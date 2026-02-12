Trump versus čínští jestřábi
Prezident ve svém prvním funkčním období zahájil dvoupartajní snahu o konfrontaci s Pekingem. Snaží se ji nyní ukončit?
V roce, který uplynul od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu, začali čínští jestřábi panikařit. Přední představitelé americké politiky vůči Pekingu nyní varují, že Trump „směřuje k nevýhodné dohodě“ s Komunistickou stranou Číny. Matthew Pottinger, klíčový architekt Trumpovy politiky vůči Číně v jeho prvním funkčním období, tvrdí, že prezident svými „nepochopitelnými“ politickými rozhodnutími uváděl Peking do „výhodné pozice“.
Dokonce i někteří republikáni v Kongresu kritizovali Trumpův přístup, zejména po jeho prosincovém rozhodnutí povolit prodej výkonných čipů Nvidia AI do Číny. „KSČ využije tyto vysoce pokročilé čipy k posílení svých vojenských schopností a totalitní kontroly,“ argumentoval republikánský kongresman John Moolenaar (Michigan), který předsedá výboru pro konkurenci s Čínou, píše Connor Echols na webu Responsible Statecraft (RS).
Z této vlny kritiky se začala vynořovat mainstreamová narace: tím, že Trump usiluje o dohody s Pekingem, opouští dvoupartijní konsensus ohledně Číny, který zavedl během svého prvního funkčního období. Jinými slovy, prezident vůči Číně zmírnil svůj postoj.
Realita je však složitější, než tvrdí tato narace. Podle realistických analytiků zahraniční politiky, s nimiž RS hovořil, naznačuje podrobná analýza Trumpovy politiky vůči Číně v druhém funkčním období, že prezident uplatňuje realistický, byť neuspořádaný přístup k Pekingu. To může zahrnovat některé nepříjemné ústupky, jako je snížení omezení prodeje čipů pro umělou inteligenci a zmírnění rétoriky ohledně ochrany Tchaj-wanu. Neznamená to však, že Trump je připraveno předat Asii do sféry vlivu Pekingu, jak se nyní obávají někteří jestřábi.
Důvody této zjevné změny jsou různé. Částečně jde o Trumpovu dlouhodobou preferenci uzavírání dohod a jeho zdánlivý respekt k ekonomické dynamice Číny. Dalším faktorem je však skutečná změna geopolitické reality. Čína nashromáždila významný vliv nad USA a Trumpova administrativa se rozhodla tuto skutečnost akceptovat.
Uznáním této reality Trump vytvořil příležitost k dosažení užitečných kompromisů s Pekingem – a ke snížení pravděpodobnosti katastrofického konfliktu. „Mluvíme o dvou jaderných supervelmocích,“ řekl Lyle Goldstein, ředitel asijského programu v organizaci Defense Priorities. „Chceme větší vzájemnou závislost, ne menší.“Havrani mají těžký start
Když Trump zahájil své druhé funkční období, zdálo se, že je připraven zdvojnásobit svůj jestřábí přístup k Číně. Několik dní po nástupu do úřadu uvalil prezident 10% clo na čínské zboží, které se do dubna vyšplhalo na 145 %.
Pak se ale stalo něco pozoruhodného: Čína odhalila Trumpův bluf. Čínští představitelé oznámili, že omezí vývoz vzácných zemin do USA, které jsou nezbytné pro výrobu většiny moderních technologií. Američtí manažeři začali brzy v panice volat Trumpovi a varovat ho, že nové čínské omezení je donutí zavřít továrny, jak to brzy udělaly společnosti Ford a Suzuki.
„To mohla být pro prezidenta velmi silná lekce,“ řekl Goldstein. Trump se patrně spoléhal na poradce, kteří věřili, že USA mají ve vztahu s Čínou „všechny páky“ a že Peking pod tlakem ustoupí. „Věřím, že prezident začal mít určité pochybnosti o radách ohledně Číny, které dostával,“ řekl Goldstein RS.
Brzy poté prezident začal přetvářet svůj tým pro zahraniční politiku. Trump odsunul stranou jestřáby, jako byl bývalý poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a jeho zástupce Alex Wong. A v rámci celkové restrukturalizace byrokracie v oblasti národní bezpečnosti propustil kariérní odborníky na Čínu v Radě národní bezpečnosti a na ministerstvu zahraničí.
