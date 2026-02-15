Izrael v neděli zavraždil daších dvanáct Palestinců
Nejméně 12 Palestinců bylo v neděli zabito a několik dalších zraněno v pásmu Gazy, když izraelská armáda oznámila, že provedla letecké údery údajně v reakci na porušení příměří ze strany Hamásu.
Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že pět lidí bylo zabito a několik dalších zraněno, když letecký úder zasáhl stan, ve kterém byli ubytováni vysídlení lidé v severním městě Jabaliya.
Podle agentury, která působí jako záchranná služba pod vedením Hamásu, bylo dalších pět lidí zabito a několik zraněno při jiném ranním útoku v jižním městě Khan Younis. Uvedla, že další osoba byla zabita při izraelském ostřelování města Gaza, zatímco jedna osoba byla zabita izraelskou střelbou v Beit Lahia.
Hazem Qassem, mluvčí Hamásu v Gaze, obvinil Izrael z nového „masakru“ na vysídlených Palestincích a označil to za závažné porušení příměří několik dní před prvním zasedáním Rady pro mír Donalda Trumpa.
Navzdory příměří zprostředkovanému USA, které vstoupilo do druhé fáze minulý měsíc, násilí na palestinském území pokračuje a Izrael a Hamás se navzájem obviňují z porušení dohody.
Nemocnice Al-Shifa a Násir potvrdily, že přijaly těla nejméně sedmi lidí.
„Izrael nerozumí příměřím ani příměřím,“ řekl agentuře Agence France-Presse Osama Abu Askar, který při útoku v Jabaliji přišel o svého synovce. Řekl, že lidé, kteří tam byli zabiti, byli zasaženi, když spali.
„Žijeme v příměří už měsíce a oni nás stále napadají. Izrael funguje na tomto principu – říká jednu věc a dělá jinou,“ dodal Askar.
Desítky příbuzných a truchlících se shromáždily v Násirově nemocnici, kde byla těla některých zabitých uložena v bílých rubáších. Muži a ženy se před pohřbem modlili před mrtvými těly v areálu nemocnice.
Vojenský představitel uvedl, že izraelské síly zaútočily v reakci na porušení dohody o příměří ze strany Hamásu. Podle podmínek dohody, která vstoupila v platnost 10. října, se izraelské jednotky stáhly na pozice za takzvanou „žlutou linii“, i když nadále kontrolují více než polovinu palestinského území.
„Porušení zahrnovalo identifikaci několika ozbrojených teroristů, kteří se ukryli pod troskami východně od žluté linie a v blízkosti jednotek IDF, pravděpodobně poté, co opustili podzemní
„Překročení žluté linie v blízkosti jednotek IDF, a to v ozbrojeném stavu, je jasným porušením příměří a dokazuje, jak Hamas systematicky porušuje dohodu o příměří s úmyslem ublížit vojákům.“
Izrael jednostranně posunul žlutou linii hlouběji do Gazy, přestože izraelský ústup je součástí dohody o příměří, a Hamas dosud odmítl požadavky na složení zbraní, které jsou rovněž součástí plánu. Izrael prohlásil, že pokud tak Hamas neučiní, bude ho muset k odzbrojení donutit.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od začátku příměří bylo zabito nejméně 601 lidí. Izraelská armáda uvádí, že ve stejném období byli zabiti čtyři její vojáci.
