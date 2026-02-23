Studie: U lidí bez domova je téměř 10 x častější poranění mozku
K bezdomovectví může člověka vést několik cest, včetně zneužívání, kriminality a dalších nepříznivých životních událostí, které mohou být propojeny s poraněním mozku. Například prožití poranění mozku může vést k nástupu duševní poruchy nebo poruchy užívání návykových látek, impulzivity a agrese, což může vést k nezaměstnanosti, rozpadu rodiny nebo jiným známým příčinám bezdomovectví.
"Získané poranění mozku" označuje poškození mozku po narození, ať už v důsledku vnějšího fyzického násilí (tzv. traumatické poranění mozku), nebo vnitřních problémů jako mrtvice či infekce (netraumatické). Čím závažnější je poranění mozku, tím větší je jeho postižení, přičemž kognitivní schopnosti jsou často nejvíce postiženy.
Kognitivní poruchy a bezdomovectví
V laboratoři CORTEX na University of Victoria je jedním z našich výzkumných zájmů dopad poranění mozku.
Poranění mozku často vede k široké škále kognitivních problémů, včetně mentální mlhy, únavy, potíží se soustředěním a problémů s pamětí, které narušují učení a každodenní fungování. Výkonné funkce, včetně rozhodování a řešení problémů, mohou být zvláště ovlivněny.
Když tyto poruchy nejsou diagnostikovány a jejich nositelé nemají podporu, důsledky se rozléhají do všech oblastí života: pokles pracovního a školního výkonu, utrpení ve vztazích a oslabení zdravých mechanismů zvládání.
Udržet si zaměstnání, vzdělání a rodinné povinnosti je ohromující. Vzpomínání na léky, schůzky a efektivní plnění úkolů, jako je vyplnění formuláře, může být téměř nemožné. Finanční stres, mezilidské ztráty a chronický stres tyto obtíže ještě zhoršují.
Bez dostatečné podpory zotavení se tyto faktory spojují, což zvyšuje zranitelnost vůči bezdomovectví a udržuje cyklus, kdy jsou další poranění mozku pravděpodobnější.
Systémové mezery v podpoře
Náš výzkum identifikoval několik systémových bariér, které ztěžují lidem žijícím s poraněním mozku snahu přerušit cyklus nestability bydlení a bezdomovectví.
Stigma je všudypřítomné a může podkopat kvalitu péče, kterou lidé dostávají. Lidé mohou být odrazováni od vyhledání pomoci, když ji potřebují, protože jejich důvěra v systémy a poskytovatele služeb je narušena.
Zdravotní péče a bytové systémy fungují izolovaně. Dlouhé čekací listiny, složité procesy žádostí a omezená komunikace mezi organizacemi činí dostupné služby obtížně zvládnutelnými, zejména pro osoby s poraněním mozku, které mohou potřebovat dodatečnou podporu při papírování, účasti na schůzkách a obhajobě svých potřeb.
Mnoho lidí s poraněním mozku spoléhá na finanční pomoc. Rostou obavy z rozdílů mezi těmito systémy a rostoucími životními náklady. Na dnešním nájemním trhu je "dostupné" bydlení finančně nedostupné pro ty, kteří jsou závislí na příjmové pomoci. Když je bydlení získáno, jednotlivci zůstávají s minimálními zdroji na pokrytí základních potřeb po zaplacení nájmu. To spolu s nedostatečnými investicemi do stávajícího podpůrného a přechodného bydlení dále omezuje dostupnost vhodných možností ubytování.
Co můžeme dělat? Pět nejlepších řešení
Postřehy našich komunitních partnerů přinesly následující doporučení pro zlepšení zdraví a pohody lidí bez domova a s poraněním mozku, uvedená níže podle priority:
1. Poskytovat dostupné a cenově únosné bydlení
Lidé s poraněním mozku potřebují cenově únosné, dostupné bydlení se speciální podporou, včetně alternativní dopravy, věku vhodného prostředí a flexibilních možností bydlení. Přístup zaměřený na bydlení s dostatečnou finanční podporou poskytuje stabilitu potřebnou pro úspěšný komunitní život.
2. Posílit zdroje pro poskytovatele služeb
Specializované školení pro zdravotnické a veřejné pracovníky, kteří běžně přicházejí do styku s lidmi bez domova, jako jsou pracovníci komunitní pomoci a policie, může pomoci zlepšit kvalitu péče. Rozšíření služeb zdravotní péče o poranění mozku do komunit bez domova je také klíčové, s důrazem na screening a diagnostické služby jako první krok k propojení lidí se specializovanou péčí.
3. Služby založené na potřebách
Zdravotnické služby musí zohlednit základní potřeby, které jsou často přehlíženy. Například poskytovatelé by měli nabízet úložiště i bez dokladů totožnosti, aby si pacienti bez domova mohli bezpečně uskladnit své věci během návštěv, což může být po poranění mozku hojné.
4. Zlepšit spolupráci a přijmout dlouhodobý integrovaný přístup
Zlepšení komunikace mezi zdravotnickými orgány a poskytovateli bytových služeb může usnadnit plynulejší přechod z nemocnice (po poranění mozku) do bydlení, což zase zabrání tomu, aby lidé byli propuštěni na ulici. Myšlenka "péče s výjimečností" je zásadní, protože je potřeba tým multidisciplinárních zdravotnických pracovníků, aby pochopil potřeby specifické pro poranění mozku, psychiatrické nebo fyzické stavy a jak tyto výzvy ovlivňují lidi zažívající bezdomovectví. Kontinuita péče je také zásadní, protože poranění mozku může vyžadovat celoživotní podporu.
5. Snížit stigma prostřednictvím vzdělávání o veřejném zdraví
Kampaně veřejného zdraví vznikly jako slibný prostředek k šíření povědomí a snižování stigmatizace. Podporou většího povědomí o propojení mezi poraněním mozku a bezdomovectvím může být podpořen větší soucit.
Podpora národní strategie
Vysoká zátěž poranění mozku u lidí zažívajících bezdomovectví je nepopiratelná. Zákon C-206, který stanovuje národní strategii pro poranění mozku, představuje zásadní krok k řešení poranění mozku v Kanadě a tím i k řešení bezdomovectví.
Cílem legislativy je zlepšit prevenci, léčbu a podporu zotavení milionů Kanaďanů postižených poraněním mozku. Návrh zákona klade důraz na spolupráci, veřejné vzdělávání a komplexní péči o jednotlivce a rodiny, které se orientují v životě po poranění mozku. Národní strategie bude mít viditelný dopad nejen na postižené jednotlivce, ale i na naše komunity jako celek.
Zdroj v angličtině: ZDE
