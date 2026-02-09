Stabilita jako výjimka: Proč je financována kurdská autonomie – a asyrská autonomie je odkládána
9. 2. 2026
"Otázkou už není, proč Asyřané po století zbavení majetku a omezení usilují o autonomii. Otázkou je, proč Spojené státy uplatňují jeden standard legitimity na kurdskou samosprávu a jiný na asyrskou samosprávu."
Jak je autonomie skutečně udělována
Nedávné iniciativy, jako je zákon senátora Lindseyho Grahama Save the Kurds Act, zdůrazňují tvrdou realitu mezinárodní politiky: morální obavy se překládají do konkrétních záruk pouze tehdy, když je partner považován za strategicky soudržného a institucionálně čitelného. Tento standard byl štědře uplatňován na kurdské nároky – a systematicky popírán u asyrských.
Po desetiletí sympatie určovaly, jak se svět zabývá asyrskou otázkou. Sympatie však nikdy nepřinesla ochranu, moc ani trvalost. Vydala prohlášení, zatímco asyrská půda, populace a autorita postupně erodovaly. Od 1. světové války se Asyřané spojili se západními mocnostmi, bojovali po boku britských sil a byli vtaženi do bezpečnostní architektury moderního Blízkého východu. Za toto spojení zaplatili vysokou cenu – snášeli genocidu, vysídlení a opakované opouštění – aniž by zradu proměnili v nepřátelství vůči spojencům.
Nárok na přežití zůstal nevyřešený
Asyrské požadavky na autonomii nejsou nové ani oportunistické. Od pádu osmanského řádu se asyrské politické výzvy – ať už v peticích po 1. světové válce, v advokacii z éry Ligy nebo v iráckých debatách po roce 2003 – neustále soustředily na samosprávu, bezpečnost půdy a ochranu před nadvládou silnějších regionálních aktérů. Autonomie nikdy nebyla prezentována jako maximalistická ambice. Byla formulována jako strategie přežití formovaná zkušenostmi. Její přetrvávání napříč generacemi zdůrazňuje jednoduchý fakt: asyrská autonomie není teoretická. Je nevyřešená.
Navzdory pronásledování, zbavení majetku a opakovanému opuštění Asyřané nereagovali formováním povstaleckých hnutí ani povstáním proti státům, ve kterých žili. Místo toho zvolili zdrženlivost – pokračovali ve službě jako vojáci, státní úředníci, profesionálové a stabilizující komunity. Ať už to bylo dobře nebo špatně, toto rozhodnutí zabránilo otevřené vzpouře, ale zároveň nechalo Asyřany bez páky v systémech, které odměňují sílu místo výdrže.
Past menšiny
Přesto spravedlnost nikdy nebyla tím omezením. Omezení bylo strukturální. Mezinárodní systémy neodměňují pouze morální legitimitu. Reagují na schopnost správy, územní jasnost a institucionální formu. Národy prezentované jako soudržné politické jednotky jsou zapojeny jako partneři. Národy vykreslované jako menšiny jsou spravovány jako humanitární záležitosti. Asyřané byli zařazeni do této druhé kategorie ne proto, že by jim chyběla politická kontinuita nebo vědomí, ale protože jejich tvrzení byla institucionálně odmítnuta.
Kurdský narativ o "stabilitě"
Tato zaujatost je nejzřetelnější na základě tvrzení, že kurdská autonomie je jedinečně "stabilizující". Kurdská politická historie v celém regionu vypráví složitější příběh. V 90. letech vedly KDP a PUK brutální občanskou válku na severu Iráku, která rozštěpila kurdskou společnost a stála tisíce životů. Na vrcholu tohoto konfliktu pozvala KDP v roce 1996 síly Saddáma Husajna do Irbílu, aby porazila své kurdské rivaly, zatímco PUK spoléhala na íránskou podporu – což ukazuje, jak může přežití frakcí převážit nad národními aspiracemi.
V Sýrii kurdské síly vedené YPG střídaly konfrontaci s Damaškem a taktické dohody, což odráží nevyřešené spory o loajalitu a cíle. V Turecku desetiletí trvající konflikt mezi státem a PKK destabilizoval celé regiony a rozštěpil kurdský politický život. Tyto epizody neodrážejí jedinečně soudržnou nebo zdrženlivě řízenou politickou tradici. Odrážejí opakující se vzorce frakcionářství, ideologické rivality a orientace na přežití – podmínky, které nebránily západním mocnostem podpořit kurdskou samosprávu.
Patronát a moc
Klíčové je, že kurdská politická moc nevznikla organicky. Byla aktivně stavěna díky trvalému externímu sponzoringu. V Iráku vytvořila americká intervence v roce 1991 – prostřednictvím bezletové zóny a operace Provide Comfort – bezpečnostní podmínky, které umožnily kurdským úřadům konsolidovat územní kontrolu a rozvíjet vládní instituce. V Sýrii umožnila americká vojenská ochrana, výcvik, zbraně, zpravodajství a diplomatické krytí kurdským silám upevnit faktickou autonomii během tažení proti ISIS.
Kurdská autonomie nepředcházela americké podpoře; byla jí umožněna. Přisuzovat kurdský politický úspěch vrozené stabilitě a ignorovat tuto trvalou podporu znamená zaměnit patronát za nevyhnutelnost.
Asyrská autonomie je naopak vykreslována jako destabilizující – přestože Asyřané jsou původními obyvateli své vlasti a mají tam trvalou historickou přítomnost před každým moderním státem v regionu. Vnitřní rozpor jednoho národa je omlouván politickou složitostí; zdrženlivost jiného národa je považována za politickou nedostatečnost.
To odhaluje druhý omyl: že kurdská tvrzení mají větší politickou váhu kvůli počtu. Politická podstata v aliancích není demografickým měřítkem. Je to funkce organizace, sladění a vnější podpory. Supervelmoc může povýšit malou populaci na rozhodujícího spojence. Pokud by pouhé počty určovaly politickou hodnotu, Spojené státy by Izrael – malý stát v nepřátelském regionu – sotva považovaly za strategicky nepostradatelný.
Asyřané již tuto schopnost sladit se prokázali. Po americké intervenci v Iráku v roce 2003 asyrské komunity podpořily koaliční snahy na místní úrovni a vytvořily ochranné síly na obranu svých měst uprostřed kolapsu státní bezpečnosti a nárůstu sektářského násilí. Šlo o operační účast, nikoli o symbolické sladění.
Článek 125 a otázka pozemků
Právě zde je třeba upřímně konfrontovat článek 125 irácké ústavy. Na papíře uznává správní, kulturní a politická práva Asyřanů. V praxi jej činí nefunkční nejasnost, nedostatek prováděcí legislativy a absence vymáhacích mechanismů. Místo umožnění samosprávy fungoval článek 125 jako procesní štít – použitý k odvrácení podstatných požadavků, aniž by nabízel právní cestu k jejich realizaci.
Toto selhání není náhodné. Odráží hlubší rozpor zakořeněný v samotné debatě o autonomii: práva vyjádřená bez územní podstaty nelze realizovat. Článek 125 naznačuje samosprávu, přičemž se záměrně vyhýbá materiálním základům – půdě, jurisdikci a autoritě – nezbytným pro samosprávu. Jakákoli vážná realizace proto musí překročit symboliku. Smysluplné naplnění článku 125 by vyžadovalo skutečnou asyrskou samosprávu, územní správu, správu půdy, bezpečnostní opatření a odpovědné asyrské politické zastoupení. Autonomie bez půdy je administrativní fikce.
Autonomie bez půdy není autonomie
Jakákoli věrohodná diskuse o asyrské autonomii, která se vyhýbá otázce půdy, je v nejlepším případě neúplná – a v nejhorším spoluviníkem legitimizace vyvlastňování. Autonomie nemůže existovat v abstraktním smyslu. Musí být teritoriální, souvislá a založená na obnově území zabavených desetiletími politického nátlaku, demografického inženýrství a administrativní absorpce v severním Iráku.
Vrácení asyrských území zabavených nebo kontrolovaných kurdskými stranami a úřady není maximalistickým požadavkem; je to předpoklad pro smysluplnou samosprávu. Autonomní asyrská oblast, která historicky vylučuje asyrská města, vesnice a zemědělskou půdu, pouze institucionalizuje ztrátu jazykem reformy.
Pokud má autonomie být víc než jen symbolická – pokud má zajistit bezpečnost, správu a trvalost – pak musí být zabavená asyrská území vrácena a začleněna do asyrské autonomní jednotky. Cokoli menšího nenapravuje nespravedlnost; potvrzuje ji.
Dvojí metr
Břemeno ospravedlnění musí být zvráceno. Otázkou už není, proč Asyřané po století zbavování majetku a omezení usilují o autonomii. Otázkou je, proč Spojené státy uplatňují jeden standard legitimity na kurdskou samosprávu a jiný na asyrskou samosprávu.
Morální legitimita zůstává nezbytná – ale nikdy nebyla dostatečná. Co Asyřané hledají není soucit, ale politické uznání. Autonomie zůstává jediným rámcem, který ji dokáže zajistit.
Zdroj v angličtině: ZDE