Tato reorganizace zřejmě posílila realistické myslitele v Trumpově okolí. Náměstek ministra obrany pro politiku Elbridge Colby přežil čistku a nyní tvrdí, že USA se musí vyvarovat „zbytečné konfrontace“ a usilovat o „stabilní a mírové vztahy“ s Čínou. Andy Baker, který je považován za ideologického spojence Colbyho, nahradil Wonga v Radě národní bezpečnosti. Andrew Byers, který v roce 2024 napsal, že USA by měly usilovat o pečlivě vyvážený „studený mír“ s Čínou, si udržel vlivnou roli jako náměstek ministra obrany pro jižní a jihovýchodní Asii.
S tímto restrukturalizovaným týmem Trump prosazuje méně konfrontační přístup. Oznámil, že povolí společnosti Nvidia prodávat čínským firmám vysoce kvalitní (i když ne špičkové) čipy pro umělou inteligenci, pokud americká vláda dostane podíl na zisku. Bílý dům také zpomalil nucený prodej TikToku a ustoupil od své hrozby zrušit víza čínským studentům studujícím na amerických univerzitách, které mnoho jestřábů považuje za ohrožení národní bezpečnosti. Trump začal také propagovat možnost „velké dohody“ s Pekingem.
Čínští zastánci tvrdé linie interpretovali tyto kroky jako ochotu prodat klíčové zájmy USA ve východní Asii. Podle Johna Mearsheimera, prominentního realistického vědce z Chicagské univerzity, jsou však jejich obavy přehnané. Trump „je odhodlán Čínu zadržovat“, řekl RS. „To znamená, že nechce, aby Čína dominovala východní Asii.“
Jako důkaz tohoto závazku Mearsheimer poukázal na Trumpovu strategii národní bezpečnosti a strategii národní obrany, které zdůrazňují snahu administrativy odradit Čínu od invaze na Tchaj-wan, i když se primárně zaměřují na zájmy USA na západní hemisféře. Trump používá „méně konfrontační rétoriku, což je podle mě dobře“, dodal Mearsheimer. „Ale pokud se podíváte na skutečnou politiku, nic významného se nezměnilo.“ (Neprovedl žádné významné změny v americké vojenské pozici ve východní Asii, která je z velké části navržena tak, aby omezila čínské ambice v regionu.)
Přesto není pochyb o tom, že republikánští jestřábi se v počátcích druhého funkčního období snaží získat vliv u Trumpa, řekl Paul Heer, bývalý vedoucí americký zpravodajský důstojník pro východní Asii. "Zastánci tvrdé linie „po roce ještě nemají tušení, jak silný je jejich hlas v této administrativě," jak uvedl HeerNe tak velkolepá dohoda
Čínští jestřábi považují Trumpovu ochotu jednat s Pekingem za důkaz, že usiluje o jakousi velkolepou dohodu. V nejhorším případě se obávají, že administrativa opustí Tchaj-wan, aby usnadnila širší uvolnění napětí s Čínou. Tyto obavy se ještě zvýšily v předvečer Trumpova očekávaného setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v dubnu.
Existuje však jen málo důkazů, že by se taková dohoda chystala. Velká dohoda by vyžadovala mimořádnou trpělivost a vytrvalost – dvě vlastnosti, které málokdo Trumpovi přisuzuje, jak poukazuje Heer.
Podle Mearsheimera existuje také skutečná divergence v zájmech Ameriky a Číny ve východní Asii, což činí jakoukoli trvalou détente nepravděpodobnou. „Kdybych byl poradcem pro národní bezpečnost v Pekingu, naléhal bych na Si Ťin-pchinga, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby ovládl východní Asii,“ řekl.
„Jakékoli dohody o spolupráci, které Si a Trump uzavřou, jsou jistě prospěšné,“ pokračoval Mearsheimer. „Ale vždy je třeba mít na paměti, že jakákoli dohoda o spolupráci se odehrává ve stínu intenzivní bezpečnostní soutěže mezi těmito dvěma státy.“
I tyto omezené dohody mohou přinést konkrétní výhody pro zájmy USA. Například po setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga v říjnu loňského roku Čína souhlasila s omezením vývozu prekurzorů, které mexické kartely používají k výrobě fentanylu. Uklidnění napětí by mohlo otevřít cestu k dohodám, které zvýší obchodní příležitosti pro americké společnosti a rozšíří komunikační kanály během potenciálních krizí.
