Dokumentarista Wiseman, jehož jeden z filmů byl po desetiletí cenzurován, opustil scénu

Poprvé
jsem viděl retrospektivu jeho díla v rámci úkolu pro kurz žurnalistiky
zaměřený na dokumentární filmy v Angelika Film Center v New Yorku v roce
1996. Nekrology ho budou nazývat dokumentaristou, což je ale pravda
přibližně stejně jako tvrdit, že Herman Melville byl cestovatelský
spisovatel. Wiseman byl něco úplně jiného: filmový režisér převlečený za
pozorovatele, romanopisec pracující s celuloidem, nejbližší věc, jakou
americká kinematografie kdy měla k ruskému romanopisci z devatenáctého
století s kamerou Bolex.
Teton bývalý právník z Bostonu natočil svůj první film až ve třiceti sedmi letech. Titicut Follies
(1967) dopadly jako facka. Stát Massachusetts se ho dvacet let
cenzuroval. Ten film s obrazy nahých mužů nucených vystupovat před
publikem dozorců, s psychiatrem prodávajícím zmrzlinu duševně nemocným –
to nebyla žurnalistika. To byla obžaloba, která nezvyšovala hlas. https://www.youtube.com/watch?v=lY4eHaiVK9s
Metoda
se nikdy nezměnila. Žádný komentář. Žádná hudba. Žádné rozhovory. Jen
Wiseman a kameraman a ta nekonečná, děsivá trpělivost nechat instituce,
aby se odhalily samy. Říkal si "reálně-fiktivní" filmař, což zní jako
vytáčka, dokud si nesednete k High School
(1968) (https://www.youtube.com/watch?v=vzsHqQKi9G0
)
a neuslyšíte ředitelku číst dopis od bývalého studenta zabitého ve
Vietnamu a nedojde nám, že sledujeme kulturu, jak se dopouští vraždy
klišé. Kluci v tom filmu, hnáni chodbami, krmení bulvárem o
"přizpůsobení" – věděli jsme, kam směřují.
Wiseman nám dal Hospital
(1970) (https://www.youtube.com/watch?v=9GKaMB_s_pE
) – tak otevřené a syrové, jak jen natočená zkušenost může být – a Welfare
(1975) (https://www.youtube.com/watch?v=cPyMWMTgkLQ
), film, který trval čtyři hodiny a připadal jako čtyřicet minut, protože
byrokracie je svého druhu divadlo. Pochopil něco, co filmaři s
"poselstvím" nikdy nepochopí: když se díváme dost dlouho, poselství se
začne dívat na nás.
Francouzi ho zbožňovali, přirozeně.
Ale měli pravdu, že si ho přivlastnili. Wiseman v osmdesáti, pořád v
práci, pořád se díval, natočil La Comédie-Française
(1996) a Crazy Horse
(2011) (https://www.youtube.com/watch?v=6_2yoFlQT4w
) a At Berkeley
(2013) (https://www.youtube.com/watch?v=_p-UszCXT9s
) a – naprosto neuvěřitelně – Monrovia, Indiana
(2018) (https://www.youtube.com/watch?v=ytBWp_4ABzU
),
což byl buď dokument o Trumpově Americe, nebo důkaz, že Wiseman raději
natočí zasedání plánovací komise v maloměstě, než aby poslouchal další
minutu kabelových zpráv. Pravděpodobně obojí.
Čestný Oscar přišel v roce 2016. Čtyřicet pět filmů. Šedesát let. Žádný komentář. Žádné výmluvy.
Wiseman
nikdy nebyl pasivní. Jen věděl, že když v místnosti vydržíte dost
dlouho, lidé zapomenou, že jste tam. A pak – teprve pak – vám ukážou,
čím doopravdy jsou.
Diskuse