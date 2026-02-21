To Češi podporují. Izraelští osadníci zabili 19letého palestinského Američana, konstatují úředníci a svědci
Nasrallah Abu Siyam byl zastřelen na okupovaném Západním břehu. Úřad OSN pro lidská práva obviňuje Izrael z válečných zločinů.
Izraelští osadníci na okupovaném Západním břehu zastřelili palestinského Američana během svého útoku na vesnici, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví a svědek.
Raed Abu Ali, obyvatel Mukhmasu, řekl, že ve středu odpoledne přišla do vesnice skupina osadníků, kteří napadli farmáře, což vyvolalo střety poté, co obyvatelé zasáhli.
Později dorazily izraelské síly a během násilností ozbrojení osadníci zabili 19letého Nasralláha Abu Siyama a několik dalších osob zranili.
Abu Ali uvedl, že armáda použila slzný plyn, zvukové granáty a ostré střelivo. Izraelská armáda potvrdila, že použila takzvané „metody rozhánění davu“ poté, co obdržela zprávy o Palestincích házejících kamením, ale popřela, že by její síly během střetů střílely.
„Když osadníci uviděli armádu, povzbudilo je to a začali střílet ostrými náboji,“ řekl Abu Ali. Dodal, že zraněné, kteří upadli na zem, mlátili holemi.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo smrt Abu Siyama v důsledku kritických zranění, která utrpěl ve středu odpoledne poblíž vesnice východně od Ramalláhu.
Zabití Abu Siyama je nejnovějším příkladem nárůstu násilí na okupovaném Západním břehu. Podle úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí izraelské síly a osadníci loni zabili 240 Palestinců. Palestinci ve stejném období zabili 17 Izraelců, z nichž šest byli vojáci.
Komise palestinské samosprávy pro odpor proti zdi a osadám uvedla, že Abu Siyam byl prvním Palestincem zabitým osadníky v roce 2026.
Mukhmas a jeho okolí – z větší části pod izraelskou civilní a vojenskou správou – se staly ohniskem útoků osadníků, včetně žhářství a napadení, jakož i výstavby předních stanic, které izraelské právo považuje za nelegální.
Izraelská armáda ve středu večer uvedla, že neznámí podezřelí stříleli na Palestince, kteří byli později evakuováni k lékařskému ošetření. Neuvádí se, zda byli někteří z nich zatčeni.
Matka Abu Siyama řekla agentuře Associated Press, že byl americkým občanem, což z něj činí druhého palestinského Američana, který byl zabit izraelskými osadníky za méně než rok.
Mluvčí amerického velvyslanectví uvedl, že „odsuzují toto násilí“.
Palestinci a lidskoprávní organizace tvrdí, že úřady běžně nestíhají osadníky ani je nezodpovídají za násilí.
Úřad OSN pro lidská práva ve čtvrtek obvinil Izrael z válečných zločinů a uvedl, že praktiky, které vedou k vysídlování Palestinců a mění demografické složení okupovaného Západního břehu, „vyvolávají obavy z etnických čistek“.
Úřad vysokého komisaře pro lidská práva s odvoláním na zjištění shromážděná v období od listopadu 2024 do října 2025 uvedl, že Izrael se „soustředěně a stále intenzivněji snaží konsolidovat anexi“ a zároveň udržuje systém „utlačování a nadvlády nad Palestinci“. .
Obyvatelé palestinských vesnic a pasteveckých komunit jsou stále více vysídlováni v důsledku rozšiřování izraelských osad a předních stanic. Od začátku války mezi Izraelem a Hamasem bylo podle izraelské organizace na ochranu lidských práv B'Tselem v důsledku izraelských příkazů k demolici a útoků osadníků zcela vyklizeno asi 45 palestinských komunit.
Kancelář dále uvedla, že izraelské vojenské operace na severu Západního břehu „využívaly prostředky a metody určené pro válku“, včetně smrtících leteckých úderů a násilného přesunu civilistů z jejich domovů. Uvedla také, že Izrael „zakázal“ obyvatelům návrat do jejich domovů v uprchlických táborech na severu Západního břehu. Operace, která podle Izraele byla namířena proti militantům, vyhnala z domovů desítky tisíc Palestinců.
Zpráva také obvinila palestinské bezpečnostní síly z použití zbytečné smrtící síly ve stejných oblastech, přičemž zabila nejméně osm lidí, a poznamenala, že palestinská samospráva se dopustila „zastrašování, zadržování a špatného zacházení s novináři, obhájci lidských práv a dalšími osobami, které považuje za kritické vůči své vládě“.
Ani izraelské ministerstvo zahraničí, ani palestinská samospráva na žádosti o komentář nereagovaly. Izrael opakovaně obvinil úřad OSN pro lidská práva z protiizraelské zaujatosti.
V loňském roce varoval monitor lidských práv OSN před tím, co nazval „rozvíjející se genocidou v Gaze“ s „životními podmínkami, které jsou stále více neslučitelné s další existencí [Palestinců]“. Ve své čtvrteční zprávě také varoval před demografickými změnami v Gaze, které vyvolávají obavy z etnických čistek.
Mezitím Výbor na ochranu novinářů uvedl, že desítky palestinských novinářů, kteří byli během války v Gaze zadrženi v Izraeli, zažily fyzické útoky, nucené stresové pozice, smyslovou deprivaci, sexuální násilí a zanedbávání lékařské péče.
CPJ zdokumentoval zadržení nejméně 94 palestinských novinářů a jednoho pracovníka médií během války, a to z West Bank, Gazy a Izraele. Třicet z nich je stále ve vazbě, uvedl CPJ.
Podle zprávy nebyla polovina novinářů nikdy obviněna z trestného činu a byla zadržena v rámci izraelského systému administrativní vazby, který umožňuje zadržet podezřelé osoby považované za bezpečnostní riziko na šest měsíců s možností neomezeného prodloužení.
Izraelské vězeňské služby na žádost o komentář k této zprávě okamžitě nereagovaly, ale v lednu odmítly podobnou zprávu o podmínkách palestinských vězňů jako „falešná obvinění“ s tvrzením, že fungují v souladu se zákonem, podléhají dohledu a přezkoumávají stížnosti.
Podle Rozvojového programu OSN bude trvat nejméně sedm let, než budou odstraněny trosky z rozsáhlých zničení v Gaze.
Alexander De Croo, bývalý belgický premiér, který se právě vrátil z Gazy, uvedl, že UNDP odstranil pouze 0,5 % trosek a lidé v Gaze zažívají „nejhorší životní podmínky, jaké jsem kdy viděl“.
De Croo uvedl, že 90 % z 2,2 milionu obyvatel Gazy žije v „velmi, velmi primitivních stanech“ uprostřed trosek, což představuje zdravotní riziko a nebezpečí výbuchu zbraní.
Uvedl, že UNDP dokázal postavit 500 vylepšených bytových jednotek a dalších 4 000 je připraveno, ale odhaduje, že skutečná potřeba je 200 000 až 300 000 jednotek. Tyto jednotky jsou určeny k dočasnému použití během rekonstrukce. Vyzval Izrael, aby rozšířil přístup k zboží a předmětům potřebným pro rekonstrukci, a soukromý sektor, aby zahájil výstavbu.
