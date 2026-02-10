Super Bowl LX: jediný tým, který opravdu prohrál, byla MAGA
10. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Amerika má zvláštní rituál. Jednou ročně se zastaví celý národ, aby sledoval finále amerického fotbalu – hry, která vypadá jako šachy hrané s lednicemi. Super Bowl není jen sport. Je to chrám. Reklamy dražší než český státní rozpočet na kulturu. Hymna, u které se pláče povinně. A především halftime show představení v poločase, patnáct minut, kdy se Spojené státy dívají samy na sebe do zrcadla.
Letos se to zrcadlo jmenovalo Bad Bunny. A MAGA se v něm nepoznala.
Na stadionu v Kalifornii, kde se Seattle Seahawks a New England Patriots snažili přesvědčit svět, že fotbal bez nohou dává smysl, se v polovině zápasu odehrála jiná událost. Kulturní. Politická jen tím, že odmítla být politická. Estetická. A pro jistou část Ameriky hluboce urážlivá – protože byla radostná.
Bad Bunny, portorický hudebník, který vyrostl z reggaetonu do globální superstardomové existence, se stal prvním sólovým latinskoamerickým headlinerem v historii Super Bowlu. Už to samo o sobě bylo pro některé Američany šokem srovnatelným s tím, že by zjistili, že tacos nejsou hrozba národní bezpečnosti.
Zpíval téměř výhradně španělsky. Tančil. Smál se. Na pódiu se odehrála skutečná svatba – ano, dva lidé se vzali během přestávky největšího sportovního přenosu roku. Nad nimi svítil nápis: „The only thing more powerful than hate is love.“ (Jediná věc silnější než nenávist je láska.) V zemi, kde se nenávist často maskuje jako vlastenectví, to znělo skoro obscénně.
Pak přišla Lady Gaga, převedená do rytmu Karibiku, jako by někdo hodil Las Vegas do oceánu. Ricky Martin – portorická popová legenda – se objevil s písní, která mluvila o Americe jinak, než je zvykem v talk show s americkou vlajkou v pozadí. A kolem nich defilovali herci, zpěváci, tanečníci – Amerika, která nemá jednu tvář, jeden jazyk ani jeden akcent.
Na konci Bad Bunny řekl „God Bless America“. Větu, kterou MAGA používá jako talisman. A pak vyjmenoval všechny země obou Amerik – severní, střední, jižní. Kontinent, ne pevnost. Amerika jako prostor, ne jako hrad.
A v tu chvíli to přišlo.
MAGA – politické hnutí, které si plete nostalgii s ideologií – vyhlásilo bojkot. Španělština je „neamerická“. Tanec byl „zženštilý“. Láska je „agenda“. Ironie je, že Bad Bunny je občan USA. Portoriko je americké území. Ale mapa světa není silná stránka hnutí, které má problém i s glóbusem.
Konzervativní organizace Turning Point USA proto uspořádala vlastní „All American Halftime Show“. Vlastní vesmír, kam realita neměla přístup. Hlavní hvězdou byl Kid Rock, muž, který vypadá, jako by byl navždy uvězněn v roce 2002. Show byla předtočená, technicky problematická a začala až poté, co Bad Bunny skončil. Revoluce ve zpoždění.
Výsledky? Bad Bunnyho sledovalo přes 135 milionů lidí – rekord v historii Super Bowlu. Alternativní MAGA show zhruba šest milionů. Přibližně tolik, kolik sleduje americký Puppy Bowl, pořad, kde místo atletů pobíhají štěňata. Symbolika byla téměř literární.
Donald Trump, sledující show ze svého floridského paláce, napsal, že šlo o „nejhorší halftime show vůbec“ a že „nikdo nerozumí tomu, co ten chlap říká“. Stížnost na jazyk od muže, jehož věty často nedávají smysl ani v přepisu.
Konzervativní komentátoři křičeli o politizaci hudby. Jako by samotná existence španělštiny byla manifestem. Jako by radost byla provokací. Jako by láska byla levicová.
A možná v tom je jádro porážky.
