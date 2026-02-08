O Česku ovládaném oligarchií a ultrapravicovou propagandou
8. 2. 2026 / Pavel Veleman
čas čtení 3 minuty
Všichni to tušíme...Jen když to vidíme černé na bílém, jsme tím spíše ochromení, chybí lidem mého hodnotového nastavení pro nás tak potřebná naděje změny, aspoň malý úspěch, kdyby se povedl ....
Vlastně ta podpora chvilkařů, je náhradní, minimalistická forma funkční společnosti pro velkou společnost tak důležitá k přežití - mně to však nestačí, mám rád spíše tvrdou pravdu, i když vím, že mi to příliš psychicky a fyzicky nepomáhá!
V ČR to vládnutí oligarchie a těch různých malých, českých obchodníků podobného nastavení, které popisuje skvělý Jan Bělíček muži jménem Epstein...
Já se trochu snažím nastavit zrcadlo svému oboru sociální práce v praxi....Možná nejznámější a nejvlivnější bývalá studentka sociální práce a sociologie, je paní Ludková, senátorka a místostarostka Prahy 8...
Ale pozor, úspěch má právě tím, že absolutně neguje to, co podporuje humanistický, empatický směr sociální politiky (společně s senátorem Hrabou) a má úspěch ve straně ODS, která není "Milionem chvilek" považována za stranu, proti které je potřeba demonstroval podobně jako proti motoristům a současné vládě....To jsou paradoxy!
A nad tím vším vládnou všichni ti čeští toxičtí miliardáři, platící si své novináře a bývalé politiky (vrchol je Zlámalová a Topolánek)...
Jak však tomu čelit? Opravdu nevím, byl jsem svědkem, jak chapadla toxické moci peněz a vlivu během posledních deseti let sežrala zajímavé piráty na celostátní úrovni a v komunální politice například Hnutí Vlasta na Praze 10...
Dneska pomalu nepoznáte tyto mnohdy nadějné politiky od ostatních...
V této každodenní atmosféře čelit techno fašismu v těchto podmínkách společenského nastavení, kdy "1 procento" vyvolených může prakticky úplně vše (a jelikož zde naštěstí vládne pořád spíše formální demokracie) paradoxně stále většina obyvatel má pocit demokracie a vlastně touží se nějak přiblížit, případně vstoupit do desátého předpokoje toxické skupiny oligarchické mafie...
Tam vlastně vidí možný úspěch své rodiny (zcela uzavřená společnost je zde tolerovaná norma po desetiletí).
A v této situaci změnit skutečně "poměry", jak říkával Ludvík Vaculík, je vlastně pro mne, který nejvíce se snažím hájit právo na důstojný život těch, kteří jsou v politickém diskursu dnes absolutně neobhajitelní....A techno fašismu jsou lidé mé typologie spíše k smíchu ...
Vlastně se snažím jen (doslova) o to, aby nebyla například stále větší skupina prekarizovaných ponížena do míry sebezničení těchto osob a skrytému vyhlazení...Opravdu jiné ambice v této české vteřině nemám....
A ještě poslední snaha : Nebýt paní Ludková v sociální oblasti!
