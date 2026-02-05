TI: Stošestka: Babišův zákon o úřednících ohrožuje jejich nezávislost a připravenost Česka čelit společenským výzvám
5. 2. 2026
Vládní koalice (ANO, SPD, motoristé) vedená premiérem Andrejem Babišem (ANO) chce změnit novým zákonem státní službu. Proto jsme se na toto důležité téma zaměřili v prvním díle šesté sezóny podcastu Stošestka od nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI). Hosty moderátorky Martiny Foldynové jsou Richard Kokeš, spoluzakladatel společnosti Govlab, a Petr Leyer, právník a člen správní rady TI.
Jak nový zákon dopadne na státní správu a úředníky? Proč je ohrožením nezávislosti státní služby? Bude Česko připraveno čelit souvisejícím společenským výzvám? A jak v této věci probíhá legislativní proces?
Poslouchejte nový díl Stošestky s Petrem Leyerem a Richardem Kokešem. Moderuje Martina Foldynová.
Richard Kokeš a Petr Leyer | zdroj: TI, fotografie: Jan Volejníček, grafika: ateliér Klimsz
