Rusko: Úřady začnou na základě udání hledat ve filmech "diskreditaci tradičních hodnot"
11. 2. 2026
Inspekce budou prováděny od 1. března po obdržení udání s jakýmikoli stížnostmi vyhotovenými v jakékoli podobě. Ministerstvo upřesnilo, že pokud je udání bez přímé zmínky o filmu, bude muset oddělení odpovědné za oblast kinematografie informovat žadatele, že stížnost nelze projednávat. Příkaz však neuvádí, zda musí žadatel uvést celé jméno, aby mohl podat stížnost.
Ministerstvo kultury zřídí zvláštní odbornou radu pro posouzení obsahu filmů. V případě potřeby ministerstvo vyhledá názory vědeckých a vzdělávacích organizací, stejně jako zástupců kulturní komunity a "jiných osob". Proces ověřování filmů kratších než 420 minut nemusí trvat déle než 20 dní. Pokud Rada Ministerstva kultury odhalí porušení, oddělení předá závěr Roskomnadzoru.
Od 1. března 2026 vstoupí v platnost zákaz promítání filmů, které "diskreditují tradiční hodnoty". Příslušný zákon byl přijat Státní dumou a podepsán ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předpokládá se, že filmům bude odepřeno distribuční osvědčení a také jim bude zakázána distribuce na internetových stránkách s publikem přes 100 tisíc uživatelů denně a na sociálních sítích s návštěvností přes 500 tisíc lidí denně.
V roce 2022 ruské úřady zakázaly LGBT "propagandu" a v roce 2024 zmínky o drogách. To vedlo k masovému stažení filmů z online kin, cenzuře jednotlivých scén, stejně jako ke stažení knih z prodeje a mazání textů v nových vydáních. Pro automatické vyhledávání videoobsahu, který neodpovídá "tradičním hodnotám", vyvinul Gazprom-Media Holding samostatnou službu, na kterou utratil "několik set milionů rublů".
Dříve rektor Všeruské státní kamerové univerzity (VGIK) Vladimir Malyšev varoval, že v Rusku by se mohla znovu objevit přísná státní cenzura, jaká existovala za Sovětského svazu. Poznamenal, že v zemi se objevilo mnoho "dobrovolných cenzorů", kteří kategoricky hodnotí umění, ale hluboce mu nerozumí.
