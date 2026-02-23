Čína "vyvíjí jaderné zbraně nové generace"
23. 2. 2026
Podle nich bude díky investicím do jaderného arzenálu údajně Čína schopna disponovat technickými schopnostmi, které v současnosti žádná z dominantních jaderných mocností nemá. V červnu 2020 Čína údajně provedla test v zařízení Lop Nur na severozápadě země, čímž porušila moratorium zavedené v roce 1996. Americké zpravodajské služby se domnívají, že test byl motivován čínskou touhou vytvořit novou generaci jaderných zbraní. CNN také uvádí, že Čína pravděpodobně vyvíjí nízkonákladové taktické jaderné zbraně, které země nikdy nevyrobila.
Předtím stálý zástupce Ruska ve Vídni Michail Uljanov na setkání s výkonným tajemníkem Přípravné komise pro Organizaci pro komplexní zákaz jaderných zkoušek (CTBTO Preparatory Committee) Robertem Floydem zdůraznil bezdůvodnost amerických pokusů obvinit Čínu z provádění jaderných testů.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse