního boje. Jádro vrcholných představitelů fronty (často označovaných jako "stará garda") se obrátilo proti dohodě, která byla podepsána v době, kdy armáda TPLF čelila porážce. Následně obvinili novou tigrajskou vládu pod vedením Getachewa Redy, který zastupoval TPLF na jednáních v Pretorii, ze spojenectví s Abiyem. Ve spolupráci s tigrajskými generály svrhli v březnu 2025 Getachewovu vládu, což donutilo její vůdce uprchnout do Addis Abeby. Etiopské úřady a jejich tigrajští spojenci naopak obvinili starou gardu TPLF, která znovu získala kontrolu nad hnutím, ze spojenectví s Eritreou.
Nízkoúrovňový vnitrotigrajský konflikt, kdy TPLF stojí proti skupině podporované Addis Abebou, nyní eskaluje. Mezitím boje vypukly v Tselemti, okrese, který si nárokují jak Tigray, tak sousední oblast Amhara: v lednu TPLF vyslala do oblasti síly, kde se střetly s federálními jednotkami a amharskými milicemi, což zvýšilo možnost, že TPLF by se mohla pokusit znovu získat lépe bráněné území západní Tigraye, který zůstává pod kontrolou Amhary. Federální vláda reagovala útoky dronů a vojenským posilováním na hranicích Tigraye. Tyto a další spory, včetně federálních snah zabránit TPLF v účasti v nadcházejících volbách a také pauz v dotaci federálního rozpočtu pro Tigray, podněcují nepřátelství mezi Addis Abebou a tigrajským hlavním městem Mekelle, stejně jako zhoršují vztahy mezi Etiopií a Eritreou.
Občanská válka v sousedním Súdánu tyto napětí ještě podnítila. Abiy má blízko ke Spojeným arabským emirátům, které naopak podporují polovojenské Síly rychlé podpory (RSF) ve vyčerpávajícím konfliktu v Súdánu. Eritrea se naopak postavila na stranu súdánské armády a příslušné vlády. Navázala vztah s dalším podporovatelem armády, Egyptem – který je v současnosti velkým rivalem Addis Abeby kvůli třenicím ohledně vod Nilu. TPLF se také přiklonila na stranu armády v Súdánu. S rozkolem mezi SAE a Saúdskou Arábií (která je také nakloňuje armádě) je politika v Africkém rohu prostoupena nedůvěrou a obavami z rozšiřujícího se konfliktu, zatímco zahraniční zprostředkování čelí zdánlivě nepřekonatelným výzvám.
Až dosud se zdá, že všechny strany si uvědomovaly hrozná rizika otevřené války, která by mohla stát tisíce životů a spustit nepředvídatelnou řetězovou reakci v celém regionu. Zatímco Etiopie zůstává silnější mocností s mnohem větší populací a ekonomikou, její vojenské velitelství se zdá být opatrné při zahájení nové plnohodnotné války s Eritreou, i když zároveň zvyšuje připravenost ozbrojených sil. I omezené tažení zaměřené na obsazení eritrejského přístavu – pravděpodobně Assabu – by mohla Etiopii dostat do širšího konfliktu s odhodlaným protivníkem. Abiy se může také obávat ekonomických důsledků mezinárodní izolace, zejména pozastavení podpory Mezinárodního měnového fondu (MMF). Asmara je naopak v obranném režimu. Je nepravděpodobné, že by začala velký nový konflikt, alespoň ne úmyslně, vzhledem k existenční hrozbě, kterou by válka s Etiopií mohla představovat. Tentokrát všechny bojovné hlasy ohledně nespravedlnosti Etiopie bez vlastního přístavu a skrytých hrozbách nápravy přišly z Addis Abeby.
Pokud jde o Tigray, federální úřady mohou být stále zdrženlivé k použití plné síly k odstranění TPLF od moci, navzdory střetům v Tselemti a frustraci s vůdci regionu. Místo toho by se mohla rozhodnout oslabit, rozdělit a omezit tigrajské úřady. Vládci Tigraye se také mohou raději vyhnout další přímé konfrontaci s Addis Abebou, vzhledem k škodám na tigrajských silách způsobeným poslední válkou a odporu většiny vyčerpané populace regionu vůči nové mobilizaci.
Přesto jsou sázky vysoké a sporných momentů je mnoho, což činí nezbytným, aby Addis Abeba, Asmara a TPLF navázaly efektivnější komunikaci. Kontakty by měly alespoň zabránit eskalaci jakýchkoli potyček nebo nedorozumění. Aby toho dosáhli, hlavní africké státy zapojené do mírové dohody z roku 2022 – Keňa, Jihoafrická republika a Nigérie – by měly prostřednictvím Africké unie spolupracovat na zprostředkování jednání mezi federální vládou a TPLF. Prvním krokem by bylo zmírnit napětí mezi TPLF a jejím rivalem podporovaným v Addis Abebě, Tigray mírovými silami, a zastavit budování proxy sil na obou stranách.
Léčení rozkolu mezi Etiopií a Eritreou bude obtížnější, ale lze s tím udělat více. Hlavní mocnosti, včetně USA, Evropské unie, Číny, Turecka, Saúdské Arábie a dalších, by měly znovu zdůraznit, že etiopská vojenská akce proti Eritreji je nepřijatelná, a zároveň hledat způsoby, jak diskrétně zprostředkovat mezi stranami. Všichni, kdo mají přístup k Asmaře z Afrického rohu a dále, včetně Keni, Saúdské Arábie a Číny, by ji měli vyzvat, aby ukončila své vměšování do Etiopie, aby nevyvolala přímý konflikt, který Eritrea nechce. Cizí mocnosti by se také mohly otevřeně zapojit do diskuse s Etiopií a jejími sousedy o aspiracích Addis Abeby na spolehlivější přístup k moři. Pokud nedojde k ničivé válce, je těžké si představit, jak Etiopie dosáhne nejambicióznějších verzí svého požadavku na pobřežní území. Přesto by sousedé země, zejména Eritrea, Džibutsko, odtržený Somaliland, Somálsko a Keňa, měli být připraveni jednat s Etiopií o tom, jak by mohly být řešeny její oprávněné obavy jako vnitrozemského státu, včetně diverzifikace jejího využívání komerčních přístavů.
Zatímco se zdá, že všechny strany se připravují na návrat k bojům – a začátkem února se objevily zlověstné zprávy o přesunech vojsk v severní Etiopii – skutečnost, že se v současnosti nikdo nesnaží zahájit novou válku, dává naději, že se jí dá zabránit.
(Po zveřejnění této analýzy přišly z regionu zprávy o neúspěších etiopských sil v dalších separatistických oblastech země mimo Tigray, z nichž premiér Abiy stáhl jednotky pravidelné armády na sever. Také bylo oznámeno uzavření široké obranné protietiopské koalice všech zainteresovaných lokálních hráčů, zatímco snahy vnějších aktérů konflikt utlumit nepřinesly viditelné výsledky - pozn. KD.)
Podrobnosti v angličtině: ZDE
