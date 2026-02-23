Poškození podmořského kabelu v norské Finmarce
Od sobotního brzkého rána došlo na několika místech v obci Hammerfest k výpadku mobilního pokrytí, internetu a televizních služeb.
Je to způsobeno přerušením optického vlákna na podmořském kabelu, který přenáší signál do Kvalsundu, píše společnost Hammerfest Energi.
Potvrdil to také ředitel pokrytí Telenoru Bjørn Amundsen pro NRK.
"Stalo se to v sobotu ráno kolem 06:30 a vyřadilo [to] z provozu osm základnových stanic v obci Hammerfest," říká.
Oblasti Kvalsund, Storbukt, Fægfjord, Klubbukt, Skaidi a Repparfjorddalen jsou údajně postiženy havárií.
Amundsen říká, že Telenor se snaží najít alternativní řešení, jak získat zpět pokrytí v oblasti.
"Je to záložní řešení, kdy se nyní snažíme zavést satelitní komunikaci na naši základnovou stanici ve Skaidi. Snažíme se to zavést v neděli večer nebo v pondělí ráno," říká ředitel zpravodajství.
Ovlivnění domácí služby
Výpadek zasáhl také městské služby v obci Hammerfest. Obec má několik uživatelů s dávkovači léků a sociálními alarmy, které vyžadují připojení k internetu.
"Musíme zajistit, aby byli uživatelé v bezpečí. Tuto oblast jsme zmapovali a domácí péče mají kontrolu nad službami, které poskytují různým uživatelům," říká zástupce městského ředitele Christer Ringheim.
Myslí si, že situace je nešťastná.
"Ale máme záložní plány, jak to řešit. Nouzová čísla fungují a nouzová síť je otevřená," říká Ringheim.
Podle Hammerfest Energi je dron na cestě k výměně mořského vlákna. Mezitím společnost pracuje na přesměrování dopravy, aby vytvořila dočasné spojení.
Policie ve Finnmarce není ovlivněna nedostatkem mobilního pokrytí v Hammerfestu, uvádí operační centrum.
Zdroj v norštině: ZDE
