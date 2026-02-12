Izraelská okupační vozidla zahájila palbu na palestinské domy
12. 2. 2026
Izraelská okupační vozidla zahájila palbu na palestinské domy ve čtvrti Al-Zaytoun, východně od města Gaza
— Quds News Network (@QudsNen) February 11, 2026
Izraelské vojenské džípy pronásledují děti a děsí je, když opouštějí školy během armádního zátahu ve městě Kafr Aqab, severně od okupovaného Jeruzaléma.
Breaking | Israeli military jeeps are chasing children and scaring them as they leave their schools during an army raid into the town of Kafr Aqab, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/Vw3O44frrz
— Quds News Network (@QudsNen) February 11, 2026
„Palestinský influencer strávil 27 měsíců v izraelském vězení – za příspěvky na sociálních sítích. Abdel Rahim Haj Yahya, izraelský občan, byl krátce po 7. říjnu odsouzen za podněcování k terorismu. Je přesvědčen, že to bylo kvůli jeho velkému počtu sledujících.“
"A Palestinian influencer spent 27 months in Israeli prison — for social media posts. Abdel Rahim Haj Yahya, an Israeli citizen, was convicted of incitement to terror soon after October 7. He is convinced it was because of his large following." https://t.co/BhY48eK3U3— Kenneth Roth (@KenRoth) February 11, 2026
