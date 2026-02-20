Putin připravuje společnost na novou "částečnou mobilizaci"
Přípravy na novou "částečnou mobilizaci" podle jejich názoru dokládají zákony přijaté na konci loňského roku, které umožňují ministerstvu obrany využít mobilizační rezervu ve výši 2 milionů osob, stejně jako fakt, že příliv smluvních vojáků již nepokrývá ztráty na frontě. Západní zpravodajské služby odhadují, že v lednu přinesl náborový program armádě o 9 000 mužů méně než generálové ztratili na bojišti.
Ačkoli úřady oznámily, že záložníci (ti, kteří sloužili v armádě na základě smlouvy ohledně setrvání v záloze) budou vysíláni pouze k "hlídce" u klíčových zařízení, zákon stanoví možnost jejich využití mimo Rusko. Kromě toho od listopadu vojenské registrační a náborové úřady v Ruské federaci provádějí celoroční brannou povinnost a v prosinci Putin podepsal zákon o výcviku záložníků.
Předchozí kolo mobilizace – v září 2022 – vyvolalo akutní vlnu nespokojenosti a až 700 až 900 tisíc lidí uprchlo do zahraničí. Putin, jak zdůrazňují odborníci, se obává opakování tohoto trendu, ačkoli současné tempo náboru vojáků na zakázku umožňuje udržet stabilní velikost armády, a z 300 tisíc mobilizovaných v roce 2022 zůstalo na frontě pouze 78 tisíc (ke květnu loňského roku).
"Putin se dlouhodobě snaží najít rovnováhu mezi "zbraněmi a máslem" – potřebou zabránit veřejné nespokojenosti s dalším rozsáhlým částečným branným povinným odváděním, nutností udržet tempo ofenzívy a potřebou zachovat pracovní síly jak v civilním, tak vojenskoprůmyslovém sektoru v již tak napjaté ruské ekonomice.
Ruská strategie vyčerpávací války spočívá v doplňování armády na úkor smluvních vojáků, ale samotné schopnosti tohoto systému se v roce 2026 blíží vyčerpání. Snaha Kremlu připravit ruskou společnost na novou částečnou brannou povinnost záložníků naznačuje, že Putin čelí těžké volbě.
Na konci roku 2025 přivedla náborová kampaň Ministerstva obrany do armády 422,7 tisíce lidí, uvedl dříve místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv. O rok dříve to bylo 450 tisíc a v roce 2023 půl milionu. Za tři roky se tak příliv do armády snížil asi o 10 %. Podle odhadů CSIS dosáhly ztráty ruské armády na frontě 425 tisíc lidí a celkový počet od začátku války byl 1,2 milionu, z toho 325 tisíc zabitých.
To je sedmnáctkrát více než ztráty sovětské armády v Afghánistánu, jedenáctkrát více než během obou čečenských válek a pětkrát více než ve všech válkách, kterých se po roce 1945 účastnily Rusko a SSSR.
