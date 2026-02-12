Izraelská okupační vozidla zahájila palbu na palestinské domy

12. 2. 2026

Izraelská okupační vozidla zahájila palbu na palestinské domy ve čtvrti Al-Zaytoun, východně od města Gaza


.Israeli occupation vehicles open fire on Palestinian homes in Al-Zaytoun neighborhood, east of Gaza City. pic.twitter.com/mJF4sltcT5

 Izraelské vojenské džípy pronásledují děti a děsí je, když opouštějí školy během armádního zátahu ve městě Kafr Aqab, severně od okupovaného Jeruzaléma.

 Breaking | Israeli military jeeps are chasing children and scaring them as they leave their schools during an army raid into the town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/Vw3O44frrz

„Palestinský influencer strávil 27 měsíců v izraelském vězení – za příspěvky na sociálních sítích. Abdel Rahim Haj Yahya, izraelský občan, byl krátce po 7. říjnu odsouzen za podněcování k terorismu. Je přesvědčen, že to bylo kvůli jeho velkému počtu sledujících.“


