OSN brání expertku na palestinská práva po evropské kritice
13. 2. 2026
Mluvčí OSN pro lidská práva v pátek vyjádřil znepokojení nad útoky na nezávislé experty OSN poté, co několik evropských vlád kritizovalo zvláštní zpravodajku organizace pro Palestinu Francescu Albanese a vyzvalo ji k rezignaci.
Toto následuje po odsouzení ze strany Německa, Francie a Itálie, které tento týden kritizovaly Albanese za údajnou kritiku Izraele. Albanese, italská právnička, popírá, že by se takových výroků dopustila.
„Jsme velmi znepokojeni. Obáváme se, že úředníci OSN, nezávislí experti a soudní úředníci jsou stále častěji terčem osobních útoků, výhrůžek a dezinformací, které odvádějí pozornost od závažných otázek lidských práv,“ uvedla mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Marta Hurtado na tiskové konferenci, když byla dotázána na kritiku.
Experti OSN jsou pověřeni Radou pro lidská práva se sídlem v Ženevě, aby sledovali a dokumentovali konkrétní krize v oblasti lidských práv, ale jsou nezávislí na samotné organizaci.
V pátek český ministr zahraničí Petr Macinka lžvě citoval Albaneseovou, která prý na X označila Izrael za „společného nepřítele lidstva“, a také vyzval k její rezignaci.
V přepisu Albaneseové projevu z 7. února v Dauhá, který viděla agentura Reuters, Izrael takto charakterizován nebyl, ačkoli v minulosti tuto zemi kvůli konfliktu v Gaze důsledně kritizovala.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul ve čtvrtek uvedl, že postoj Albaneseové je „neudržitelný“, zatímco francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot ji obvinil z „pobuřujících a zavrženíhodných výroků“ proti Izraeli.
Albaneseová kritizuje Evropany za Gazu
Albanese v nočních prohlášeních na X uvedla: „Tři evropské vlády mě obviňují – na základě prohlášení, která jsem nikdy neudělala – s takovou zášťí a přesvědčením, jaké nikdy nepoužily proti těm, kteří za 858 dní zabili více než 20 000 dětí.“
Citovala údaje palestinského ministerstva zdravotnictví, které odhaduje celkový počet obětí války v Gaze na více než 72 000.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na Albanese sankce poté, co napsala dopisy americkým společnostem, v nichž je obvinila z přispívání k hrubému porušování lidských práv Izraelem v Gaze a na Západním břehu.
Albanese, jejíž funkční období končí v roce 2028, má příští měsíc vystoupit na Radě pro lidská práva v Ženevě na téma palestinských práv.
Neexistuje žádný precedens pro odvolání zvláštního zpravodaje během jeho funkčního období, ačkoli diplomaté uvedli, že státy v 47členné radě by teoreticky mohly navrhnout návrh na jeho odvolání.
Uvedli však, že silná podpora palestinských práv v rámci tohoto orgánu znamená, že je nepravděpodobné, že by takový návrh prošel.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse