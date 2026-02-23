Spojené státy mohou zaútočit na Írán "v pondělí nebo v úterý"
Největší americké vojenské uskupení od války v Iráku (2003) je soustředěno kolem Íránu a jaderná letadlová loď USS Gerald R. Ford je již ve Středomoří. Americký prezident Donald Trump se podle odborníka pravděpodobně dostal do obtížné situace. Podle něj by po hrozbách a rozsáhlých vojenských snahách byl ústup "hanebným znamením slabosti".
Pregent oznamenal, že není třeba čekat na příjezd letadlové lodě Gerald Ford – může být použita v dalších vlnách útoků. Podle jeho názoru má Trump určitý prostor pro manévrování alespoň na příští týden a půl. Nová obvinění ze strany jaderné agentury OSN MAAE nebo kolaps jednání by mohly být ospravedlněním pro útok.
Existuje také scénář, kdy by Trump mohl zachovat tvář i v případě ústupu – zničit několik cílů teroristické skupiny Islámský stát a zaútočit na některé pozice Húsiů, aby ukázal sílu Spojených států.
Bývalý agent CIA John Kiriakou, široce známý ve Spojených státech, tvrdí, že rozhodnutí o vojenském útoku již padlo. S odkazem na svůj zdroj v Bílém domě uvedl, že útok se odehraje "v pondělí nebo úterý" (23. nebo 24. února).
Podle Kiriakoua existují ve vládě Trumpa dvě frakce. Viceprezident J.D. Vance a Tulsi Gabbard, šéfka americké Agentury pro dohled nad zpravodajskými službami, byli proti útoku. Za útokem stojí ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth a Sbor náčelníků štábů, uvedl expert.
