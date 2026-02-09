Košice (SK): dlhodobé odopieranie pitnej vody obyvateľom v mestskej časti

9. 2. 2026

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás s podnetom, ktorý má jasný verejný záujem a presahuje hranice Slovenska.

V Košiciach – druhom najväčšom meste SR – existuje územie, kde obyvatelia dlhodobo nemajú zabezpečený prístup k pitnej vode, napriek tomu, že ide o mestskú časť s historicky vybudovanou infraštruktúrou.

Situácia má tieto znaky: 

  • obyvatelia neboli riadne a včas informovaní o tom, že voda nie je pitná,
  • nie je jasne určená zodpovedná inštitúcia,
  • problém pretrváva roky bez systémového riešenia,
  • štátne a samosprávne orgány sa navzájom odvolávajú jeden na druhého.

Prípad považujem za učebnicový príklad zlyhania verejnej správy v postsocialistickom priestore, kde formálne normy existujú, no ochrana občana v praxi zlyháva.

 

Zároveň ide o oblasť, kde sa v rovnakom čase pripravujú významné územnoplánovacie zmeny, čo vyvoláva otázky, či základné životné podmienky obyvateľov neboli systematicky odsúvané na okraj záujmu.

Podnety adresované inštitúciám oprávnene konať nekonajú napr:

Otvorená otázka č. 1 - pitná voda a základné životné podmienky 

21.12.2025

Dátum podania: 21.12.2025

Adresát: Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra SR

Forma podania: elektronicky, z identifikovateľnej adresy

Pitná voda a základné životné podmienky

Bez odpovede a bez riešenia


https://otvorenaotazka.webnode.sk/l/zakutia-konceptualneho-umenia/

Mgr. Klára Rychtarčíková

Košice, Slovensko

e-mail: kontakt.dotknuteuzemie@gmail.



