Indonésie se chystá vyslat v rámci Trumpova plánu do Gazy až 8 000 vojáků
11. 2. 2026
Šéf armády říká, že se potenciální „mírotvorci“ právě cvičí. Byla by to první zahraniční síla v Gaze od roku 1967
Indonésie oznámila, že se připravuje vyslat do Gazy až 8 000 vojáků, kteří budou součástí mírových sil v rámci plánu Donalda Trumpa pro Blízký východ.
Oznámení náčelníka generálního štábu armády, generála Maruli Simanjuntaka, činí z Indonésie první zemi, která se konkrétně zavázala k účasti v mezinárodních stabilizačních silách (ISF) plánovaných jako součást druhé fáze Trumpova plánu.
Izraelský veřejnoprávní rozhlas v úterý ráno oznámil, že pro indonéské jednotky byla vybrána lokalita v jižní Gaze, mezi Rafáhem a Chán Júnisem.
Příchod indonéských mírových sil do Gazy by byl historickým momentem, protože by se jednalo o první zahraniční síly na tomto území od roku 1967. Zároveň by se tak nejlidnatější islámská země světa ocitla v centru nejobtížněji řešitelného konfliktu na Blízkém východě.
Maruli uvedl, že očekává vyslání armádní brigády o síle 5 000 až 8 000 vojáků, ale zdůraznil, že mise je stále ve fázi plánování. „Vše se stále vyjednává, není to jisté. Počet vojáků tedy zatím není jistý,“ řekl Maruli.
Potenciální role mezinárodních sil je nejasná od té doby, co ji Trump navrhl jako součást svého plánu příměří v září loňského roku. Navrhovaní přispěvatelé vojsk, včetně Indonésie, se zdráhají vyslat své síly do pozice, ve které by se pokoušely odzbrojit Hamás jménem Izraele. Násilí se v rámci příměří vyhlášeného v říjnu snížilo, ale izraelské bombardování pokračuje téměř denně a od vyhlášení příměří bylo zabito více než 500 Palestinců.
Z vyjádření generála Maruliho vyplývá, že předpokládá, že indonéské jednotky budou hrát podpůrnou roli. „Začali jsme cvičit lidi, kteří by se mohli stát mírotvůrci. Připravujeme tedy takovéto inženýrské a zdravotnické jednotky,“ řekl náčelník armády.
Podle verze Trumpova plánu, kterou minulý měsíc na Světovém ekonomickém fóru v Davosu představil Trumpův zeť Jared Kushner, by každodenní správu Gazy, včetně odzbrojení Hamásu, převzala prozatímní vláda vedená palestinskými technokraty s pomocí palestinské policie, která je cvičena v Jordánsku a Egyptě.
Nasazení významného počtu zahraničních vojáků, zejména z islámských zemí, bude pravděpodobně ostře odmítnuto mocným krajně pravicovým křídlem koalice Benjamina Netanjahua, které to bude vnímat jako krok k realizaci palestinského státu, který již uznalo více než 80 % členských států OSN.
Izraelští extremisté uvnitř i vně vlády chtějí palestinské obyvatelstvo z Gazy vyhnat a vybudovat tam izraelské osady.
Netanjahu měl v úterý odletět do Washingtonu, aby s Trumpem jednal o Íránu, Gaze a dalších regionálních otázkách, zatímco rivalové se snaží ovlivnit názor amerického prezidenta na to, jak bude realizován jeho ambiciózní, ale vágní mírový plán.
Indonéský prezident Prabowo Subianto souhlasil, že se připojí k „radě míru“, skupině světových lídrů vedené Trumpem, která má dohlížet na mírový proces v Gaze a potenciálně i v dalších konfliktních zónách po celém světě. První plné zasedání rady je naplánováno na čtvrtek příštího týdne a Prabowo byl údajně pozván.
Když byl mírový plán poprvé představen loni v září, Prabowo nabídl 20 000 vojáků pro ISF. Prezident a bývalý armádní generál se snaží zvýšit profil Indonésie na světové scéně. Někteří indonéští pozorovatelé však mají obavy, že by se země mohla zaplést do situace, kterou nebude schopna kontrolovat.
„Rozhodnutí Indonésie připojit se k Trumpově [mírové radě] je v konečném důsledku diplomatickým hazardem, který se vyplatí pouze v případě, že přinese skutečný vliv, a ne pouze symbolický význam,“ uvádí komentář v deníku Jakarta Globe. Argumentuje, že pokud by Indonésie mohla pomoci formovat mírovou radu, aniž by byla využívána pro zájmy jiných, mohla by rada přinést humanitární přínos. Dodává však: „Pokud ne, Indonésie riskuje, že se stane součástí diplomatického problému, který je větší než konflikt, který se snaží ukončit. “
