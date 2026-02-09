Košice (SK): dlhodobé odopieranie pitnej vody obyvateľom v mestskej časti
9. 2. 2026
Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s podnetom, ktorý má jasný verejný záujem a presahuje hranice Slovenska.
V Košiciach – druhom najväčšom meste SR – existuje územie, kde obyvatelia dlhodobo nemajú zabezpečený prístup k pitnej vode, napriek tomu, že ide o mestskú časť s historicky vybudovanou infraštruktúrou.
Situácia má tieto znaky:
- obyvatelia neboli riadne a včas informovaní o tom, že voda nie je pitná,
- nie je jasne určená zodpovedná inštitúcia,
- problém pretrváva roky bez systémového riešenia,
- štátne a samosprávne orgány sa navzájom odvolávajú jeden na druhého.
Prípad považujem za učebnicový príklad zlyhania verejnej správy v postsocialistickom priestore, kde formálne normy existujú, no ochrana občana v praxi zlyháva.
Zároveň ide o oblasť, kde sa v rovnakom čase pripravujú významné územnoplánovacie zmeny, čo vyvoláva otázky, či základné životné podmienky obyvateľov neboli systematicky odsúvané na okraj záujmu.
Podnety adresované inštitúciám oprávnene konať nekonajú napr:
Otvorená otázka č. 1 - pitná voda a základné životné podmienky
21.12.2025
Dátum podania: 21.12.2025
Adresát: Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra SR
Forma podania: elektronicky, z identifikovateľnej adresy
Pitná voda a základné životné podmienky
Bez odpovede a bez riešenia
https://otvorenaotazka.webnode.sk/l/zakutia-konceptualneho-umenia/
Mgr. Klára Rychtarčíková
Košice, Slovensko
e-mail: kontakt.dotknuteuzemie@gmail.
