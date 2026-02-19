Epsteinova dokumentace naznačuje činy, které mohou představovat zločiny proti lidskosti, konstatují odborníci z OSN
19. 2. 2026
Nezávislí odborníci jmenovaní Radou pro lidská práva hovoří o „závažné“ povaze zločinů proti ženám a dívkám.
Miliony dokumentů souvisejících s odsouzeným pachatelem sexuálních trestných činů spáchaných na dětech Jeffreyem Epsteinem naznačují existenci „globální zločinecké organizace“, která se dopustila činů splňujících právní kritéria zločinů proti lidskosti, uvedla skupina nezávislých expertů jmenovaných Radou OSN pro lidská práva.
Experti uvedli, že zločiny popsané v dokumentech zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti byly spáchány na pozadí rasistických přesvědčení, korupce a extrémní misogynie. Tyto zločiny podle nich svědčí o komodifikaci a dehumanizaci žen a dívek.
„Rozsah, povaha, systematický charakter a nadnárodní dosah těchto zvěrstev páchaných na ženách a dívkách jsou tak závažné, že řada z nich může rozumně splňovat právní kritéria zločinů proti lidskosti,“ uvedli ve svém prohlášení.
Odborníci uvedli, že obvinění obsažená v dokumentech vyžadují nezávislé, důkladné a nestranné vyšetřování a že by mělo být také zahájeno vyšetřování toho, jak bylo možné, že se takové zločiny páchaly tak dlouho.
Americké ministerstvo spravedlnosti na žádost o komentář okamžitě nereagovalo.
Zákon, který v listopadu schválil Kongres s širokou podporou obou stran, vyžaduje, aby všechny dokumenty související s Epsteinem byly zveřejněny.
Odborníci OSN také vyjádřili obavy ohledně „závažných porušení předpisů a neúspěšných redigování“, která odhalila citlivé informace o obětech. V dosud zveřejněných dokumentech bylo identifikováno více než 1 200 obětí.
„Neochota plně zveřejnit informace nebo rozšířit vyšetřování způsobila, že mnoho přeživších se cítí znovu traumatizováno a vystaveno tomu, co popisují jako ‚institucionální manipulace‘,“ uvedli odborníci.
Zdroj v angličtině ZDE
