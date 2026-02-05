TI: Stošestka: Babišův zákon o úřednících ohrožuje jejich nezávislost a připravenost Česka čelit společenským výzvám

5. 2. 2026

čas čtení 1 minuta


 

Vládní koalice (ANO, SPD, motoristé) vedená premiérem Andrejem Babišem (ANO) chce změnit novým zákonem státní službu. Proto jsme se na toto důležité téma zaměřili v prvním díle šesté sezóny podcastu Stošestka od nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI). Hosty moderátorky Martiny Foldynové jsou Richard Kokeš, spoluzakladatel společnosti Govlab, a Petr Leyer, právník a člen správní rady TI. 

Jak nový zákon dopadne na státní správu a úředníky? Proč je ohrožením nezávislosti státní služby? Bude Česko připraveno čelit souvisejícím společenským výzvám? A jak v této věci probíhá legislativní proces? 

Poslouchejte nový díl Stošestky s Petrem Leyerem a Richardem Kokešem. Moderuje Martina Foldynová

Richard Kokeš a Petr Leyer | zdroj: TI, fotografie: Jan Volejníček, grafika: ateliér Klimsz

